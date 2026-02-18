Lạc bước giữa những màu hoa sặc sỡ ở cao nguyên Đồng Văn

Xã Yên Minh thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Trên các triền núi của xã những ngày này, sắc thắm hoa đào, màu vàng của hoa cải và trắng tinh khôi của hoa mận tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.