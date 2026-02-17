Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Midu - Minh Đạt "xông đất" Mùng 1, hội nhà giàu ú ụ liên tục cập nhật ngày đầu năm

17-02-2026 - 12:28 PM | Lifestyle

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ tưng bừng với đường đua áo dài của các gia đình cực phẩm.

Đến hẹn lại lên, mùng 1 Tết năm nào mạng xã hội cũng rần rần với những khoảnh khắc đầm ấm, hạnh phúc của mọi gia đình. Trong không khí rộn ràng ngày đầu năm Bính Ngọ 2026 này, nhiều mỹ nhân, thiếu gia cũng check-in liên tục với những khung hình xịn hết nấc.

Không những vậy, đây cũng chính là thời điểm đường đua áo dài Tết bắt đầu. Năm nay, xu hướng vẫn là diện áo dài đồng điệu giữa các thành viên. Có gia đình chọn tông đỏ, vàng truyền thống, có nhà lại diện màu pastel nhẹ nhàng. Chính vì vậy mà phần đông cư dân mạng đều “hóng” hình mùng 1 Tết để chiêm ngưỡng loạt visual cực “vuýp” ngày đầu năm.

Midu và thiếu gia Minh Đạt khai xuân với bộ ảnh áo dài sang xịn mịn

Như thường lệ, gia đình Midu - thiếu gia Minh Đạt lại “mở bát” với một bộ ảnh của 2 vợ chồng. Từ khi kết hôn cho đến hiện tại, Midu và chồng luôn duy trì mỗi năm cùng nhau diện áo dài, chụp ảnh và check-in ngày mùng 1 Tết.

Nhìn vào loạt hình của cặp vợ chồng son, dân tình rần rần thả tim và dành lời khen ngợi. Bởi nhan sắc của Midu và thiếu gia Minh Đạt cực xứng đôi. Đặc biệt hơn, dân tình còn chú ý một điểm thay đổi ở thiếu gia Minh Đạt rằng anh ngày càng tự tin hơn mỗi khi lên hình.

Không còn biểu cảm ngại ngùng, “cứng đơ” như trước, thiếu gia Minh Đạt trong loạt ảnh Tết năm nay đã tương tác cực ăn khớp với vợ. Loạt khoảnh khắc ngọt ngào, ánh mắt tình tứ mà nam thiếu gia dành cho vợ cũng khiến dân tình bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Loạt khoảnh khắc tình bể bình của cặp vợ chồng khién netizen rần rần thả tim

Siêu mẫu Lan Khuê và chồng - doanh nhân John Tuấn Nguyễn cũng đã "lên con mã Tết" với bức ảnh được chụp ngay tại biệt thự. Đây cũng là truyền thống không thể thiếu trong ngày mùng 1 của gia đình người đẹp sinh năm 1992.

Năm nay, Lan Khuê và doanh nhân John Tuấn Nguyễn không diện đồ tông-xoẹt-tông, mỗi người một màu nhưng tổng thể lại rất hòa hợp. Đáng chú ý, quý tử của vợ chồng Lan Khuê năm nay cũng đã cao lớn vượt bậc, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố và mẹ.

Khung hình toát ra sự giàu sang của gia đình Lan Khuê

Midu khoe 1 thứ ngày cận Tết, netizen nhìn vào chốt luôn: "Chị có tất cả!"

Theo Hải My

Phụ nữ mới

