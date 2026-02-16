Năm qua trộm vía: Mua đất xây nhà view biển, đầu tư chung cư Vinhomes lãi 1,2 tỷ!

Đầu tư BĐS không phải chuyện đơn giản, đó là điều ai cũng biết, một phần vì cần vốn lớn, một phần vì giá BĐS trong khoảng vài năm gần đây tăng khá cao. Người dám đầu tư BĐS và thành công có lãi vì thế cũng không nhiều.

Và 2 cặp vợ chồng dưới đây là 1 trong số đó.

Trung Hiếu (Hà Nội): Đầu tư chung cư Vinhomes, 1 năm “ngồi chơi” đút túi 1,2 tỷ đồng!

Năm 2022, vợ chồng Trung Hiếu mua căn chung cư đầu tiên ở Thanh Xuân (Hà Nội). Đến năm 2024 sau khi đã trả hết nợ vay mua căn nhà đầu tiên, vợ chồng anh quyết định mua thêm 1 căn chung cư 1+1 của Vinhomes ở Tây Mỗ. Mục tiêu của Trung Hiếu khi mua căn nhà thứ 2 này để cho thuê tạo dòng tiền.

Ở thời điểm đó, giá căn hộ 1+1 này là 2,6 tỷ đồng. Với 1,3 tỷ đồng trong tay, vợ chồng Trung Hiếu phải vay ngân hàng thêm 1,3 tỷ đồng. Quá trình vay vốn, giải ngân và trả nợ đều không có vấn đề gì khó khăn. Tuy nhiên sau hơn 1 năm cho thuê, Trung Hiếu quyết định bán căn hộ 1+1 với giá 3,8 tỷ đồng.

Căn hộ mang về cho vợ chồng Trung Hiếu khoản lãi 1,2 tỷ đồng mà "không cần làm gì mấy" (Ảnh: NVCC)

"Bọn mình quyết định bán căn hộ 1+1 đó vì 2 lý do.

Lý do thứ nhất là cho thuê, nhà rất nhanh xuống cấp. Sau mỗi lần khách cũ chuyển đi, mình lại phải chi tiền sửa sang trước khi đón khách mới vào ở. Đó là cái khó mà chỉ sau khi là người có nhà cho thuê, mình mới biết, chứ tìm người thuê thì thực ra không khó.

Lý do thứ hai là bọn mình muốn chuyển sang căn hộ 3 phòng ngủ, vì sắp tới dự định có bé thứ 2, mà ở căn 2 phòng ngủ thì cũng không tiện.

Thế nên bọn mình chốt bán với giá 3,8 tỷ đồng. Sau khi trừ đi khoản vay 1,3 tỷ đồng và phần vốn 1,3 tỷ đồng, bọn mình lãi 1,2 tỷ đồng. Trước khi bán thì tiền cho thuê nhà đủ bù tiền lãi phải trả ngân hàng, nên tính ra là bọn mình không tốn tí sức nào cũng có 1,2 tỷ đồng bỏ túi trong vòng hơn 1 năm" - Trung Hiếu tiết lộ.

Nhìn lại hành trình đầu tư bất động sản của mình, Trung Hiếu gọi đó là “cái duyên”. Năm 2022 là “cái duyên của sự đúng thời điểm” bởi nếu còn chần chừ thì sang đến năm 2023 - khi giá BĐS chung cư ở Hà Nội đà tăng, thì khó mà mua nổi 1 căn nhà để ở. Căn nhà thứ 2 cũng tương tự.

“Căn thứ nhất mình mua vì muốn có nhà trước khi có con. Lúc đó vợ chồng mình bảo nhau thôi cố vay mượn chứ cũng không thể ở thuê cả đời được. Giờ nghĩ lại cũng thấy may vì chần chừ thêm thì đến giờ chắc khó mua nổi chỗ ở chứ đừng nói là đầu tư. Còn căn nhà thứ 2 thì cũng là vì đã ổn định chỗ ở rồi nên mình mới tính chuyện tạo nguồn thu thụ động. Cũng may là bán thì không lỗ. Trước đây mình cũng không nghĩ mình lại có duyên với BĐS như vậy” - Trung Hiếu bộc bạch.

K.H (TP. HCM): Mua chung cư 8 tỷ, mua đất xây nhà view biển ở Phan Thiết mà không phải vay ngân hàng!

Trong khi đa số mọi người đều mặc định “đầu tư BĐS, kiểu gì cũng phải dùng đòn bẩy tài chính” thì vợ chồng chị K.H ở TP.HCM lại là ngoại lệ. Tổng tài sản BĐS của vợ chồng chị ở thời điểm chốt mua là gần 18 tỷ đồng và hoàn toàn không phải vay ngân hàng hay người thân.

Năm 2022 - Thời điểm giá bất động sản mới "chớm" vào đà tăng, vợ chồng chị K.H quyết định mua 1 căn chung cư rộng 148m2 với giá 8 tỷ đồng. Khoảng 2 năm sau, vào tháng 3/2024, vợ chồng chị quyết định mua thêm 1 mảnh đất ở Phan Thiết để xây nhà và đến năm 2025 thì căn nhà view biển này hoàn thiện.

Căn chung cư ở TP.HCM mà gia đình chị K.H đang sinh sống (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về việc đầu tư BĐS ở biển, chị K.H cho biết: "Đợt đó vợ chồng mình đưa 3 con về Phan Thiết chơi, cũng là đi du lịch thôi chứ không phải đi xem đất. Ở đó mấy ngày, mình nhận thấy tiềm năng đầu tư BĐS ở vùng biển này khá tốt, vì Phan Thiết ít bão, ít ngập lụt mà cũng chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 2 tiếng lái xe.

1 tuần sau chuyến đi đó thì vợ chồng mình cũng bàn bạc, thống nhất quyết định tìm mua 1 mảnh đất để xây nhà. Mục đích là để gia đình có chỗ nghỉ ngơi, thư giãn cuối tuần, đồng thời làm homestay cho thuê".

Căn nhà view biển của vợ chồng chị K.H (Ảnh: NVCC)

Chị còn tiết lộ thêm cả 2 vợ chồng đều đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư tài chính. Thế nên việc thống nhất quan điểm cũng như các quyết định đầu tư đều được thống nhất mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Tổng ngân sách mà vợ chồng chị K.H chi ra để mua mảnh đất và xây nhà rộng 300m2 ở Phan Thiết là 9,5 tỷ đồng. Trong đó:

- Tiền mua đất: 6,7 tỷ đồng

- Chi phí xây nhà: 1,8 tỷ đồng

- Chi phí sắm sửa nội thất: 1 tỷ đồng

"Số tiền này cũng là tiền tiết kiệm của vợ chồng mình chứ không đi vay. Trong quá trình làm nhà thì vợ chồng mình tự lên ý tưởng, tự vẽ thiết kế chứ không thuê người thiết kế, chỉ thuê đội thợ xây dựng và hoàn thiện cơ bản” - Chị K.H chia sẻ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, gia đình chị K.H đã chi tổng cộng 17,5 tỷ đồng để mua BĐS và toàn bộ đều là tiền tiết kiệm, không hề đụng tới đòn bẩy tài chính. Khi được hỏi về cách quản lý chi tiêu cũng như phân bổ dòng tiền, dù không tiết lộ cụ thể con số, nhưng chị K.H cho biết gia đình chị chỉ tiêu 25% thu nhập hàng tháng cho các chi phí cơ bản.

"15% thu nhập, mình dùng để lo chi phí sinh hoạt của cả nhà, bao gồm ăn uống, đi lại, mua sắm đồ dùng thiết yếu, hiếu hỷ, biếu nội - ngoại. 10% thu nhập chi cho việc học hành của các con. 10% mua vàng tích sản. Phần còn lại thì vợ chồng mình đầu tư, chủ yếu là đầu tư cổ phiếu để lĩnh cổ tức và đầu tư BĐS".

Nhìn lại hành trình đầu tư BĐS rất “mát tay” của mình, chị K.H rút ra được 3 kinh nghiệm như sau.

Thứ nhất: Chỉ mua BĐS của các chủ đầu tư uy tín, cố gắng làm việc trực tiếp với chủ đầu tư để thỏa thuận tiến độ đóng, sao cho phù hợp nhất với dòng tiền và tình hình tài chính của bản thân,.

Thứ hai: Không mua đất nền phân lô ở xa, và không mua khi không có mục đích sử dụng rõ ràng.

Thứ ba: Nếu phải dùng đòn bẩy tài chính, tuyệt đối không vay quá 30% giá trị tài sản và chỉ vay để mua tài sản có giá trị thực, có tính thanh khoản cao như chung cư/nhà ở tại thành phố chẳng hạn, vì như vậy mới có thể cho thuê tạo dòng tiền.