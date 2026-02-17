Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành

17-02-2026 - 23:09 PM | Lifestyle

Không cần quá cầu kỳ hay sang trọng, mọi thứ hiện lên giản dị, nhẹ nhàng nhưng lại yên bình và ấm áp đến lạ.

Chỉ là một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc gia đình Út Tình (kênh TikTok@chuyennhauttinh) cùng nhau trang hoàng nhà cửa đón Tết, vậy mà khiến người xem cảm nhận rõ ràng không khí Tết rộn ràng hơn bao giờ hết. Không cần quá cầu kỳ hay sang trọng, mọi thứ hiện lên giản dị, nhẹ nhàng nhưng lại yên bình và ấm áp đến lạ.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 1.
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 2.

Một cái Tết rực rỡ sắc hoa trong căn nhà cấp 4 đậm nét miền Tây

Căn nhà cấp 4 đơn sơ, mang đậm nét văn hóa của người miền Tây, như được khoác lên mình một tấm áo mới. Sắc đỏ rực rỡ của những chiếc đèn lồng Tết treo trước hiên nhà, hòa cùng sắc vàng tươi tắn của hoa cúc, hoa mai khiến không gian trở nên bừng sáng.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 3.
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 4.
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 5.
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 6.

Trước nhà là khoảng sân rộng, nơi gia đình trồng những hàng cây xanh mát, những chậu bông cứ đến Tết là nở hoa rực rỡ, những luống rau xanh mơn mởn được chăm chút mỗi ngày. Buồng chuối chĩu chịt quả, gợi lên hình ảnh quen thuộc của làng quê hiền hòa, bình dị. Tất cả tạo nên một khung cảnh xanh mát, trong lành và rất đỗi yên bình.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 7.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 8.
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 9.

Mỗi người "gom góp" một ít... để Tết ý nghĩa hơn

Út Tình chia sẻ: "Tết cho vô giá khi được góp nên từ những điều nhỏ nhặt làm cho gia đình. Chắc hẳn đến Tết là ai cũng nhớ về tuổi thơ, được nhận lì xì, thức dậy là có đồ ăn ngon, không phải bận tận gì hết... nhưng rồi mình nhận ra nếu cứ giữ mãi suy nghĩ đó thì thiệt thòi cho ba mẹ quá, và chính mình cũng dần nhận thấy Tết không còn vui như trước.

Chẳng phải Tết không còn vui, mà mình không còn thấy giá trị của mình trong Tết nữa. Khi chỉ mong được nhận thì Tết là trách nhiệm của người khác, nhưng khi mình bắt đầu làm điều gì đó thì Tết tự nhiên có ý nghĩa hơn nhiều. Mình nhận ra, Tết không nằm ở việc đủ đầy hay thiếu thốn mà là ở sự đóng góp của mỗi người trong gia đình. Có người góp vật chất dù ít hay nhiều có người góp tinh thần, có người góp sự hiện diện...

Vậy là mình đã cũng nhau góp lên một cái Tết nhà vô giá. Từ ngày mình góp cùng ba mẹ, năm này góp cái này, năm sau góp các khác, có cả một hành trình chuẩn bị và vun vén cho Tết, là tự nhiên cứ thấy nôn nao mỗi khi Tết về".

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 10.
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 11.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 12.

Không khí Tết nơi đây còn rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói thân quen. Thỉnh thoảng, hàng xóm ghé sang góp vui bằng vài câu chuyện hài hước, rôm rả. Trẻ con nằm võng đung đưa, cười đùa vô tư giữa không gian quê nhà thanh bình. Mọi thứ cứ thế chậm rãi trôi, dung dị mà ấm áp, khiến người ta bất giác muốn sống chậm lại để cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 13.
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 14.

Bên cạnh khung cảnh trang hoàng Tết giản dị, Út Tình còn khéo léo giới thiệu đến mọi người những món ăn ngày Tết mang đậm hương vị miền Tây thân thương. Gian bếp nhỏ những ngày giáp Tết lúc nào cũng đỏ lửa, rộn ràng tiếng cười nói.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 15.
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 16.

Nồi thịt kho hột vịt nghi ngút khói, vàng óng nước dừa, thơm lừng mùi hành tỏi khiến ai nhìn cũng thấy nao lòng. Đòn bánh tét xanh mướt được gói chặt tay, đặt ngay ngắn chờ ngày cúng Tết, như gói trọn hương vị quê nhà trong từng lớp lá chuối. Dĩa dưa kiệu, củ cải muối chua ngọt, nồi canh khổ qua nhồi thịt… tất cả đều là những món ăn quen thuộc nhưng không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của người miền Tây.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 17.
Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 18.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 19.

Lướt một vòng qua kênh của Út Tình, người xem dễ dàng cảm nhận được sự mộc mạc, chân chất và hiền hòa của người miền Tây. Không gian xanh mát, yên bình của vùng quê hiện lên rõ nét qua từng khung hình, từng góc quay đời thường. Đó không chỉ là cảnh trang trí Tết, mà còn là hơi thở của cuộc sống miền quê - nơi Tết đến không cần phô trương, chỉ cần đủ đầy yêu thương là đã thấy trọn vẹn.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 20.

Mùng 1 Tết, ghé thăm căn nhà miền Tây với không khí đầu năm ngập sắc xuân: Hoa nở kín hiên, trái trĩu cành- Ảnh 21.

(Nguồn: @chuyennhauttinh)

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

