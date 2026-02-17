Nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mở tiệc linh đình, cả Việt Nam khoe pháo hoa rực rỡ
Chúc mừng năm mới
Ngay thời khắc mở đầu năm mới 2026 Bính Ngọ, không khí trên mạng xã hội trở nên sôi động hơn bao giờ hết với hàng loạt lời chúc, chia sẻ về những kỳ vọng, dự định cho chặng đường phía trước.
Cả MXH cũng đồng loạt đăng tải những khoảnh khắc đón năm mới bên gia đình. Người khoe đã chọn được vị trí xem pháo hoa lý tưởng với khung hình rực rỡ, người ghi lại khoảnh khắc selfie đầu năm, vợ chồng gửi lời chúc, chia sẻ hình ảnh lì xì may mắn, tất cả tạo nên bức tranh đầy màu sắc của ngày đầu năm.
Đáng chú ý, từ chiều tối, một số thành viên trong gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh bữa tiệc tối đêm giao thừa. Không gian được trang trí tông vàng chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng, thể hiện rõ sự sum vầy trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.
Trên MXH, một đường đua khác cũng diễn ra sôi động không kém đó là: Ăn diện xinh đẹp ngắm pháo hoa, cầu cho 1 năm mới bình an. "Mở bát" là Mai Ngọc.
Ảnh tổng hợp từ mxh của nhân vật
