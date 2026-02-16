Việt Nam có NSND mang hàm Trung tá, là PGĐ Sở VH-TT TP.HCM: Showbiz từ già đến trẻ không ai dám đắc tội

Tối 12/2 vừa qua, buổi họp báo đầu tiên của Thỏ Ơi!!, tác phẩm điện ảnh mới nhất do Trấn Thành "chủ trì", đã khép lại thành công rực rỡ ở đầu cầu TP.HCM. Với vị thế là một trong những nam nghệ sĩ hot nhất Vbiz hiện nay, thảm đỏ ra mắt Thỏ Ơi!! đón chào "nửa showbiz Việt". Giữa một rừng mỹ nhân mỹ nam tài sắc, sự xuất hiện của NSND Thanh Thuý khiến không ít người bất ngờ, bởi lẽ, mời được cô tới tham dự họp báo nói lên tầm vóc của Trấn Thành ra sao.

Nói qua về sắc vóc của Thanh Thuý tại thảm đỏ Thỏ Ơi!!, cô diện tà áo dài đỏ đúng tinh thần dress-code, điểm xuyết ở đó là hoa văn, hoạ tiết mang đậm bản sắc dân tộc. Ở tuổi gần 50, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, thanh lịch. Dáng vẻ và thần thái của Thanh Thuý đều toát lên sự quý phái, sang trọng nhưng vẫn giản dị, ghi điểm với khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc Thanh Thúy xuất hiện nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp “lão hóa ngược” của cô, cho rằng nữ nghệ sĩ vẫn giữ được khí chất đĩnh đạc hiếm có giữa dàn sao trẻ. Một số người còn đùa rằng, Thanh Thuý chính là người mà cả showbiz từ già đến trẻ không ai. ám đắc tội với vị trí của cô trong nghề.

NSND Thanh Thúy (tên đầy đủ Nguyễn Thị Thanh Thúy) sinh năm 1977 tại Trà Vinh trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu ca hát và sớm được định hướng theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm 15 tuổi, Thanh Thúy gia nhập Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, được đào tạo bài bản và dần định hình phong cách gắn liền với dòng nhạc cách mạng.

Năm 1994, khi mới 17 tuổi, cô tạo dấu ấn mạnh mẽ khi giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM. Ba năm sau, Thanh Thúy tiếp tục khẳng định thực lực bằng giải Nhất Tiếng hát Truyền hình toàn quốc 1997. Một trong những ca khúc làm nên tên tuổi cô thời điểm ấy là Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu, tiết mục không chỉ giúp cô chinh phục ban giám khảo mà còn mở ra bước ngoặt mới trong sự nghiệp.

Chính từ ca khúc này, đạo diễn Lê Dân đã mời Thanh Thúy đảm nhận vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu trong bộ phim điện ảnh Người Con Gái Đất Đỏ (1995). Diễn xuất chân thành, giàu cảm xúc của cô cùng thành công của bộ phim đã khiến hình tượng Võ Thị Sáu gắn chặt với tên tuổi Thanh Thúy suốt nhiều năm. Đến nay, dù đã ít xuất hiện trước công chúng, mỗi khi nhắc đến cô, khán giả vẫn nhớ ngay đến hình ảnh người nữ anh hùng kiên trung năm nào.

Không dừng lại ở ca hát và diễn xuất, Thanh Thúy còn theo đuổi con đường học thuật một cách nghiêm túc. Cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và sở hữu bằng Thạc sĩ Âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Năm 2017, cô được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Đầu năm 2024, tại lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT diễn ra ở Hà Nội, Thanh Thúy chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân - sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ của cô trong lĩnh vực nghệ thuật. Hiện cô mang quân hàm Trung tá, là sĩ quan của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã lui về hậu trường và tập trung cho công tác quản lý, Thanh Thúy vẫn tiếp tục đồng hành cùng đời sống nghệ thuật thành phố. Thông qua các tọa đàm, hoạt động vận động sáng tác và những chương trình định hướng văn hóa, cô góp phần tạo nên môi trường sáng tạo lành mạnh, đa dạng cho thế hệ nghệ sĩ trẻ cũng như sự phát triển chung của nghệ thuật TP.HCM.