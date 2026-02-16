Hà Nội chiều 29 Tết nhẹ tênh, dân tình tranh thủ đi cà phê trong khung cảnh hiếm thấy

Chiều 29 Tết, khi nhiều công việc chuẩn bị cho ngày cuối năm đã gần như hoàn tất, Hà Nội bước vào một nhịp điệu chậm rãi và dễ chịu đến lạ. Không còn cảnh xe cộ đông đúc, không còn tiếng còi vội vã, phố phường như được "giảm tốc" để nhường chỗ cho những phút giây thảnh thơi hiếm hoi trước thềm năm mới.

Khác với sự tất bật của những ngày trước đó, chiều 29 Tết năm nay, thời tiết Hà Nội khá ủng hộ cho những cuộc hẹn cuối năm. Trời hanh nhẹ, có nắng dịu, có chút gió hiu hiu, đủ để người ta muốn bước ra đường, tìm một quán cà phê quen và ngồi lại lâu hơn một chút.

Tại vài quán cà phê vẫn còn mở, dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm bạn trẻ, các gia đình hay những cặp đôi ngồi bên nhau trò chuyện. Có người tranh thủ "tổng kết" một năm đã qua, có người chỉ đơn giản là gặp nhau để chúc Tết sớm trước khi ai về nhà nấy. Không khí không ồn ào mà nhẹ nhàng, chậm rãi - đúng chất Hà Nội những ngày cuối năm.

Một góc quán cà phê chiều 29 Tết

Nhiều người sống ở Hà Nội chia sẻ rằng, đi cà phê chiều 29 Tết đã trở thành một "thói quen", thậm chí là "thông lệ". Sau khi dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa mâm cỗ xong xuôi, họ tự thưởng cho mình một khoảng nghỉ ngắn trước khi bước vào những ngày Tết rộn ràng. Đó cũng là lúc hiếm hoi trong năm, người ta có thể ngồi giữa trung tâm thành phố mà không phải lo tìm chỗ gửi xe hay chen chúc giữa dòng người.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài cũng hòa chung vào nhịp điệu ấy. Các vị khách Tây tỏ ra thích thú khi được trải nghiệm một Hà Nội khác hẳn ngày thường: không quá đông đúc, không quá ồn ào mà trầm lắng và thư thái. Một số du khách chọn ngồi ở những quán cà phê ban công nhìn xuống phố cổ, vừa nhâm nhi cà phê trứng, vừa ngắm dòng người qua lại thưa thớt.

Du khách nước ngoài ngồi cà phê phố cổ, ngắm nhìn phố phường ngày cuối cùng của năm

Ở nhiều con phố, hàng quán đã đóng cửa nghỉ Tết, khiến khung cảnh càng thêm phần yên bình. Những cửa tiệm treo biển "Hẹn gặp lại sau Tết", vài cành đào còn sót lại trước hiên nhà, vài chậu quất được đặt gọn gàng trước cửa… tất cả tạo nên một bức tranh rất riêng của Hà Nội chiều 29 Tết.

Các quán cà phê vì thế trở thành điểm hẹn lý tưởng. Có quán mở nhạc Xuân khe khẽ, có quán vẫn giữ phong cách quen thuộc thường ngày. Dù ở không gian nào, cảm giác chung vẫn là sự thong dong. Người ta không còn quá bận tâm đến deadline, đến công việc, mà dành thời gian hỏi han nhau về kế hoạch Tết, về dự định năm mới.

Cảm giác chẳng còn bận tâm đến công việc hay deadline, ngồi cà phê cuối năm thư thái đến lạ

Điều khiến nhiều người thích nhất có lẽ là cảm giác Hà Nội vừa quen vừa lạ trong khoảnh khắc này. Đường phố vắng hơn, nhịp sống chậm lại, tiếng nói cười cũng vừa đủ nghe. Chiều 29 Tết vì thế không quá náo nhiệt, nhưng lại mang một sự dễ chịu rất khó gọi tên.

Một cảm giác yên bình và dễ chịu

Giữa không khí ấy, một ly cà phê dường như cũng trở nên đặc biệt hơn. Không cần cầu kỳ, chỉ cần một góc ngồi quen thuộc, một câu chuyện chưa kể hết và chút nắng cuối năm len qua ô cửa. Chiều 29 Tết ở Hà Nội năm nay vẫn vậy - nhẹ nhàng, yên bình và đủ khiến người ta muốn lưu lại thêm vài phút trước khi bước sang một năm mới.