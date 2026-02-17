Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam nghệ sĩ Việt 67 tuổi trẻ như 40 khi đứng bên siêu xe, thảo nào mẹ đơn thân kém 37 tuổi mê mẩn

17-02-2026 - 22:01 PM | Lifestyle

Nhiều người phải trầm trồ trước ngoại hình phong độ, trẻ trung của nam nghệ sĩ Việt này.

Những ngày cuối năm, nghệ sĩ Quang Minh gây chú ý khi đăng tải bức ảnh chào năm mới bên siêu xe thể thao cửa cắt kéo. Kèm hình ảnh, anh viết: "The last photo of the year!! Chuẩn bị bước sang 1 năm mới với một năng lượng tích cực, sống vui tươi & khoẻ mạnh nha các bạn. Ngày 29 Tết".

Ở tuổi 67, Quang Minh xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động: áo khoác da, kính râm, sneaker hiện đại, tạo dáng thoải mái bên chiếc siêu xe màu xám mờ. Nhiều khán giả nhận xét nam nghệ sĩ trông phong độ, trẻ hơn tuổi thật khá nhiều, thậm chí như 40 tuổi.

"Đối với anh tuổi tác chỉ là con số mà thôi..."; "Nhìn ngầu quá anh ơi..!'; "Phong độ quá anh ơi"; "Lúc nào cũng thấy anh Minh trẻ đẹp hết. Chắc thời gian đã quên anh rồi"; "70 mà nhìn 40"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Nam nghệ sĩ Việt 67 tuổi trẻ như 40 khi đứng bên siêu xe, thảo nào mẹ đơn thân kém 37 tuổi mê mẩn- Ảnh 1.

Quang Minh và bạn gái kém 37 tuổi.

Quang Minh sinh năm 1959 tại Tiền Giang, là nghệ sĩ quen mặt với khán giả qua nhiều chương trình hài kịch và phim truyền hình. Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm với nghệ sĩ Hồng Đào trước khi xác nhận ly hôn vào năm 2019. Sau đổ vỡ, nam nghệ sĩ có thời gian sống kín tiếng.

Năm 2023, Quang Minh công khai mối quan hệ với bạn gái kém anh 37 tuổi – Tăng Khánh Chi. Bạn gái hiện tại của anh được biết đến là mẹ đơn thân trước khi đến với Quang Minh. Cặp đôi nhận nhiều sự quan tâm khi công khai tình cảm bởi khoảng cách tuổi tác lớn. Tuy nhiên, cả hai thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường hạnh phúc và thể hiện sự đồng hành nghiêm túc.

Cuối năm 2024, Quang Minh thông báo tin vui đón con trai chung ở tuổi U70. Nam nghệ sĩ nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc khi làm bố lần nữa, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Hình ảnh phong độ, trẻ trung bên siêu xe dịp cuối năm càng khiến công chúng chú ý đến cuộc sống viên mãn hiện tại của anh.

Cận cảnh biệt phủ 10.000m2, đẹp như resort ở Lâm Đồng của nam nghệ sĩ đình đám


Theo Li La

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 1 thập kỷ làm “ông trùm” rạp chiếu, Minh Beta trở lại vạch xuất phát với “thương vụ bạc tỷ” mới: “Đến giờ tôi thấy mình đã chiến thắng rồi”

Hơn 1 thập kỷ làm “ông trùm” rạp chiếu, Minh Beta trở lại vạch xuất phát với “thương vụ bạc tỷ” mới: “Đến giờ tôi thấy mình đã chiến thắng rồi” Nổi bật

Hoa hậu Việt từng lãi 900 cây vàng, giờ sống trong biệt thự 400 tỷ Quận 2, sở hữu penthouse dát vàng: Có con gái út xinh như thiên thần

Hoa hậu Việt từng lãi 900 cây vàng, giờ sống trong biệt thự 400 tỷ Quận 2, sở hữu penthouse dát vàng: Có con gái út xinh như thiên thần Nổi bật

Đại gia chi tiền khủng mua mảnh đất rộng 30.000m2 để xây “công trình để đời”: Hơn 20 năm vẫn chưa hoàn thành

Đại gia chi tiền khủng mua mảnh đất rộng 30.000m2 để xây “công trình để đời”: Hơn 20 năm vẫn chưa hoàn thành

21:50 , 17/02/2026
Mỹ nhân 92 sinh con cho thiếu gia tập đoàn được nhà chồng chấp thuận, khoe ảnh đón Tết trong dinh thự xa hoa

Mỹ nhân 92 sinh con cho thiếu gia tập đoàn được nhà chồng chấp thuận, khoe ảnh đón Tết trong dinh thự xa hoa

21:45 , 17/02/2026
"Kiếp nạn" cắm hoa ly kép ngày Tết: 3 năm đều bị cháy cánh tịt ngòi, hội chị em bóc trần nguyên nhân và hiến kế chọn hoa bất bại

"Kiếp nạn" cắm hoa ly kép ngày Tết: 3 năm đều bị cháy cánh tịt ngòi, hội chị em bóc trần nguyên nhân và hiến kế chọn hoa bất bại

21:42 , 17/02/2026
“Phú bà" đẹp nức tiếng Vbiz dùng Hermès làm hũ tài lộc năm mới: Sang cỡ này còn sợ gì không phất!

“Phú bà" đẹp nức tiếng Vbiz dùng Hermès làm hũ tài lộc năm mới: Sang cỡ này còn sợ gì không phất!

21:29 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên