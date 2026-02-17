Trấn Thành lập kỷ lục chưa từng có, Thỏ Ơi!! quá mạnh áp đảo mọi đối thủ

Nóng nhất bây giờ là việc đường đua phim Tết bắt đầu "khai pháo" vào mùng 1 Tết với hàng loạt dự án điện ảnh cùng lúc ra rạp. Giữa loạt tên tuổi đáng gờm, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành hiện là ứng viên số 1 cho chức vô địch cho trận chiến phòng vé đầu năm. Ở thời điểm hiện tại, Thỏ Ơi!! đã thu về gần 13 tỷ đồng doanh thu bán vé sớm, "đoạn tầng" các phim khác một khoảng rất xa.

Tối 29 Tết, Trấn Thành và ekip Thỏ Ơi!! tiếp tục đón tin vui khi bộ phim đã tẩu tán hơn 130.000 vé, trở thành phim Việt có số vé đặt trước cao nhất mọi thời đại. Thành tích ấn tượng này là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút không tưởng của thương hiệu mang tên Trấn Thành và hiệu ứng truyền thông của bộ phim, từ dàn cast trẻ trung nhiều bất ngờ đến kịch bản nặng đô.

Không chỉ vậy, theo ghi nhận của chúng tôi, Thỏ Ơi!! đã bao phủ gần như mọi khung giờ ở toàn bộ rạp chiếu trên toàn quốc. Với trung bình từ 14-26 suất chiếu trong một ngày ở mỗi rạp cùng tỷ lệ lấp đầy gần như 100%, không ngoa khi nói Thỏ Ơi!! chính là dự án điện ảnh được mong chờ nhất dịp Tết năm nay. Bắt đầu từ mùng 1, ekip Thỏ Ơi!! sẽ khởi hành chuỗi ngày cine tour để quảng bá và chạm tới nhiều khán giả hơn.

Một bộ phận đông đảo cho rằng những con số này là hệ quả tất yếu. Sau chuỗi mùa Tết thắng lớn với Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành đã tạo được thói quen ra rạp đầu năm cho khán giả đại chúng. Nhiều người nhận định ở thị trường Việt, yếu tố an toàn rất quan trọng. Khi bỏ tiền mua vé dịp Tết, khán giả thường chọn cái tên quen thuộc, bảo chứng phòng vé và Trấn Thành đang là lựa chọn đó. Không ít ý kiến cho rằng việc Thỏ Ơi!! áp đảo từ pre-sale là dấu hiệu cho thấy niềm tin thương hiệu vẫn chưa hề suy giảm.

Lấy bối cảnh xoay quanh những lát cắt đời thường phía sau ánh đèn sân khấu, Thỏ Ơi!! mở ra câu chuyện của Hải Linh (LyLy), một MC talkshow nổi tiếng với phong cách thẳng thắn, sẵn sàng đào sâu vào những bí mật riêng tư của khách mời. Cô quen với việc đặt câu hỏi, quen với việc lật mở góc khuất của người khác, nhưng lại không ngờ có ngày chính mình trở thành nhân vật đứng giữa tâm bão.

Mọi thứ bắt đầu khi Nhật Hạ (rapper Pháo), cô gái bí ẩn luôn xuất hiện cùng chiếc mặt nạ thỏ, bất ngờ lên sóng và công khai chuyện đang yêu một người đàn ông đã có gia đình. Lời thú nhận nửa kín nửa hở ấy nhanh chóng khiến trường quay lẫn dư luận dậy sóng. Với Hải Linh, đó không chỉ là một câu chuyện giật gân để tăng rating. Cô dần nảy sinh nghi ngờ rằng người đàn ông trong lời kể của Nhật Hạ có thể chính là Thế Phong (Vĩnh Đam), người chồng thành đạt, lịch lãm mà cô vẫn luôn tin tưởng.

Song song đó, bộ phim còn khắc họa câu chuyện của Hải Lan (ca sĩ Văn Mai Hương), chị gái Hải Linh. Tưởng chừng trưởng thành và điềm tĩnh hơn em gái, Hải Lan cũng không thoát khỏi vòng xoáy ngờ vực khi mối quan hệ giữa cô và Ngọc Sơn (Quốc Anh) bắt đầu rạn nứt. Sự xuất hiện lấp lửng của một “người thứ ba” khiến tình yêu vốn đã mong manh càng thêm chao đảo.

Đáng chú ý, Trấn Thành xuất hiện với vai Kim, bạn trai cũ của Nhật Hạ. Không cam tâm nhìn người cũ bước vào mối quan hệ đầy thị phi, Kim tìm cách nối lại tình cảm, đồng thời vô tình trở thành mảnh ghép khiến câu chuyện thêm phần rối rắm.