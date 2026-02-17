Hậu duệ gia tộc lẫy lừng miền Nam: "Một ngày tôi chỉ kiếm được vài chục ngàn"

Mới đây, tại chương trình Gõ cửa trái tim, nghệ sĩ Ngân Quỳnh đã chia sẻ về khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình.



Chị nói: "Thời điểm tôi tắt nụ cười là sau khi lấy chồng. Lấy chồng vài năm thì tôi sinh con và tôi không cười nổi vì tôi phải lo cho gia đình. Đó là khoảng thời gian đen tối nhất của tôi.

Ngân Quỳnh

Tôi lén lút lấy ông xã tôi ngoài miền Trung vì khi đó tôi có đi một đoàn cải lương ở ngoài đó. Sau khi đoàn cải lương rã, cải lương đi xuống, tôi không được diễn nữa.

Tôi phải một tay bồng con về nhà ở Huế, mưu sinh bằng cách đi hát ở phòng trà. Mà Huế thì nhỏ xíu như lòng bàn tay nên làm ăn kiếm tiền vô cùng khó khăn. Một ngày tôi chỉ kiếm được vài chục ngàn, đủ để lo cho gia đình thôi.

Cái nhà tôi ở ẩm thấp, dột nát, mưa là dột hết nhà. Tôi vừa phải bồng con trên tay vừa lấy chậu hứng nước mưa dột vào nhà. Tôi buồn lắm, vừa buồn vừa lo, không biết sống như thế nào.

Tới khi về lại Sài Gòn, tôi vẫn phải lo công việc, mưu sinh, không biết nụ cười là gì. Cho đến tận năm 2014 tôi mới có lại nụ cười.

Lúc đó, tôi được mời tham gia chương trình Gương mặt thân quen. Tới tận khi đó tôi mới được hồi sinh.

Gia đình Ngân Quỳnh

Cái nghề này là thế, ai cũng có sự ham mê danh vọng. Người ta cứ nói làm nghề vui là được rồi, cần gì phải nổi tiếng. Điều đó là sai. Trong cuộc sống làm nghề này, ai cũng có hoài bão và mong muốn được nổi tiếng.

Làm nghề này mà không được nổi tiếng thì cũng buồn lắm. Nhất là tôi lại sinh ra trong gia đình nghệ sĩ, các anh chị em trong nhà đều nổi tiếng như chị Thanh Hằng, em Thanh Ngân.

Một số báo hỏi tôi rằng chị em tôi đều nổi tiếng mà tôi không được nổi tiếng thì tôi có buồn không, có chạnh lòng không. Có chứ!

Nhưng đó là cái số, số ai người đó hưởng. Hơn nữa, không phải tự nhiên mà người ta nổi tiếng. Họ có sự nỗ lực kinh khủng lắm mới nổi tiếng được. Còn bản thân tôi là không nỗ lực nên mới để cơ hội vụt qua, không nắm bắt được. Cái này là do tự thân tôi, không trách ai được".

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh được biết đến là thành viên, con gái của gia tộc cải lương lẫy lừng miền Nam. Chị là con gái của nghệ sĩ Hương Huyền – Kim Hoa, thuộc về thế hệ thứ tư trong đại gia đình nghệ sĩ tài danh có 4 đời theo nghề hát từ thập niên 1930 đến nay.