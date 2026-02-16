Tình hình gia đình Cường Đô La ngày 30 Tết

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) vừa chia sẻ status 30 Tết ghi lại khoảnh khắc sum vầy bên vợ Đàm Thu Trang cùng các con, khiến mạng xã hội đặc biệt chú ý.

Trong status mới nhất, Cường Đô La đăng tải hình ảnh cả gia đình đứng thành hàng trong không gian phòng khách rộng, trần cao, cây mai, cây đào và mảng xanh được bài trí làm nổi bật không khí Tết rộn ràng nhưng vẫn trang nhã.

Ảnh chụp màn hình

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chia sẻ: "Như mọi năm trước thềm giao thừa cả nhà sẽ làm tấm hình xem chiều cao các vị trí trong nhà có thay đổi gì không ?! Chốt hạ là 12345 vẫn y vậy chỉ có 1 , 4 và 5 có cao thêm tí nhưng cũng kg đủ để soán vị trí thứ 3 của baba".﻿

Doanh nhân phố núi đứng bên các con, tay nắm tay, thể hiện sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Cách sắp xếp “hàng cao – thấp” hài hước theo đúng chia sẻ trong phần caption giúp bức ảnh thêm đời thường, mang đúng tinh thần “điểm danh chiều cao” đầu năm để xem vị trí trong nhà có thay đổi hay không. Đây cũng là phong cách quen thuộc của Cường Đô La – luôn lồng ghép yếu tố vui vẻ, dí dỏm khi nói về người thân trên mạng xã hội, thay vì những câu chữ quá trịnh trọng.

Tổ ấm của vợ chồng Cường Đô La – Đàm Thu Trang lâu nay nổi tiếng là một trong những căn biệt thự hoành tráng tại khu vực quận 7, TP.HCM. Ngôi nhà được ví như resort thu nhỏ với nhiều không gian chức năng, sân vườn và khu vui chơi cho các con. Tết năm nay, căn nhà tiếp tục được “thay áo” với sắc đỏ may mắn, kết hợp hệ thống cây xanh, hoa tươi và tiểu cảnh theo phong cách hiện đại, tinh tế.

Không gian bên ngoài biệt thự được trang hoàng rực rỡ với cụm chữ Tết, đèn lồng, giỏ hoa và đèn LED, tạo bối cảnh lý tưởng để gia đình lưu giữ những tấm hình ngày cuối năm. Bên trong, vợ chồng doanh nhân lựa chọn cách trang trí nhẹ nhàng hơn: lan hồ điệp, các bình hoa điểm xuyết từng góc và đặc biệt là chậu mai vàng được đặt cạnh khu vực sinh hoạt chung. Sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, trần cao, nhiều mảng kính với mảng xanh và hoa Tết giúp căn nhà vừa sang trọng vừa ấm áp, không tạo cảm giác phô trương.

Nếu như những năm trước, Cường Đô La thường gây chú ý với bộ sưu tập siêu xe hay những dự án bất động sản nghìn tỷ, thì vài năm trở lại đây, người ta thấy anh xuất hiện nhiều hơn trong vai trò người chồng, người cha. Anh và Đàm Thu Trang hạn chế chia sẻ đời sống riêng tư, chỉ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc bình dị của các con hoặc những cột mốc quan trọng, qua đó cho thấy quan điểm xem gia đình là “điểm tựa” sau ánh hào quang doanh nhân.

Trên thương trường, Cường Đô La hiện là CEO C‑Holdings, tham gia nhiều dự án bất động sản tại TP.HCM và các địa phương khác. Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, anh từng gây chú ý khi trực tiếp đến các công trường, văn phòng để trao lì xì cho cán bộ nhân viên và nhà thầu như lời tri ân sau một năm làm việc. Hình ảnh vị lãnh đạo không ngại gần gũi đội ngũ lao động, song song với việc xuất hiện bên gia đình trong những khoảnh khắc ấm cúng, khiến anh được nhiều người gọi vui là “ông bố quốc dân” của giới doanh nhân.

Status 30 Tết về gia đình lần này vì thế không chỉ đơn thuần là một bài đăng chúc Tết, mà còn là thông điệp về cách cân bằng giữa công việc và đời sống riêng. Khi doanh nghiệp bước vào giai đoạn tăng tốc, Cường Đô La vẫn dành trọn thời gian chiều cuối năm cho vợ con, cùng chụp bức ảnh “điểm danh chiều cao” quen thuộc, chuẩn bị bước sang một năm mới với tinh thần nhẹ nhàng mà đầy năng lượng. Hình ảnh tổ ấm trong siêu biệt thự trăm tỷ, được bao phủ bởi sắc xanh và ánh sáng, song vẫn toát lên sự gần gũi, tiếp tục là minh chứng cho lựa chọn của anh: dùng thành công tài chính làm nền tảng, nhưng đặt hạnh phúc gia đình ở vị trí trung tâm.