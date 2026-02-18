Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lạc bước giữa những màu hoa sặc sỡ ở cao nguyên Đồng Văn

18-02-2026 - 07:15 AM | Lifestyle

Những ngày đầu năm, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là xã Vần Chải, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) khoác lên mình tấm áo rực rỡ. Hoa cải vàng, hoa đào, hoa mận đan xen, trải dài khắp các sườn núi.

Xã Yên Minh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Trên các triền núi của xã những ngày này, sắc thắm hoa đào, màu vàng của hoa cải và trắng tinh khôi của hoa mận tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.

Hoa đào﻿ phai bung nở trước hiên nhà đồng bào Mông điểm tô gam màu hồng dịu dàng giữa nền đá xám đặc trưng của vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn﻿.

Đào nở bung nở trên mái nhà.

Những ngôi nhà nằm nép mình bên sườn núi được bao quanh bởi đào﻿, cải và sắc xuân vùng cao, tạo nên khung cảnh bình yên đặc trưng của vùng núi đá.

Trẻ em vùng cao trong trang phục truyền thống, lưng gùi hoa cải vàng chụp ảnh lưu niệm.

Hình ảnh trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống, những mái nhà dưới tán hoa lưu lại trong lòng du khách﻿ những ấn tượng khó phai.

Cảnh tượng khác lạ tại cửa hàng rộng 1.800 m2 của Zara trong Hanoi Centre

Theo Phú Nguyễn - Hoàng Tính

Tiền Phòng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 1 thập kỷ làm “ông trùm” rạp chiếu, Minh Beta trở lại vạch xuất phát với “thương vụ bạc tỷ” mới: “Đến giờ tôi thấy mình đã chiến thắng rồi”

Hơn 1 thập kỷ làm “ông trùm” rạp chiếu, Minh Beta trở lại vạch xuất phát với “thương vụ bạc tỷ” mới: “Đến giờ tôi thấy mình đã chiến thắng rồi” Nổi bật

Hoa hậu Việt từng lãi 900 cây vàng, giờ sống trong biệt thự 400 tỷ Quận 2, sở hữu penthouse dát vàng: Có con gái út xinh như thiên thần

Hoa hậu Việt từng lãi 900 cây vàng, giờ sống trong biệt thự 400 tỷ Quận 2, sở hữu penthouse dát vàng: Có con gái út xinh như thiên thần Nổi bật

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'

06:14 , 18/02/2026
"Thập cẩm" như Tết nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Mặc áo bà ba, gói bánh tét rồi... đánh pickleball!

"Thập cẩm" như Tết nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Mặc áo bà ba, gói bánh tét rồi... đánh pickleball!

00:30 , 18/02/2026
Động thái mới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngay dịp đầu năm

Động thái mới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngay dịp đầu năm

23:58 , 17/02/2026
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành

23:09 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên