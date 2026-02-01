"Thập cẩm" như Tết nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Mặc áo bà ba, gói bánh tét rồi... đánh pickleball!

Nhắc đến Tết nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh sum họp đông đủ giữa khuôn viên biệt thự rộng lớn. Những năm qua, Tiên Nguyễn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về không khí trang hoàng nhà cửa rực rỡ, cuộc thi gói bánh tét của đại gia đình, ngồi du thuyền ngắm pháo hoa rực sáng bên bờ sông khi giao thừa điểm,...

Các hoạt động này gần như đã trở thành “đặc sản” trong đại gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, cho thấy truyền thống và sự gắn kết luôn được đặt lên hàng đầu trong dịp Tết Nguyên đán.

Mới nhất, Tiên Nguyễn tiếp tục recap Tết ở gia đình mình khiến nhiều người thích thú. Ngoài hoạt động thường thấy, Tết 2026 nhà tỷ phú còn có thêm điểm mới là giải đấu pickleball gia đình. Sân chơi pickleball ngay trong biệt thự nên các thành viên mặc luôn quần áo bà ba đánh pick.

Hoạt động đón Tết Nguyên đán rộn ràng ở nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

“Tết có nghĩa là áo bà ba, cuộc thi gói bánh tét, pháo hoa bên bờ sông,… Nhưng năm 2026 có một điểm mới: Chúng tôi xin giới thiệu Giải đấu Pickleball gia đình đầu tiên!” - tạm dịch chia sẻ của Tiên Nguyễn.

Ngoài ra, trong clip này còn có thêm sự xuất hiện của chồng Tiên Nguyễn - Justin Cohen. Đây là cái Tết đầu tiên cặp đôi ở bên nhau với vai trò vợ chồng và công khai hình ảnh đón giao thừa cùng với nhau.

Tiên Nguyễn và mẹ - bà Lê Hồng Thủy Tiên

Marie Trâm Anh - nửa kia của Hiếu Nguyễn cũng tham dự các hoạt động dịp Tết Nguyên đán của gia đình từ nhiều năm nay

Khoảnh khắc "gặp nhau rồi thật khó lìa xa - bao tâm sự còn đang dang dở" của Tiên Nguyễn và Trâm Anh

Ái nữ nhà tỷ phú pose dáng sương sương

Giải pickleball phạm vi gia đình ở nhà tỷ phú

Vợ chồng Tiên Nguyễn

Trước đó, các thành viên khác trong đại gia đình tỷ phú như Tăng Thanh Hà - con dâu, Stephens Nguyễn - con gái,... cũng đăng ảnh check-in hoạt động gói bánh tét, tiệc tất niên rộn ràng.

Hình ảnh cuộc thi gói bánh tét, tiệc tất niên trước đó của gia đình tỷ phú

Cuộc thi gói bánh tét trong các năm trước đây của nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

(Tổng hợp)