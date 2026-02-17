Tình hình hôn nhân của nam NSƯT bán nhà lấy tiền cưới vợ, cho vợ đứng hết tên tài sản

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam NSƯT bán nhà lấy tiền cưới vợ, cho vợ đứng hết tên tài sản vừa đăng chia sẻ thu hút sự chú ý.

NSƯT Võ Hoài Nam vừa chia sẻ dòng trạng thái đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày cưới (1996 – 2026). Nam nghệ sĩ viết những câu đầy cảm xúc:

“Thời gian ơi, xin dừng lại tuổi… yêu! Ba mươi năm, quấn quýt… ít hay nhiều? Sao cứ mãi, phiêu du… trong tình ái? Gái có thì, ăn hỏi gái… được chưa?”

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ vì sau ba thập kỷ gắn bó, vợ chồng nam nghệ sĩ vẫn giữ được sự hài hước và tình cảm như thuở ban đầu. Đính kèm chia sẻ còn là hình ảnh hạnh phúc hiện tại của hai vợ chồng.

Võ Hoài Nam kết hôn với bà xã Lan Anh – người kém ông 12 tuổi. Họ quen nhau khi cùng tham gia một dự án quảng cáo. Thời điểm đó, chuyện tình của cả hai từng gặp không ít trở ngại vì chênh lệch tuổi tác và điều kiện kinh tế.

Theo nam nghệ sĩ từng chia sẻ trên một talkshow, anh đã bán căn nhà của mình cho bố mẹ vợ để lấy 80 triệu tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng phải ra ngoài thuê nhà ở, cùng nhau gây dựng lại từ đầu bằng việc kinh doanh và làm nhiều công việc khác để ổn định cuộc sống.

Vợ chồng Võ Hoài Nam hiện tại.

Không chỉ vậy, Võ Hoài Nam còn cho biết ông để vợ đứng tên toàn bộ nhà cửa, đất đai. Với nam nghệ sĩ, đó không phải sự thiệt hơn mà là cách thể hiện niềm tin và trách nhiệm với gia đình. Ông từng chia sẻ, bản thân không quá nặng nề chuyện vật chất, điều quan trọng nhất là giữ được tổ ấm bền vững.

"Vợ chồng tôi tin tưởng, chia sẻ với nhau mọi chuyện, từ công việc đến kinh tế. Vợ tôi là người quản lý tài chính trong gia đình, đứng tên nhà cửa, đất cát", nguồn Đời sống Pháp luật.

Sau 30 năm chung sống, vợ chồng Võ Hoài Nam có 4 người con. Nam nghệ sĩ nhiều lần khẳng định bà xã là hậu phương vững chắc, người âm thầm quán xuyến gia đình để ông yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Những năm gần đây, ông trở lại màn ảnh và nhận được sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ hơn cả là hôn nhân bền bỉ sau ba thập kỷ – từ những ngày phải bán nhà cưới vợ, thuê nhà ở, đến hiện tại vẫn giữ được sự đồng điệu và yêu thương.

Dòng trạng thái kỷ niệm 30 năm không chỉ là lời nhắn gửi tới người bạn đời, mà còn cho thấy một Võ Hoài Nam giản dị, trân trọng gia đình và luôn xem đó là điều quý giá nhất trong cuộc đời.

