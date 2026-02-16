Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm

16-02-2026 - 11:21 AM | Lifestyle

Ngôi nhà với giếng trời hình dải lụa nhẹ nhàng giữa kiến trúc và thiên nhiên, gợi cảm hứng từ vạt áo mềm mại của cô gái Bắc Bộ xưa.

Ngôi nhà được thiết kế với cảm hứng từ những nét đẹp truyền thống Việt. Giếng trời như một “dải lụa” mềm mại uốn cong giữa không gian, đón ánh sáng tự nhiên lan tỏa khắp mọi ngóc ngách.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 1.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 2.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 3.

Hình thức này không chỉ làm dịu ánh sáng mà còn tạo nên một nhịp điệu thị giác đầy thi vị, khiến cho nơi ở hằng ngày trở thành một trải nghiệm cảm xúc. Hài hòa với thiết kế tổng thể của công trình sang trọng và đầy mềm mại với những đường cong duyên dáng.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 4.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 5.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 6.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 7.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 8.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 9.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 10.

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm- Ảnh 11.

Cảnh tượng khác lạ tại cửa hàng rộng 1.800 m2 của Zara trong Hanoi Centre

Theo Thuý Hiền

Tiền Phong

