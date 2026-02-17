Gia đình Bùi Tiến Dũng và vợ mẫu tây diện áo dài đón Tết: Visual sáng bừng, cả nhà ai cũng cực phẩm

Mới đây, trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi đăng tải bộ ảnh gia đình diện Áo dài truyền thống để chào đón năm mới. Với dòng trạng thái đầy hạnh phúc: "Gia đình nhà Dan sẵn sàng đón Tết", nam cầu thủ cùng bà xã Dianka Zakhidova và con trai đầu lòng Danil đã tạo nên những khung hình ấm áp, đậm chất văn hóa Việt.

Trong bộ ảnh, cả gia đình lựa chọn thiết kế Áo dài tông màu trắng kem nhã nhặn với họa tiết thêu tinh tế. Nếu như Bùi Tiến Dũng vẫn giữ vững phong độ điển trai, nam tính thì nàng mẫu Tây Dianka lại gây sốt với nhan sắc thăng hạng, dịu dàng trong tà áo dài truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, "quý tử" Danil thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài lai tây khôi ngô, lém lỉnh và cực kỳ dạn dĩ trước ống kính.

Bộ ảnh gia đình mặc áo dài nhà Bùi Tiến Dũng (Ảnh: FBNV)

Kể từ sau đám cưới vào tháng 5/2022, cuộc sống hôn nhân của thủ môn người Thanh Hóa và vợ người Ukraine luôn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Thay vì những ồn ào, cặp đôi chọn cách xây dựng tổ ấm bình yên và đầy ắp tiếng cười.

Dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, Bùi Tiến Dũng và Dianka luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự thấu hiểu. Dianka được khen ngợi là nàng dâu đảm đang, nỗ lực học tiếng Việt và hòa nhập rất nhanh với lối sống của gia đình chồng.

Trong những giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp sân cỏ, Bùi Tiến Dũng luôn có sự đồng hành sát sao của bà xã. Ngược lại, nam thủ môn cũng nổi tiếng là người chồng chiều vợ, không ngần ngại giúp đỡ việc nhà và chăm sóc con trai để vợ có thời gian quay lại với công việc người mẫu.