Bước sang tuổi 40, tôi không còn đau đầu vì tiền sau khi làm được việc này

Lần đầu tiên trong đời, tôi có đủ tự tin và dũng khí để khẳng định: Dù không giàu bằng ai, nhưng tôi cũng không còn nặng lòng chuyện tiền bạc nữa.

Trước đó, tiền luôn là một nỗi ám ảnh. Không phải vì tôi quá nghèo. Tôi có công việc ổn định, thu nhập đủ sống, thậm chí có tiết kiệm. Nhưng đầu tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Nhìn bạn bè mua nhà, tôi thấy mình thất bại. Nhìn đồng nghiệp đổi xe, tôi thấy mình kém cỏi. Nhìn người quen khoe lãi đầu tư, tôi thấy mình thật “chậm chạp” trong khía cạnh tài chính.

Nói chung, một lần nhìn vào cuộc sống của người khác là một lần tôi thấy mình thảm hại. Có một thời gian dài, tôi tưởng vấn đề là “kiếm chưa đủ tiền”. Tôi cố làm thêm việc, học thêm kỹ năng, thử đầu tư, nhận dự án ngoài giờ. Tiền có tăng thật, nhưng sự bất an cũng tăng theo. Tôi kiếm được nhiều hơn, nhưng tiêu chuẩn so sánh cũng cao hơn. Mỗi cột mốc đạt được chỉ giúp tôi yên tâm khoảng vài tuần, rồi lại có người đi xa hơn để tôi tiếp tục lo lắng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Một buổi tối, sau khi lướt điện thoại gần một tiếng, tôi nhận ra mình không hề vui lên chút nào. Tôi nhìn lại bảng chi tiêu tháng đó: mọi thứ vẫn ổn. Không nợ, vẫn tiết kiệm, vẫn đủ cho gia đình. Nhưng cảm giác thiếu thốn cứ như thật. Lúc ấy tôi mới hiểu: tôi không sợ thiếu tiền, tôi sợ mình “thua người khác”.

Và đó là lần đầu tiên tôi tự hỏi: nếu không so với ai, thì cuộc sống của mình đang ở mức nào?

Tôi thử một việc rất đơn giản: Mỗi tối ghi lại 3 điều mình đã làm được trong ngày, chỉ liên quan đến bản thân, không liên quan ai khác. Ban đầu nghe hơi ngớ ngẩn. Một người trưởng thành lại ngồi ghi kiểu “hôm nay không mua linh tinh”, “hôm nay nấu cơm ở nhà”, “hôm nay làm xong việc đúng giờ”. Nhưng lạ là khi viết xuống, tôi thấy mình không tệ như tôi nghĩ.

Một tuần trôi qua, tôi nhận ra có những nỗ lực trước giờ mình luôn coi là hiển nhiên. Tôi đi làm đều đặn suốt nhiều năm. Tôi chưa từng vay nóng. Tôi luôn để dành được một khoản dù không lớn. Tôi chăm sóc gia đình ổn định. Những thứ đó không hào nhoáng nên tôi chưa từng cho chúng giá trị, nhưng thực ra chúng chính là nền tảng tài chính của tôi.

Trước đây, tôi chỉ ghi nhận thành tích lớn như mua được vàng, được thăng chức. Còn phần lớn cuộc sống là những hành động nhỏ lặp lại mỗi ngày, tôi xem như không đáng kể. Trong khi chính chúng mới quyết định tôi có an toàn hay không.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Khi bắt đầu nhìn vào nỗ lực của mình thay vì kết quả của người khác, một điều kỳ lạ xảy ra: nhu cầu chứng minh bản thân giảm hẳn. Tôi không còn thấy cần phải mua thứ gì đó chỉ để cảm thấy mình đang tiến lên. Tôi cũng không còn hoảng khi người khác tiến nhanh. Bởi vì lần đầu tiên, tôi có thước đo riêng.

Tôi vẫn quan tâm tiền, nhưng theo kiểu khác. Trước kia, tiền là thứ để so sánh vị trí. Bây giờ, tiền là công cụ để duy trì trạng thái ổn định mà tôi đang có. Tôi bắt đầu hỏi “việc này có phù hợp với cuộc sống của mình không?” thay vì “mình có làm được như người ta không?”.

Kết quả không đến ngay, nhưng rõ rệt. Tôi chi tiêu ít bốc đồng hơn. Không phải vì ép bản thân tiết kiệm, mà vì tôi không còn nhu cầu mua để tự trấn an. Thu nhập của tôi gần như không thay đổi nhiều trong vài năm qua, nhưng khoản dư lại tăng dần. Không phải nhờ mẹo tài chính, mà nhờ đầu óc bớt ồn.

Ở tuổi 40, tôi hiểu điều khiến tôi mệt mỏi không phải thiếu tiền, mà là thiếu cảm giác đủ. Mà cảm giác đủ thì không nằm trong tài khoản, nó nằm ở cách mình nhìn vào chính mình.

Tiền bạc không thay đổi cuộc đời tôi trong một ngày. Chỉ là ngày tôi ngừng so sánh, tôi bắt đầu nhìn thấy những gì mình đã xây suốt 20 năm. Và từ lúc đó, tôi không còn cảm giác mình đang chạy phía sau nữa. Tôi chỉ đang đi trên con đường của mình, chậm nhưng vững, và lần đầu tiên, đủ nhẹ đầu để ngủ ngon.