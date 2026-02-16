Tại sao ngày Tết người ta thường chưng hoa đào?

Những ngày cuối năm, khi cái rét ngọt lẩn khuất trong từng kẽ lá và những cơn mưa bụi giăng mắc khắp các nẻo đường, lòng người lại chộn rộn hướng về quê nhà. Trong cái không khí tất bật mà ấm áp ấy, hình ảnh những chuyến xe chở đầy hoa đào từ mạn Nhật Tân, Phú Thượng len lỏi vào từng con phố đã trở thành một phần linh hồn của cái Tết xứ Bắc.

Người ta mua đào không đơn thuần chỉ vì thói quen hay để điểm tô cho phòng khách thêm phần rực rỡ. Rước một cành đào về nhà là rước cả những niềm tin tâm linh sâu sắc, rước cái sinh khí dồi dào để gột rửa những muộn phiền năm cũ, mở ra một chặng đường mới hanh thông và viên mãn hơn.

Cành đào gánh vác cả bầu không khí mùa Xuân xứ Bắc

Có một sự thật mộc mạc thế này: Tết miền Bắc mà thiếu đi cành đào thì dường như mâm cỗ dẫu có đầy tươm đến mấy, hương trầm dẫu có thơm nhường nào cũng thấy trống trải một nhịp. Sự xuất hiện của cành đào trong phòng khách giống như một nút công tắc đánh thức mọi giác quan, báo hiệu một năm cũ đã khép lại.

Nhìn những cành củi khô bàng bạc, xù xì, ôm đầy những mắt nụ nhỏ xíu sẫm màu, chẳng ai nghĩ chỉ qua vài đêm ngậm nước và hơi ấm trong nhà, chúng lại bừng nở thành những đoá hoa kỳ diệu đến thế. Sức sống mãnh liệt trỗi dậy từ lớp vỏ sần sùi ấy chính là hiện thân chân thật nhất của quy luật tự nhiên: Sau những ngày đông tháng giá lạnh lẽo và tăm tối, mùa xuân ấm áp và rực rỡ chắc chắn sẽ trở về.

Người ta yêu hoa đào vì cái vẻ mộc mạc, kiên cường đó. Chơi đào ngày Tết là cách để người mộng mơ thả hồn vào sự luân chuyển của đất trời, thấy lòng mình tĩnh lại sau 365 ngày bôn ba lộn xộn.

Huyền tích xua đuổi tà ma và ý nghĩa phong thuỷ giấu kín

Nếu chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thị giác, có lẽ hoa đào đã không giữ được vị thế độc tôn trong nếp nhà người Việt suốt bao thế hệ. Sâu xa hơn, tập tục chưng hoa đào ngày Tết bắt nguồn từ những niềm tin đậm màu sắc phương Đông.

Tương truyền rằng, xưa kia ở vùng núi Sóc Sơn có một cây đào cổ thụ cành lá xum xuê. Trên cây đào có hai vị thần là Trà và Uất Lũy trú ngụ, che chở cho dân làng khỏi sự quấy phá của tà ma ác quỷ. Lũ yêu ma khiếp sợ uy vũ của hai vị thần đến mức chỉ cần nhìn thấy cành đào là đã bạt vía kinh hồn. Cuối năm, khi hai vị thần phải lên chầu trời, dân làng liền bẻ những cành đào về cắm trong nhà để xua đuổi xui xẻo, giữ cho gia đạo bình an trong những ngày chuyển giao năm mới.

Dưới góc độ phong thuỷ, hoa đào được xem là kết tinh của tinh hoa ngũ hành. Sắc đỏ hồng của hoa đại diện cho hành Hỏa, mang theo nguồn dương khí vô cùng mạnh mẽ. Giữa những ngày đông tháng giá lạnh lẽo, âm thịnh dương suy, một cành đào rực rỡ đặt ở trung tâm ngôi nhà sẽ giúp cân bằng trường năng lượng, xua tan đi những luồng khí trệ, u ám của năm cũ. Nó giống như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm không gian, thu hút vượng khí, may mắn và những điều cát lành đến với gia chủ.

Sắc hồng gọi may mắn, nụ đâm chồi đón lộc sinh sôi

Màu đỏ và hồng từ ngàn xưa luôn là gam màu của hỷ sự, của sự sinh sôi nảy nở và tài lộc. Mỗi cánh đào bung nở là một lời cầu chúc cho gia đạo êm ấm, tình duyên thuận hoà và công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Người ta đi chợ hoa chọn đào, thường ngắm nghía rất kỹ. Cành đào đẹp phải có thế, có dăm, và đặc biệt là phải có đủ "tứ quý": Hoa nở, nụ ươm, lộc non và những quả đào con con xíu xiu. Sự vẹn toàn ấy tượng trưng cho một năm mới sung túc, đủ đầy, con cháu chắt chút quây quần vinh hoa. Những búp lá non xanh biếc đâm ra từ thân cành khô mốc là minh chứng cho lộc lá đâm chồi, là hy vọng về một sự khởi đầu mới tràn đầy sinh lực.

Trải qua bao thăng trầm, dẫu cuộc sống hiện đại có cuốn người ta đi nhanh đến mấy, dẫu có bao nhiêu loài hoa ngoại nhập đắt tiền rực rỡ, thì một cành đào ta mộc mạc cắm trong chiếc bình gốm nơi góc nhà vẫn là thứ "hồn cốt" không thể thay thế. Nó không chỉ là hoa, nó là ký ức, là niềm tin phong thuỷ vững chãi, và là lời nhắc nhở êm ái nhất rằng: Dù năm qua có nhọc nhằn đến đâu, mùa Xuân vẫn luôn dành cho chúng ta một sự khởi đầu mới mẻ và rực rỡ nhất.