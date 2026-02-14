Doanh nhân minh "Nhựa" chia sẻ sự kiện đặc biệt trước Tết: Từ nhân viên tạp vụ đến chủ tịch công ty đều hết mình

Những ngày cận Tết, không khí rộn ràng không chỉ hiện diện trên các tuyến phố mà còn lan tỏa trong từng doanh nghiệp. Mới đây, doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh đã chia sẻ trên trang cá nhân loạt hình ảnh ấm áp trong sự kiện tất niên của Nhựa Long Thành, kèm dòng trạng thái giản dị: “Tết này Long Thành có nhau”.

Thông điệp ngắn gọn nhưng chứa đựng tinh thần gắn kết đã trở thành điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của cộng đồng doanh nhân lẫn người lao động. Trong khung hình đại gia đình nhiều thế hệ cùng diện áo dài đỏ truyền thống, từ lãnh đạo đến nhân viên, từ người lớn đến trẻ nhỏ, tất cả cùng nở nụ cười rạng rỡ trước thềm năm mới.

Chia sẻ về sự kiện, ông Phạm Trần Nhật Minh bày tỏ: chỉ cần nhìn những khoảnh khắc ấy cũng đủ cảm nhận sự “hết mình” của tất cả những người tham gia. “Cho dù đó là người nhân viên tạp vụ, tài xế, nhân viên sản xuất hay chủ tịch công ty, chúng tôi đều dành trọn những tình cảm, những nụ cười, những giọt nước mắt cho nhau”, ông viết.

Đại gia đình Nhựa Long Thành

Không chỉ là một buổi tiệc tổng kết cuối năm, chương trình được tổ chức như một dịp để tri ân những con người đã đồng hành cùng doanh nghiệp suốt nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc duy trì tinh thần đoàn kết nội bộ được xem là “tài sản mềm” nhưng vô cùng giá trị đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất.

Nhựa Long Thành là một trong những thương hiệu lâu năm trong ngành nhựa công nghiệp và nhựa gia dụng tại Việt Nam. Trải qua hơn vài thập kỷ phát triển, doanh nghiệp này không chỉ mở rộng quy mô sản xuất mà còn xây dựng được nền tảng văn hóa doanh nghiệp chú trọng yếu tố con người. Thông điệp “có nhau” vì thế không đơn thuần là khẩu hiệu truyền thông, mà phản ánh triết lý vận hành dựa trên sự đồng lòng.

Vợ chồng ông Phạm Văn Mười tại buổi tiệc cuối năm

Vợ chồng doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, khoảnh khắc các thành viên cười rạng rỡ, những cái bắt tay, những cái ôm thân tình giữa lãnh đạo và nhân viên cho thấy khoảng cách cấp bậc gần như được xóa nhòa. Sự kiện không chỉ có phát biểu, vinh danh mà còn là không gian để mọi người cùng nhìn lại hành trình đã qua – với cả niềm vui lẫn thử thách.

Đáng chú ý, ông Minh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể thành viên công ty vì đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp suốt hơn vài thập kỷ. Ông cũng gửi lời chúc đến toàn bộ cán bộ, công nhân viên một năm mới “tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất và bình an, khỏe mạnh”.

Trong bức tranh chung của cộng đồng doanh nghiệp Việt, những hoạt động gắn kết nội bộ dịp cuối năm đang ngày càng được chú trọng. Bởi lẽ, sau những con số doanh thu, sản lượng hay lợi nhuận, yếu tố quyết định sự bền vững dài hạn vẫn là con người. Một tập thể có chung niềm tin và tình cảm sẽ tạo nên sức bật lớn hơn bất kỳ chiến lược ngắn hạn nào.

“Tết này Long Thành có nhau” – thông điệp ấy có thể xem như lời khẳng định cho hành trình phía trước. Khi doanh nghiệp không chỉ là nơi làm việc mà còn là một mái nhà chung, thì mỗi mùa xuân đến sẽ không đơn thuần là thời khắc chuyển giao năm cũ – năm mới, mà là dịp để củng cố thêm sợi dây gắn kết giữa những con người cùng chung một mục tiêu phát triển.

Tổng hợp FBNV﻿