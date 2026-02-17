Nam nghệ sĩ Việt 67 tuổi trẻ như 40 khi đứng bên siêu xe, thảo nào mẹ đơn thân kém 37 tuổi mê mẩn

Những ngày cuối năm, nghệ sĩ Quang Minh gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chào năm mới bên siêu xe thể thao cửa cắt kéo. Kèm hình ảnh, anh viết: "The last photo of the year!! Chuẩn bị bước sang 1 năm mới với một năng lượng tích cực, sống vui tươi & khoẻ mạnh nha các bạn. Ngày 29 Tết".

Ở tuổi 67, Quang Minh xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động: áo khoác da, kính râm, sneaker hiện đại, tạo dáng thoải mái bên chiếc siêu xe màu xám mờ. Nhiều khán giả nhận xét nam nghệ sĩ trông phong độ, trẻ hơn tuổi thật khá nhiều, thậm chí như 40 tuổi.

"Đối với anh tuổi tác chỉ là con số mà thôi..."; "Nhìn ngầu quá anh ơi..!'; "Phong độ quá anh ơi"; "Lúc nào cũng thấy anh Minh trẻ đẹp hết. Chắc thời gian đã quên anh rồi"; "70 mà nhìn 40"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Quang Minh và bạn gái kém 37 tuổi.

Quang Minh sinh năm 1959 tại Tiền Giang, là nghệ sĩ quen mặt với khán giả qua nhiều chương trình hài kịch và phim truyền hình. Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm với nghệ sĩ Hồng Đào trước khi xác nhận ly hôn vào năm 2019. Sau đổ vỡ, nam nghệ sĩ có thời gian sống kín tiếng.

Năm 2023, Quang Minh công khai mối quan hệ với bạn gái kém anh 37 tuổi – Tăng Khánh Chi. Bạn gái hiện tại của anh được biết đến là mẹ đơn thân trước khi đến với Quang Minh. Cặp đôi nhận nhiều sự quan tâm khi công khai tình cảm bởi khoảng cách tuổi tác lớn. Tuy nhiên, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường hạnh phúc và thể hiện sự đồng hành nghiêm túc.

Cuối năm 2024, Quang Minh thông báo tin vui đón con trai chung ở tuổi U70. Nam nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc khi làm bố lần nữa, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Hình ảnh phong độ, trẻ trung bên siêu xe dịp cuối năm càng khiến công chúng chú ý đến cuộc sống viên mãn hiện tại của anh.



