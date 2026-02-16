Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi Pu khoe nhà đón Tết nhưng netizen lại nhìn cái khác

16-02-2026 - 15:30 PM | Lifestyle

Chi Pu khoe nhà đón Tết nhưng netizen lại nhìn cái khác

Không gian sống của Chi Pu cũng giống phong cách của cô nàng: chỉn chu và hiện đại.

Càng sát Tết, mạng xã hội lại càng rộn ràng bởi những màn khoe nhà, dọn dẹp và trang hoàng không gian sống để đón năm mới. Mới đây, Chi Pu cũng nhập cuộc khi chia sẻ hình ảnh căn nhà được decor đón Tết. Chỉ một vài góc nhỏ cũng cho thấy không gian sống chỉn chu, nữ tính và đậm không khí xuân của người đẹp.

Nhìn tổng thể, không gian sống của Chi Pu mang rõ tinh thần hiện đại và thanh lịch. Nội thất tông sáng, với gam màu trắng làm chủ đạo khiến không gian sống thêm sang chảnh, rộng rãi. Tone màu tinh giản của căn hộ càng làm nổi bật những bình hoa lớn được đặt khéo léo trong nhà.

Chi Pu khoe nhà đón Tết nhưng netizen lại nhìn cái khác- Ảnh 1.

Chi Pu chọn một cành đào hồng phấn được cắm cao, tán xòe rộng, đặt cạnh đàn piano. Lấp ló phía sau là bình tuyết mai cắm đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, phù hợp với căn hộ. Sát Tết, hoa nở "bung lụa" càng khiến không khí xuân thêm phần rộn ràng.

Chi Pu khoe nhà đón Tết nhưng netizen lại nhìn cái khác- Ảnh 2.

Khoe nhà đón Tết vào đúng ngày Valentine nên sự chú ý của dân tình "lỡ" va vào lãng hoa hình trái tim siêu to mà Chi Pu đang ôm. Lãng hoa mix giữa cẩm tú cầu và mao lương theo gam màu hồng ngọt ngào khiến dân tình không thể không nghĩ rằng cô đang để lộ hint hẹn hò "trá hình". Nhưng nếu đây là một lãng hoa decor Tết thì cũng rất hợp với "vibe" nhẹ nhàng của căn hộ.

Chi Pu khoe nhà đón Tết nhưng netizen lại nhìn cái khác- Ảnh 3.

Tiểu tú cầu là một loại hoa đang trend vào mùa Tết Bính Ngọ 2026 và giọng ca Anh Ơi Ở Lại cũng không bỏ lỡ. Cô nàng cắm nguyên một bó tiểu tú cầu đang nở rộ cùng một chiếc bình sứ màu trắng trơn dáng cao đặt gọn ở góc nhà. Không cần decor cầu kỳ, chỉ riêng sắc hoa trắng tinh khôi đã đủ khiến không gian sống của người đẹp trông trang nhã, sáng và sang hơn.

Chi Pu khoe nhà đón Tết nhưng netizen lại nhìn cái khác- Ảnh 4.

Sắc xuân trong căn hộ của Chi Pu còn được điểm xuyết với gam màu vàng rực rỡ của hoa mai Mỹ. Đây là một loại hoa tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và khởi đầu mới, có giá thành khá đắt đỏ, đặt trong nhà càng khiến không gian thêm bừng sáng.

Nguồn: FB

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
17 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM đêm giao thừa

17 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM đêm giao thừa Nổi bật

Tại sao ngày Tết người ta thường chưng hoa đào?

Tại sao ngày Tết người ta thường chưng hoa đào? Nổi bật

Việt Nam có NSND mang hàm Trung tá, là PGĐ Sở VH-TT TP.HCM: Showbiz từ già đến trẻ không ai dám đắc tội

Việt Nam có NSND mang hàm Trung tá, là PGĐ Sở VH-TT TP.HCM: Showbiz từ già đến trẻ không ai dám đắc tội

14:36 , 16/02/2026
29 Tết: Không phải Hàng Bè, đây mới là nên cần đến nếu muốn tìm kiếm những nét truyền thống của Tết xưa

29 Tết: Không phải Hàng Bè, đây mới là nên cần đến nếu muốn tìm kiếm những nét truyền thống của Tết xưa

14:08 , 16/02/2026
Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm

Thiết kế giếng trời ấn tượng như một dải lụa mềm

11:21 , 16/02/2026
Cái gật đầu muộn của chủ xe Ferrari và hành trình ‘chụp, in ảnh, trao tay’: Cảm xúc tạo ra triệu view chứ không phải xế khủng!

Cái gật đầu muộn của chủ xe Ferrari và hành trình ‘chụp, in ảnh, trao tay’: Cảm xúc tạo ra triệu view chứ không phải xế khủng!

10:53 , 16/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên