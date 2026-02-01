Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Thập cẩm" như Tết nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Mặc áo bà ba, gói bánh tét rồi... đánh pickleball!

18-02-2026 - 00:30 AM | Lifestyle

Đây cũng là lần đầu tiên gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tổ chức giải pickleball dịp Tết.

Nhắc đến Tết nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh sum họp đông đủ giữa khuôn viên biệt thự rộng lớn. Những năm qua, Tiên Nguyễn thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về không khí trang hoàng nhà cửa rực rỡ, cuộc thi gói bánh tét của đại gia đình, ngồi du thuyền ngắm pháo hoa rực sáng bên bờ sông khi giao thừa điểm,...

Các hoạt động này gần như đã trở thành “đặc sản” trong đại gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, cho thấy truyền thống và sự gắn kết luôn được đặt lên hàng đầu trong dịp Tết Nguyên đán.

Mới nhất, Tiên Nguyễn tiếp tục recap Tết ở gia đình mình khiến nhiều người thích thú. Ngoài hoạt động thường thấy, Tết 2026 nhà tỷ phú còn có thêm điểm mới là giải đấu pickleball gia đình. Sân chơi pickleball ngay trong biệt thự nên các thành viên mặc luôn quần áo bà ba đánh pick.

Hoạt động đón Tết Nguyên đán rộn ràng ở nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

“Tết có nghĩa là áo bà ba, cuộc thi gói bánh tét, pháo hoa bên bờ sông,… Nhưng năm 2026 có một điểm mới: Chúng tôi xin giới thiệu Giải đấu Pickleball gia đình đầu tiên!” - tạm dịch chia sẻ của Tiên Nguyễn.

Ngoài ra, trong clip này còn có thêm sự xuất hiện của chồng Tiên Nguyễn - Justin Cohen. Đây là cái Tết đầu tiên cặp đôi ở bên nhau với vai trò vợ chồng và công khai hình ảnh đón giao thừa cùng với nhau.

Tiên Nguyễn và mẹ - bà Lê Hồng Thủy Tiên

Marie Trâm Anh - nửa kia của Hiếu Nguyễn cũng tham dự các hoạt động dịp Tết Nguyên đán của gia đình từ nhiều năm nay

Khoảnh khắc "gặp nhau rồi thật khó lìa xa - bao tâm sự còn đang dang dở" của Tiên Nguyễn và Trâm Anh

Ái nữ nhà tỷ phú pose dáng sương sương

Giải pickleball phạm vi gia đình ở nhà tỷ phú

Vợ chồng Tiên Nguyễn

Trước đó, các thành viên khác trong đại gia đình tỷ phú như Tăng Thanh Hà - con dâu, Stephens Nguyễn - con gái,... cũng đăng ảnh check-in hoạt động gói bánh tét, tiệc tất niên rộn ràng.

Hình ảnh cuộc thi gói bánh tét, tiệc tất niên trước đó của gia đình tỷ phú

Cuộc thi gói bánh tét trong các năm trước đây của nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

(Tổng hợp)

Những bao lì xì thể hiện sự xa xỉ của các ông lớn ngành thời trang: CHOPARD, RIMOWA,... đỏ như son, nhìn LOEWE mới thật sự bất ngờ

Theo S.A

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 1 thập kỷ làm “ông trùm” rạp chiếu, Minh Beta trở lại vạch xuất phát với “thương vụ bạc tỷ” mới: “Đến giờ tôi thấy mình đã chiến thắng rồi”

Hơn 1 thập kỷ làm “ông trùm” rạp chiếu, Minh Beta trở lại vạch xuất phát với “thương vụ bạc tỷ” mới: “Đến giờ tôi thấy mình đã chiến thắng rồi” Nổi bật

Hoa hậu Việt từng lãi 900 cây vàng, giờ sống trong biệt thự 400 tỷ Quận 2, sở hữu penthouse dát vàng: Có con gái út xinh như thiên thần

Hoa hậu Việt từng lãi 900 cây vàng, giờ sống trong biệt thự 400 tỷ Quận 2, sở hữu penthouse dát vàng: Có con gái út xinh như thiên thần Nổi bật

Động thái mới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngay dịp đầu năm

Động thái mới của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngay dịp đầu năm

23:58 , 17/02/2026
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành

23:09 , 17/02/2026
Người đàn ông một mình đón giao thừa trong căn nhà toàn màu hồng ở TP.HCM: "Ngồi pha ly cà phê nhìn người ta đi lại, vậy là Tết rồi”

Người đàn ông một mình đón giao thừa trong căn nhà toàn màu hồng ở TP.HCM: "Ngồi pha ly cà phê nhìn người ta đi lại, vậy là Tết rồi”

22:35 , 17/02/2026
Nam nghệ sĩ Việt 67 tuổi trẻ như 40 khi đứng bên siêu xe, thảo nào mẹ đơn thân kém 37 tuổi mê mẩn

Nam nghệ sĩ Việt 67 tuổi trẻ như 40 khi đứng bên siêu xe, thảo nào mẹ đơn thân kém 37 tuổi mê mẩn

22:01 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên