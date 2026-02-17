Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mở tiệc linh đình, cả Việt Nam khoe pháo hoa rực rỡ

17-02-2026 - 08:35 AM | Lifestyle

Chúc mừng năm mới

Ngay thời khắc mở đầu năm mới 2026 Bính Ngọ, không khí trên mạng xã hội trở nên sôi động hơn bao giờ hết với hàng loạt lời chúc, chia sẻ về những kỳ vọng, dự định cho chặng đường phía trước.

Cả MXH cũng đồng loạt đăng tải những khoảnh khắc đón năm mới bên gia đình. Người khoe đã chọn được vị trí xem pháo hoa lý tưởng với khung hình rực rỡ, người ghi lại khoảnh khắc selfie đầu năm, vợ chồng gửi lời chúc, chia sẻ hình ảnh lì xì may mắn, tất cả tạo nên bức tranh đầy màu sắc của ngày đầu năm.

Đáng chú ý, từ chiều tối, một số thành viên trong gia đình tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh bữa tiệc tối đêm giao thừa. Không gian được trang trí tông vàng chủ đạo, mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn ấm cúng, thể hiện rõ sự sum vầy trong thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Những hình ảnh hiếm hoi bên trong tiệc tối của gia đình tỷ phú. Nhìn qua là biết hoành tráng cỡ nào rồi đó.

Trên MXH, một đường đua khác cũng diễn ra sôi động không kém đó là: Ăn diện xinh đẹp ngắm pháo hoa, cầu cho 1 năm mới bình an. "Mở bát" là Mai Ngọc.

Cô diện áo dài đẹp, xúng xính đi xem pháo hoa.

Trong lúc này, vợ chồng hot girl Salim - Hải Long theo thông lệ hằng năm là đăng ảnh chụp gia đình 3 người trong nhà.

Xoài Non chia sẻ khoảnh khắc đón giao thừa ấm cúng cùng gia đình.

Doãn Hải My được chồng nhắn chồng chú mừng năm mới dù đã kết hôn, sinh con vẫn tình như ngày đầu. Cô cũng gửi gắm nhiều lời chúc bình an, sức khỏe.

Huyền 204 đã kịp về nhà, cùng người thân trải qua giây phút mong đợi nhất trong năm.

Chi Pu ngắm pháo hoa từ penthouse triệu đô.

Năm 2025, An Phương trải qua một số chuyện buồn, cô quyết định khép lại năm cũ bằng khoảnh khắc rực rỡ nhất, đón đợi những điều lành sắp đến.

Hạt Mít khoe khoảnh khắc ngắm pháo hoa từ trên chung cư, gửi lời nhắn nhủ năm mới rực rỡ.

MC Thanh Thanh Huyền đón Tết ở quê nhà Nha Trang, bên gia đình cùng ngắm pháo hoa đầu năm.

Yến Hoàng cũng gia nhập đường đua ngắm pháo hoa ngày Tết.

Ảnh tổng hợp từ mxh của nhân vật

Theo Trần Hà

Phụ nữ mới

