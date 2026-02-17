"Vuýp" nhất đêm Giao thừa: Tuyển thủ Việt Nam khoe biệt thự chục tỷ mới tậu, quà tết là con gái mới chào đời

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đỗ Hùng Dũng và hạnh phúc viên mãn đêm Giao thừa.

Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, mạng xã hội cũng "bùng nổ" với loạt hình ảnh đón năm mới của dàn tuyển thủ Việt Nam. Thế nhưng, cái tên khiến dân tình phải xuýt xoa nhiều nhất có lẽ chính là Đỗ Hùng Dũng - từng một thời đeo băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Hùng Dũng đón một cái tết cực viên mãn, một khởi đầu năm 2026 không thể trọn vẹn hơn.

Trên trang cá nhân, nàng WAG Triệu Mộc Trinh - bà xã tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ khoảnh khắc pháo hoa rực rỡ ngay trước căn biệt thự mới xây. Ngôi nhà cao tầng, thiết kế hiện đại với mặt tiền rộng rãi và ánh đèn ấm áp nổi bật giữa khu phố khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Được biết, căn biệt thự có giá trị lên tới mấy chục tỷ đồng - thành quả xứng đáng sau nhiều năm anh thi đấu đỉnh cao, cống hiến cho CLB và đội tuyển quốc gia.

Không phải mẫu cầu thủ phô trương, Hùng Dũng vốn nổi tiếng với hình ảnh điềm đạm, kín tiếng. Chính vì vậy, việc gia đình anh hiếm hoi chia sẻ khoảnh khắc trước tổ ấm mới càng khiến người hâm mộ thêm phần tò mò và thích thú. Dưới phần bình luận, rất nhiều lời chúc mừng được gửi tới gia đình nam cầu thủ cho cột mốc đáng nhớ này.

Nhưng nếu chỉ có nhà mới thôi thì vẫn chưa đủ để gọi là "vuýp nhất đêm Giao thừa". Điều khiến dân tình càng thêm ngưỡng mộ chính là việc gia đình Hùng Dũng gần đây đã đón thêm một thành viên mới - bé gái đáng yêu chào đời. Sau cậu con trai đầu lòng, sự xuất hiện của "công chúa nhỏ" giúp tổ ấm của anh chính thức "đủ nếp đủ tẻ", trọn vẹn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nhìn lại hành trình đã qua, nhiều người càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ "viên mãn". Từng trải qua chấn thương kinh hoàng năm 2021 khiến sự nghiệp đứng trước thử thách lớn, Hùng Dũng đã kiên trì tập luyện, trở lại sân cỏ và tiếp tục giữ vai trò thủ lĩnh. Giờ đây, khi sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc, nhà cửa khang trang, mọi nỗ lực ấy dường như đã được đền đáp xứng đáng.

Khởi đầu 2026 với "combo" nhà mới - con gái mới chào đời - gia đình sum vầy trong khoảnh khắc pháo hoa rực sáng, Đỗ Hùng Dũng đúng là một trong những người có màn mở màn năm mới mỹ mãn nhất. Và với nền tảng vững chắc cả trong lẫn ngoài sân cỏ, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một năm tiếp theo thăng hoa của người đội trưởng mẫu mực này.

