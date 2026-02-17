Mùng 1 Tết xem giới trẻ định nghĩa lại quà biếu: “Đã qua thời tặng cho có, giờ là lúc chọn quà để "sống tiếp" cùng nhau”

Thị trường quà Tết năm nay đang chứng kiến một cuộc chuyển dịch đầy thú vị, nơi sự rập khuôn của những giỏ quà công nghiệp dần phải nhường chỗ cho những giá trị nguyên bản. Không còn là những chai rượu tây hay hộp bánh ngoại nhập "đến rồi đi", người trẻ bắt đầu đổ xô đi tìm những món quà mang theo câu chuyện riêng và sự đầu tư chất xám từ các local brand Việt Nam. Xu hướng tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ cho thấy một bước ngoặt lớn trong tâm lý: chúng ta không còn mặn mà với những thứ chỉ đẹp mã bên ngoài, mà khao khát một sự kết nối sâu sắc hơn qua từng món đồ có tính ứng dụng cao trong đời sống hiện đại.

Khi món quà là một hành trình trở về

Trong căn phòng sáng tạo của Vesta, khái niệm Tết không bắt đầu từ đêm 30. Nó bắt đầu từ khoảnh khắc người ta mở chiếc Vali Về Nhà Ăn Tết và bắt đầu hành trình 7 ngày khám phá.

Vali Về Nhà Ăn Tết của Vesta

Đội ngũ nhân viên của Vesta đã làm việc nhiều giờ liền để cho ra mắt quà Tết ấn tượng

Đội ngũ Vesta đã dành hàng tháng trời để giải bài toán về tính ứng dụng. Đáng chú ý nhất là chiếc đèn cà phê phin in 3D, một sản phẩm phải trải qua 5 vòng phản hồi và 4 phiên bản thử nghiệm mới có thể thành hình. Đó không đơn thuần là một món đồ lưu niệm, đó là sự kiên trì của những người trẻ muốn chứng minh rằng: Đồ Việt có thể tinh xảo và hiện đại đến nhường nào. Với họ, một món quà thành công là khi nó vẫn hiện diện một cách kiêu hãnh trên bànlàm việc của người nhận, ngay cả khi mùa xuân đã đi qua.

Chia sẻ về sự thay đổi này, đại diện thương hiệu Vesta cho biết: "Vesta nhận thấy khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm nhiều hơn đến giá trị và câu chuyện phía sau món quà. Họ tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa biểu tượng và tinh thần sáng tạo thay vì chỉ chọn quà vì hình thức. Nhiều người có xu hướng chọn các món đồ nghệ thuật như một điểm nhấn đi kèm giỏ quà thực phẩm truyền thống."

Khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, quan tâm nhiều hơn đến giá trị và câu chuyện phía sau món quà

Chính vì nhu cầu mua sắm thiên về chiều sâu này, các thương hiệu quà tặng Việt đã phải giải những bài toán khó hơn về mặt ý tưởng thiết kế để tạo ra sự khác biệt. Nổi bật trong mùa Tết năm nay là chiến dịch Về Nhà Ăn Tết của Vesta. Thay vì đóng gói trong hộp giấy hay giỏ mây thông thường, thương hiệu này chơi lớn khi tung ra chiếc Vali Về Nhà Ăn Tết. Đây là sản phẩm được thiết kế theo mô hình lịch mùa vọng với 7 ngày khám phá, tương ứng với 7 món quà sáng tạo đại diện cho văn hóa Việt.

Bên trong vali là những món quà vô cùng ấn tượng

Tuy nhiên, để hiện thực hóa ý tưởng lãng mạn đó là cả một quá trình sản xuất cực kỳ vất vả. Đơn cử như chiếc đèn cà phê phin in 3D, một trong những món đồ nằm trong chiếc vali, đã khiến đội ngũ sản xuất mất ăn mất ngủ. "Phần thiết kế 3D của sản phẩm này phải trải qua 5 vòng phản hồi và 4 phiên bản prototype khác nhau mới có thể chốt được bản cuối cùng. Từ việc cân chỉnh tỷ lệ, ánh sáng, chất liệu in cho đến độ bền của kết cấu, mọi thứ đều cần thử nghiệm liên tục."

Lời nhắn nhủ bình yên giữa dòng đời hối hả

Nếu Vesta mang đến sự háo hức của ngày trở về thì OHQUAO lại gửi gắm một thông điệp chữa lành nhẹ nhàng cho năm mới qua bộ sưu tập Muôn hình vạn ngựa. Đại diện OHQAUO chia sẻ, đây là năm đầu tiên OHQUAO thực hiện chiến dịch Tết một cách bài bản: “Từ Giáng sinh là tụi mình đã bắt đầu rục rịch ra mắt một vài sản phẩm có hình con ngựa như khăn bandana, bao lì xì, thiệp, tranh,... Nói chung là những sản phẩm vừa để bạn mặc lên người, vừa có thể trang trí nhà cửa”.

OHQUAO đã rục rịch chuẩn bị cho Tết Bính Ngọ từ sớm

Điều thú vị là năm Bính Ngọ cũng chính là năm tuổi của hai nhà sáng lập anh Simon Phan và chị Hoa. Thay vì lo lắng về vận hạn hay chạy đua với sự xô bồ, các thiết kế bao lì xì, khăn bandana, thiệp, tranh của thương hiệu này lại truyền tải thông điệp Life isn’t a race, so go at your own pace (Cuộc đời không phải một cuộc đua, hãy đi theo tốc độ của riêng bạn).

Những chú ngựa đầy màu sắc với phong cách vẽ nét (line art) đặc trưng của Simon Phan bắt nguồn từ những bản phác thảo chì mộc mạc trên giấy trắng. Chúng không chỉ là linh vật của năm mà còn đại diện cho sự bền bỉ và tinh thần tích cực, nhắc nhở người trẻ hãy cứ bình tĩnh sống và tận hưởng hành trình của riêng mình.

Bản sắc cá nhân mới là món quà quý nhất

Ở một góc nhìn khác, thị trường quà Tết cũng không thiếu những nốt nhạc vui tươi từ các thương hiệu như Culcat. Vẫn giữ vững DNA cốt lõi của mình, Culcat mang hình ảnh chú mèo đặc trưng vào các thiết kế áo thun và bao lì xì Tết. Không cần đao to búa lớn, sự xuất hiện của những chú mèo trong dịp năm Ngựa tạo nên sự lựa chọn thú vị và khác biệt cho hội những người yêu thú cưng, minh chứng cho việc một thương hiệu có thể làm mới mình mỗi mùa lễ hội mà không cần đánh mất bản sắc.

BST áo thun và lì xì của Culcat

Góp mặt vào bức tranh quà Tết đa sắc năm nay còn có Tạp hoá Tiếng Việt, một cái tên nghe thôi đã thấy thân thương. Khác với những hình ảnh minh họa cầu kỳ, thương hiệu này chọn lối đi riêng khi tôn vinh vẻ đẹp của ngôn ngữ mẹ đẻ. Bộ sưu tập lì xì và móc khoá của họ gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế chữ Tết Bính Ngọ được thực hiện hoàn toàn thủ công. Sự độc đáo nằm ở chính những nét chữ được nắn nót tỉ mỉ, biến con chữ quen thuộc trở thành một tác phẩm thị giác đầy cảm xúc và tôn vinh tiếng nói sáng tạo của riêng Tạp hoá Tiếng Việt. Cầm trên tay những món quà này, người tặng không chỉ trao đi may mắn mà còn gửi gắm cả niềm tự hào về sự giàu đẹp của tiếng Việt.

Các món Tết của Tạp hoá Tiếng Việt khéo léo thể hiện tiếng Việt với nhiều cách khác nhau

Một điểm chung của cả Vesta, OHQUAO, Culcat hay Tạp hoá Tiếng Việt trong mùa Tết năm nay là tính ứng dụng cao. Người làm sáng tạo giờ đây không chỉ bay bổng mà còn rất thực tế. Đại diện Vesta nhấn mạnh quan điểm này khi nói về sản phẩm của mình: "Tụi mình luôn đặt câu hỏi: món quà này sẽ sống tiếp thế nào sau Tết? Tính nghệ thuật tạo nên cá tính và cảm xúc ban đầu, nhưng chính tính ứng dụng mới giúp sản phẩm ở lại lâu dài trong đời sống người nhận. Vì vậy, mỗi món đồ trong vali đều có thể sử dụng hoặc trưng bày thực tế, chứ không chỉ dừng lại ở vai trò quà biếu”. Đại diện OHQUAO cũng chia sẻ sâu sắc về tính ứng dụng của các sản phẩm mà mình tạo ra, khi các sản phẩm không chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn hạn mà có thể dùng lâu và bền.

Có thể thấy, quà Tết Việt đang dần thoát khỏi những khuôn mẫu công nghiệp để trở thành những tác phẩm văn hóa có sức sống bền bỉ. Khi tính nghệ thuật cân bằng được với tính thực dụng, món quà sẽ không còn chịu số phận "vứt xó". Nó trở thành sợi dây kết nối giữa người tặng và người nhận, giữa hiện đại và truyền thống, và giữa những người trẻ đang cùng nhau xây dựng một diện mạo mới cho văn hóa Việt.