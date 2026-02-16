KDL Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng ra thông báo mới nhất, khai xuân đúng ngày mùng 1 Tết nguyên đán

Khu du lịch Đại Nam vừa công bố loạt chương trình mừng Xuân Bính Ngọ 2026 dành cho du khách thập phương, mang đến không khí rộn ràng và nhiều ưu đãi hấp dẫn trong suốt dịp Tết Nguyên Đán.

Theo thông báo mới nhất, từ mùng 1 đến mùng 6 Tết, Đại Nam miễn hoàn toàn vé cổng cho du khách đến tham quan. Ngoài ra, khu du lịch còn chuẩn bị 1.000 bao lì xì tặng khách mỗi ngày vào mùng 2 và mùng 3 Tết như lời chúc đầu năm may mắn.

Chuỗi sự kiện biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được tổ chức xuyên suốt từ mùng 2 đến mùng 6, bao gồm:

Đua chó – hoạt động được yêu thích và đặc trưng tại Đại Nam.

– hoạt động được yêu thích và đặc trưng tại Đại Nam. Flyboard – Bay ván nước hoành tráng với hiệu ứng ánh sáng độc đáo.

hoành tráng với hiệu ứng ánh sáng độc đáo. Múa lân sư rồng vào mùng 2 và mùng 4, gửi gắm lời cầu chúc thịnh vượng.

vào mùng 2 và mùng 4, gửi gắm lời cầu chúc thịnh vượng. Tạp kỹ xiếc và ảo thuật phục vụ liên tục mỗi ngày.

Song song đó, du khách có thể tận hưởng không gian Chợ Tết – Ẩm thực phố đi bộ từ mùng 2 đến mùng 6 cùng hàng trăm món ngon ngày xuân. Đặc biệt, Tòa Bảo Tháp 9 tầng sẽ được mở cửa tham quan miễn phí từ mùng 1 đến hết tháng Giêng âm lịch.

Khu du lịch cũng dành 1.000 chai dầu mỗi ngày cho khách mua vé gộp Biển và Vườn Thú trong giai đoạn từ mùng 2–6. Với khách lưu trú tại Khách sạn Đại Nam, du khách còn được tặng vé tham quan Biển hoặc Vườn Thú, áp dụng xuyên suốt Tết và kéo dài đến hết năm 2026.

Khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”) và bà Nguyễn Phương Hằng sáng lập. Dự án được khởi công từ năm 1999, trải qua gần một thập kỷ xây dựng với tổng mức đầu tư được công bố khoảng 6.000 tỷ đồng, chính thức mở cửa đón khách từ năm 2008.

Đại Nam hiện có diện tích khoảng 450–700 ha, được thiết kế theo mô hình quần thể kết hợp biển nhân tạo, hồ, sông, núi, vườn thú, khu vui chơi giải trí và công trình tâm linh như Kim Điện (Đền thờ Đại Nam) và dãy núi Bảo Sơn, từng được giới thiệu là một trong những khu du lịch quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Trong những năm gần đây, Đại Nam gắn liền với tên tuổi của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Huỳnh Uy Dũng. Sau một giai đoạn vắng mặt vì lý do pháp lý, bà Hằng đã trở lại điều hành Công ty Cổ phần Đại Nam và trực tiếp làm Tổng Giám đốc điều hành Khu du lịch Đại Nam từ cuối năm 2024. Với vai trò này, bà Hằng được kỳ vọng sẽ tái khởi động và định hướng lại hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các chương trình khuyến mãi, sự kiện lớn và chiến lược đón khách dịp lễ, Tết.

Đại diện khu du lịch chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến cho du khách một không gian du xuân trọn vẹn – nơi mọi người không chỉ vui chơi, giải trí mà còn đón nhận lộc đầu năm tràn đầy may mắn và năng lượng tích cực.”

Với hàng loạt chương trình hấp dẫn, Đại Nam hứa hẹn sẽ là điểm đến nổi bật của Tết Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi đến vui xuân, thưởng ngoạn và trải nghiệm không khí Tết truyền thống rộn ràng.