3 loại cây “đại cát đại lợi” nên trồng trong nhà dịp năm mới

Theo các nghiên cứu về môi trường sống, trồng cây xanh trong nhà có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm căng thẳng và tạo cảm giác dễ chịu. Không gian có cây xanh thường giúp con người thư giãn hơn, từ đó tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Chính vì vậy, việc trồng cây dịp đầu năm không chỉ mang ý nghĩa trang trí mà còn thể hiện mong ước về một năm mới tươi sáng, khỏe mạnh.

Trong đời sống dân gian, một số loài cây được xem là biểu tượng của "đại cát đại lợi", phù hợp trồng trong nhà vào thời điểm đầu năm mới.

Cây tường vi

Cây tường vi.

Tường vi là loài cây thân gỗ nhỏ, hoa nở thành chùm rực rỡ với sắc hồng, đỏ hoặc trắng. Hoa nở bền và kéo dài, tạo cảm giác sinh động cho không gian sống.

Trong quan niệm dân gian Á Đông, tường vi tượng trưng cho sự bền bỉ, thịnh vượng và hạnh phúc lâu dài. Tên gọi "tường vi" gợi đến sự tốt đẹp, tinh tế. Nhiều gia đình tin rằng trồng tường vi trước hiên nhà hoặc trong sân nhỏ sẽ giúp mang lại sự hòa thuận, êm ấm và tài vận ổn định. Sắc hoa tươi tắn còn được xem là biểu trưng cho may mắn và khởi đầu thuận lợi trong năm mới.

Cây muồng hoàng yến

Muồng hoàng yến.

Muồng hoàng yến, hay còn gọi là cây hoa Osaka vàng, nổi bật với những chùm hoa vàng rủ xuống như thác nắng. Màu vàng trong văn hóa phương Đông gắn liền với sự phú quý và giàu sang.

Chính vì thế, muồng hoàng yến thường được xem là biểu tượng của tài lộc dồi dào. Hoa nở rực rỡ vào mùa nắng, tạo cảm giác ấm áp và tràn đầy năng lượng tích cực. Trong phong thủy, sắc vàng được cho là kích hoạt nguồn sinh khí, thu hút vận may. Trồng muồng hoàng yến ở sân nhà hoặc khu vực nhiều ánh sáng được dân gian tin rằng sẽ mang đến sự thịnh đạt và phát triển bền vững cho gia chủ.

Cây thụy hương

Cây thụy hương.

Tạp chí Việt Nam Hương sắc gọi cây thụy hương là "Thần hoa" phương Đông. Thụy hương là loài cây bụi thường xanh, thân cành chắc khỏe, hoa thường nở vào cuối đông hoặc đầu xuân. Những chùm hoa nhỏ màu trắng hoặc hồng tím mang vẻ đẹp thanh nhã, kín đáo nhưng lại tỏa hương nồng nàn, thanh khiết, được ví như "hương thơm vương giả" có thể lan xa trong không gian rộng.

Trong quan niệm phong thủy phương Đông, thụy hương là biểu tượng của cát tường, may mắn và thịnh vượng. Việc hoa nở rộ vào dịp Tết Nguyên đán càng khiến loài cây này được xem là điềm báo của sinh khí mới, tài lộc dồi dào và sự viên mãn trong gia đình.

Dân gian còn tin rằng hương thơm ấm áp, bền lâu của thụy hương có khả năng thu hút nguồn năng lượng tích cực, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Vẻ đẹp tao nhã, kín đáo của hoa cũng tượng trưng cho đức hạnh, sự cao quý và cốt cách tinh tế. Vì thế, thụy hương thường được những người yêu cây cảnh quý hiếm tìm trồng mỗi dịp năm mới.

Dù xét dưới góc độ khoa học hay phong thủy, cây xanh vẫn luôn là biểu tượng của sự sống và hy vọng. Dịp năm mới, lựa chọn một loài cây phù hợp không chỉ làm đẹp không gian mà còn gửi gắm ước nguyện về sức khỏe, bình an và "đại cát đại lợi" cho cả gia đình.

