Đừng mặc mãi đồ đen trắng ngày Tết, đây là 5 công thức phối màu "chân ái" giúp chị em thăng hạng khí chất cả mùa xuân

Thực chất, bí quyết của những quý cô mặc đẹp không nằm ở việc họ sở hữu bao nhiêu món hàng hiệu đắt tiền, mà là ở tư duy chơi màu khéo léo. Nếu bạn muốn xây dựng một hình ảnh thanh lịch, có gu và toát lên vẻ "sành điệu ngầm" mọi lúc mọi nơi, hãy ghim ngay 5 bảng màu kết hợp đỉnh cao dưới đây. Chỉ cần áp dụng đúng, bạn sẽ thấy việc lên đồ mỗi sáng trở nên nhàn tênh mà hiệu ứng thị giác mang lại thì xuất sắc ngoài mong đợi.

1. Xanh dương nhạt và nâu: Bản hòa ca của sự thanh lịch và trong trẻo

Có một sự thật là rất nhiều người e ngại màu nâu vì sợ già, nhưng mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn khi bạn đặt gam màu này cạnh sắc xanh dương nhạt (light blue). Sự kết hợp giữa tông lạnh của bầu trời và tông ấm của mặt đất tạo nên một tổng thể vô cùng dịu mắt, mang tính chữa lành và cực kỳ tôn da.

Một chiếc áo sơ mi xanh baby mềm mại sơ vin cùng quần âu nâu tây, hoặc một chiếc chân váy lụa xanh mix cùng áo dệt kim mỏng màu nâu trầm sẽ biến bạn thành một quý cô mang đậm nét đẹp tri thức, nhẹ nhàng nhưng không hề mờ nhạt. Đây là công thức phối màu "bất bại" cho những ngày thời tiết ẩm ương của mùa Xuân, giúp diện mạo của bạn trông vừa tươi mới lại vừa có chiều sâu, diện đi làm hay đi cà phê cuối tuần đều ghi trọn điểm tinh tế.

2. Be và xanh than: Điểm 10 cho phong cách "Old Money" sang trọng

Nếu bạn là người theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn muốn toát lên khí chất sang trọng, thì cặp đôi be và xanh than (Navy) chính là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Xanh than mang vẻ đẹp quyền lực, sắc sảo của màu đen nhưng lại mềm mại và trẻ trung hơn rất nhiều, trong khi màu be lại là đại diện của sự nhã nhặn, sáng sủa.

Khi đi cùng nhau, chúng tạo ra một độ tương phản vừa đủ để làm nổi bật đường nét trang phục mà không gây chói mắt. Bạn có thể thử khoác một chiếc blazer xanh than bên ngoài chiếc váy liền màu be, hoặc đơn giản là áo thun kẻ sọc xanh trắng mặc cùng quần ống rộng màu be. Bảng màu này chính là "vũ khí bí mật" giúp các cô gái hack tuổi một cách tinh tế, mang lại cảm giác năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ điển, thanh tao hiếm có.

3. Trắng ngà và nâu: Bí quyết của sự ngọt ngào, ấm áp

Đừng nhầm lẫn trắng ngà với trắng tinh, bởi sắc trắng ngà (ivory) pha chút kem này thân thiện với làn da châu Á hơn rất nhiều. Khi kết hợp trắng ngà cùng các sắc độ của màu nâu (từ nâu caramel ngọt ngào đến nâu sô cô la đậm đà), bạn sẽ có ngay một diện mạo mang hơi hướng vintage, ấm áp và vô cùng nữ tính. Sự pha trộn này giống như một ly cà phê sữa đá dịu ngọt trong một buổi chiều dịu nắng.

Thay vì những mảng màu gắt, sự chuyển tiếp mượt mà giữa trắng ngà và nâu giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn. Một chiếc áo cardigan trắng ngà khoác hờ hững ngoài chiếc váy lụa màu nâu, hay đơn thuần là set đồ linen thoải mái mang hai tông màu này sẽ giúp bạn tỏa sáng một cách tự nhiên nhất, không cần cố gắng mà vẫn vô cùng cuốn hút.

4. Xanh than và đen: Phá bỏ định kiến để trở nên sành điệu

Nhiều quy tắc thời trang cũ kỹ cho rằng xanh than và đen khi đi cùng nhau sẽ khiến bộ đồ trở nên tối tăm và xỉn màu. Tuy nhiên, giới mộ điệu hiện đại đã chứng minh điều ngược lại. Đây thực chất là một tổ hợp màu sắc cực kỳ quyền lực, mang đến vẻ ngoài bí ẩn, cá tính và đặc biệt là khả năng "gọt dáng" đỉnh cao. Để chinh phục cặp màu này mà không bị dìm, bí quyết nằm ở việc sử dụng chất liệu khác biệt.

Hãy thử mix một chiếc áo lụa xanh than bóng bẩy cùng chiếc quần dạ đen tuyền, hoặc áo thun cotton đen phối cùng chân váy jean xanh than. Sự đối lập về chất liệu trên nền màu tối sẽ tạo ra hiệu ứng layer đầy nghệ thuật, giúp bạn trông thật "cool ngầu", sắc sảo và mang đậm tinh thần của những cô gái thành thị hiện đại.

5. Đỏ và be: Rực rỡ nhưng không hề phô trương

Màu đỏ luôn là biểu tượng của sự may mắn, rực rỡ và năng lượng tràn trề, rất hợp với không khí mùa Xuân. Thế nhưng, nếu mặc cả cây đỏ thì đôi khi lại hơi quá đà cho những ngày bình thường. Chìa khóa ở đây chính là sử dụng màu be để "hạ nhiệt" và cân bằng lại tổng thể. Tông màu trung tính, hiền hòa của be sẽ làm nền hoàn hảo, tôn lên sự nổi bật của màu đỏ một cách vô cùng duyên dáng.

Bạn có thể chọn một chiếc áo len đỏ rực rỡ mix cùng quần tây màu be nhã nhặn, hoặc diện một set đồ màu be và tạo điểm nhấn bằng một đôi giày, chiếc túi xách hay chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Sự kết hợp này mang đến vẻ đẹp rạng rỡ, tràn đầy sức sống nhưng vẫn giữ được sự chừng mực, tinh tế, biến bạn thành tâm điểm của mọi ánh nhìn mà không hề tạo cảm giác phô trương.