Dàn sao Việt check-in mùng 1 Tết: Sơn Tùng - SOOBIN chúc Tết, Chi Pu - Midu đua sắc tưng bừng
Ngay trong ngày mùng 1 Tết, loạt sao Việt đồng loạt đăng ảnh check-in, diện áo dài rực rỡ, khoe khoảnh khắc sum vầy bên gia đình và gửi lời chúc đầu năm.
Tết đến, không khí rộn ràng dường như lan khắp mọi ngóc ngách từ ngoài đời thực cho đến mạng xã hội. Ngay từ sáng mùng 1, dạo một vòng mạng xã hội đã ngập tràn những bức ảnh check-in đầu năm của dàn sao Việt, mỗi người một kiểu nhưng cùng chung sắc xuân rực rỡ.
Người lựa chọn khoảnh khắc sum vầy ấm áp bên gia đình, quây quần bên mâm cơm đầu năm, người tranh thủ trở về quê nhà, ghi lại những hình ảnh giản dị mà đầy cảm xúc sau một năm bận rộn.
Trong khi đó, hội mỹ nhân Vbiz cũng không bỏ lỡ dịp lên đồ đua sắc. Áo dài truyền thống, váy áo nổi bật hay những set đồ cách tân hiện đại liên tục xuất hiện, khiến mạng xã hội chẳng khác nào một "sàn diễn" ngày Tết.
