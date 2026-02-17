“Phú bà" đẹp nức tiếng Vbiz dùng Hermès làm hũ tài lộc năm mới: Sang cỡ này còn sợ gì không phất!

Sau khoảnh khắc giao thừa đêm qua, MXH ngập tràn không khí xuân phơi phới với ảnh pháo hoa, gia đình sum họp và những lời chúc tâm tình năm mới. Hoà cùng không khí đó, Chị Đẹp Minh Hằng cũng chia sẻ hình ảnh cầu chúc năm mới nhưng theo phong cách đậm chất "phú bà" với một cặp ly Hermès đựng đầy gạo trắng dành làm hũ tài lộc đầu năm.

Ảnh FBNV.

Hũ gạo tài lộc là một phong tục phong thuỷ phổ biến ở các gia đình Việt Nam. Theo quan niệm dân gian, gạo là biểu tượng của sự no ấm, sung túc và tài lộc. Hũ gạo được giữ đầy từ năm cũ sang năm mới mang ý nghĩa "của cải không bao giờ cạn", cầu mong gia đình luôn đủ đầy, không lo thiếu thốn. Nhiều gia đình còn bỏ thêm tiền vàng hoặc đồng xu vào hũ gạo để tăng thêm ý nghĩa thu hút tài lộc. Và năm nay, Minh Hằng đã nâng tầm phong tục này lên một level đẳng cấp hơn hẳn, cô viết: "Hũ giữ tài lộc vợ chồng tui năm nay bỏ vào ly Hermès. Ko biết giữ được tài lộc ko hay "cúng" hết cho Hermès."

Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc năm mới của người hâm mộ (Ảnh chụp màn hình).

Cặp ly trong ảnh thuộc dòng Rocabar - bộ ba ly sứ trị giá khoảng 720 USD (hơn 18 triệu đồng). Rocabar lấy cảm hứng từ những tấm thảm sọc xanh đỏ dành cho ngựa đua mà nhà mốt Pháp chế tác từ thập niên 1920. Hình ảnh chú ngựa vui tươi chạy quanh chiếc ly, kết hợp các dải màu đồ họa nổi bật, càng khiến món đồ trở nên ý nghĩa trong năm Bính Ngọ. Với biểu tượng ngựa trùng hợp với con giáp của năm mới, dễ hiểu khi Hermès tiếp tục là thương hiệu được Minh Hằng "gửi gắm niềm tin".

Bộ ly Rocabar hình ngựa của Hermès (Ảnh Hermès).



Thực tế thì Chị Đẹp này cũng đã "cúng" cho Hermès không ít từ rất lâu rồi. Nữ ca sĩ - diễn viên từng nhiều lần khoe những chiếc túi Hermès nhiều màu sắc trong bộ sưu tập của mình. Điển hình là lần làm khách mời duy nhất trong trong tập 6 Running Man Vietnam mùa 3 (phát sóng tháng 11/2025). Giữa không khí náo nhiệt của một game show vận động, Minh Hằng lên sóng nổi bật cùng chiếc váy màu đỏ rượu tương phản với chiếc Hermès Birkin 30 màu xanh lục bảo có giá nửa tỷ.

Chiếc Hermès lên sóng cùng Minh Hằng ở Running Man Vietnam mùa 3 (Ảnh FBNV).



Trước khi bước sang năm mới, nữ ca sĩ đã hào phóng tặng fan đến ba bộ ảnh Tết liên tiếp. Từ áo dài truyền thống, áo yếm nón quai thao đậm chất Bắc Bộ đến áo bà ba Nam Bộ, mỗi concept đều được đầu tư chỉn chu mà vẫn giữ tinh thần nhẹ nhàng, gần gũi. Với kiểu dáng thoải mái, Minh Hằng còn diện trang phục này trong các hoạt động bên gia đình như gói bánh, chơi cùng con. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy lại tạo nên những khung hình tự nhiên, giàu cảm xúc, lan tỏa không khí Tết ấm áp hơn bất kỳ concept cầu kỳ nào.