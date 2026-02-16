Chi Pu khoe nhà đón Tết nhưng netizen lại nhìn cái khác
Không gian sống của Chi Pu cũng giống phong cách của cô nàng: chỉn chu và hiện đại.
Càng sát Tết, mạng xã hội lại càng rộn ràng bởi những màn khoe nhà, dọn dẹp và trang hoàng không gian sống để đón năm mới. Mới đây, Chi Pu cũng nhập cuộc khi chia sẻ hình ảnh căn nhà được decor đón Tết. Chỉ một vài góc nhỏ cũng cho thấy không gian sống chỉn chu, nữ tính và đậm không khí xuân của người đẹp.
Nhìn tổng thể, không gian sống của Chi Pu mang rõ tinh thần hiện đại và thanh lịch. Nội thất tông sáng, với gam màu trắng làm chủ đạo khiến không gian sống thêm sang chảnh, rộng rãi. Tone màu tinh giản của căn hộ càng làm nổi bật những bình hoa lớn được đặt khéo léo trong nhà.
