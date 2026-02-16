Cái gật đầu muộn của chủ xe Ferrari và hành trình ‘chụp, in ảnh, trao tay’: Cảm xúc tạo ra triệu view chứ không phải xế khủng!

Giữa vô số nội dung xoay quanh xe sang, siêu xe hay những cú “flex” quen thuộc trên mạng xã hội, Nguyễn Gia Lợi chọn một lối đi chậm và tĩnh lặng hơn. Anh chụp xe, in ảnh và lặng lẽ chờ đợi để trao tận tay chủ nhân. Không kịch bản, không dàn dựng, điều giữ chân người xem không nằm ở chiếc xe đắt tiền, mà ở khoảnh khắc chủ xe bất ngờ mỉm cười khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của mình dưới một góc nhìn hoàn toàn khác.

Điều gì đã khởi đầu cho hành trình “chụp xe – in ảnh – trao tận tay chủ nhân” của bạn?

Ý tưởng này đến với mình khá tự nhiên. Trước đó mình thấy một nhiếp ảnh gia nước ngoài in ảnh rồi kẹp lên xe sau khi chụp. Nhưng điều khiến mình suy nghĩ nhiều nhất không phải là tấm ảnh, mà là cảm xúc của chủ xe nếu họ bất ngờ nhận được nó. Mình tự hỏi: nếu mình đi chụp và tặng tận tay họ, phản ứng sẽ ra sao?

Xuất phát là người thích quay, chụp xe, mình luôn tin mỗi chiếc xe đều có những góc đẹp mà đôi khi chính chủ nhân cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng khi bắt đầu làm, mình nhận ra điều người xem quan tâm không chỉ là chiếc xe mà là cảm xúc của con người phía sau tay lái. Khoảnh khắc họ cười khi nhận ảnh mới là thứ khiến video không chỉ là một clip chụp xe thông thường.

Video chiếc Morgan Plus 4 đang có nhiều lượt xem nhất với hơn 15 triệu lượt. Nguồn: banhgialoi

Bạn có kịch bản trước mỗi lần quay không?

Thật ra vừa có, vừa không. Trước khi đi, mình thường hình dung các tình huống có thể xảy ra. Nếu chủ xe không xuất hiện, nếu họ có câu chuyện để kể, nếu mình chỉ có vài phút để chụp… Nhưng khi bắt đầu quay thì mình để mọi thứ tự nhiên nhất có thể.

Mình không muốn chủ xe phải “diễn”, điều mình cần là cảm xúc thật. Có những cuộc gặp hoàn toàn ngẫu nhiên, nhưng lại tạo ra khoảnh khắc rất chân thành. Có lẽ, những sự bất ngờ đó tạo nên chất riêng cho mình và được nhiều người yêu quý.

Theo bạn, yếu tố nào tạo nên sức hút của các clip: chiếc xe hay phản ứng của chủ nhân?

Ban đầu mình nghĩ người xem chủ yếu quan tâm đến xe đẹp và sang. Nhưng càng làm lâu, mình nhận ra phản ứng của chủ xe cũng quan trọng không kém, thậm chí đôi khi còn quyết định thành công của một clip.

Mình vui nhất là khi họ nhìn tấm ảnh và nhận ra chiếc xe của họ đẹp theo một cách khác. Đó giống như mình đã giúp họ nhìn lại một phần đam mê của chính mình, và mình được đứng ở giữa cảm xúc đó. Điều này làm mình thấy công việc này có ý nghĩa hơn.

Bạn từng gặp phản ứng tiêu cực hoặc kỷ niệm đáng nhớ nào với chủ xe không?

Mỗi chủ xe là một câu chuyện. Hầu hết chủ xe đều phản ứng tích cực. Nhiều người còn có những phần quà cảm ơn, người mời mình đi ăn sau khi nhận ảnh. Tuy nhiên, việc hoàn thành clip cũng không hoàn toàn thuận lợi.

Có những lần mình chờ 4–5 tiếng chỉ để gặp chủ xe. Có khi chỉnh ảnh xong thì họ đã rời đi, mình phải hẹn ngày khác quay lại mới có cơ hội trao ảnh. Những giây phút chờ đợi đó không đơn thuần là “thời gian”. Đó là sự kiên nhẫn, hy vọng và cả trân trọng từng cuộc gặp gỡ.

Mình tin rằng vì có những điều như vậy, mỗi clip mới có chiều sâu cảm xúc hơn. Từ đó, mình cũng có nhiều kỷ niệm trong quá trình chụp rồi in ảnh và gửi cho họ.

Nữ chủ xe Porsche 911 màu xanh nhận được thiện cảm của nhiều người. Nguồn: banhgialoi

Một nữ chủ xe Porsche 911 màu xanh sau khi mình gửi ảnh đã xin thông tin và mời mình chụp thêm cho những chiếc xe khác của chị ấy. Sau khi nhận ảnh, chị ấy có gửi một ít tiền cảm ơn. Ban đầu mình không nhận nhưng chị ấy nhiệt tình nên mình đã nhận và dùng số tiền đó để mua một bình nước và ít bánh ngọt để bên vỉa hè cho những người cần đến.

Hoặc một dịp khác chụp chiếc Ferrari 296. Ban đầu, chủ xe không đồng ý cho mình đăng video vì muốn giữ sự riêng tư và mình hoàn toàn tôn trọng. Nhưng khi về nhà, anh ấy phát hiện ra chúng mình đã kết bạn qua mạng xã hội từ trước, nên đã nhắn cho mình và đồng ý cho clip được đăng với điều kiện hạn chế xuất hiện. Anh còn nói sẽ hẹn gặp để mình chụp thêm ảnh cho xe. Với mình đó là một khoảnh khắc rất đẹp, vì điều đó đến từ sự tin tưởng và kết nối thực sự, không phải để phục vụ nội dung.

Hành trình nghề nghiệp của bạn trước khi trở thành content creator về xe đã diễn ra thế nào?

Mình học quản trị khách sạn và từng làm lễ tân tại một khách sạn lớn ở quận 1 giai đoạn 2016–2019. Khi dịch Covid xảy ra, mình phải nghỉ việc và về nhà ở ngoại ô mở quán cà phê trong khoảng 2 năm.

Sau đó mình chuyển sang làm tư vấn bán hàng mô tô cho KTM và Husqvarna gần một năm. Tiếp theo, mình rẽ sang làm tự do, nhận quay, chụp, dựng cho các dự án cá nhân, chủ yếu liên quan đến xe. Giai đoạn đó khá áp lực, nhất là khi vợ mình mang thai và thu nhập không ổn định.

Mình nhận ra mình không thể mãi xin việc. Mình phải tạo ra giá trị riêng bằng thương hiệu cá nhân. Và mình bắt đầu thực hiện ý tưởng này, may mắn cũng có chút dấu ấn.

Bước ngoặt đến khi clip chụp Ferrari F8 Spider được chủ một salon chuyên xe sang nổi tiếng để ý và mời mình về làm chính thức. Điều mình trân trọng không chỉ là việc có một công việc ổn định, mà là sự tin tưởng và hỗ trợ để mình phát triển kênh cá nhân song song. Đây là lần đầu tiên mình làm việc văn phòng 8 tiếng mỗi ngày. Trong giai đoạn tài chính khó khăn, được một đơn vị tin tưởng tạo cơ hội là điều mình luôn mang ơn.

Một kỉ niệm đáng nhớ là hãng máy ảnh Sigma mời mình làm diễn giả cho một workshop hướng dẫn chụp xe. Và chính anh chủ salon đã tạo điều kiện, đánh 2 chiếc Ferrari F8 và Mercedes-AMG G 63 đến workshop để hỗ trợ mình. Điều đó khiến mình cảm thấy nghề “media xe” có thể đi xa hơn nếu mình tiếp tục chia sẻ nhiều hơn.

Nguyễn Gia Lợi làm diễn giả trong workshop hướng dẫn chụp xe.

Cũng chính nhờ quá trình làm việc tại salon này, mình học được cách cân bằng giữa phong cách cá nhân và yêu cầu công việc. Trước đây mình khá tự cao về màu sắc cá nhân trong ảnh, nhưng khi làm thương mại cho showroom, mình hiểu rằng ảnh đôi khi phải phục vụ mục đích bán hàng. Đó là lúc mình học được cách cân bằng giữa nghệ thuật và nhu cầu thực tế – một bài học quan trọng trong nghề media.

Bạn nhìn nhận thế nào về việc kiếm tiền từ đam mê và việc giữ cảm xúc ban đầu?

Hiện tại có rất nhiều thương hiệu liên hệ hợp tác, nhưng mình vẫn khá cân nhắc khi nhận các video thương mại. Mình sợ khi nội dung bị ràng buộc bởi tiền bạc, cảm xúc ban đầu sẽ bị pha trộn hoặc mất mát.

Mình muốn giữ sự hồn nhiên trong sáng tạo, làm nội dung bằng cảm xúc trước, bằng sự chân thành sau. Khi mình tập trung vào giá trị thực và câu chuyện thật, cơ hội thương mại tự đến.

Đó là điều mình trải nghiệm rất rõ.

Cảm ơn Gia Lợi về những chia sẻ này.