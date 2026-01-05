Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đối xử lạ với"dâu út", nhìn sang Hà Tăng hay Linh Rin thì sao?

Gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vốn vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Bởi ngoài sự thành công, giàu có của gia tộc, các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đều có sức ảnh hưởng riêng, là những gương mặt đình đám được nhiều người yêu thích. Cũng bởi vậy mà mối quan hệ giữa các thành viên luôn là điều khiến netizen tò mò, dành nhiều sự quan tâm.

Mới đây nhất khi bước sang năm 2026, Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đăng tải loạt ảnh "tiệc tùng" bên gia đình của mình. Tuy nhiên đáng chú ý, trong khung hình mà cô đăng tải, chỉ có hình của Tiên Nguyễn cùng mẹ - doanh nhân Thủy Tiên và bạn gái Hiếu Nguyễn - Marie Trâm Anh. Không chỉ chụp chung, cả 3 còn diện đồ giống nhau, chỉ khác màu sắc thể hiện mối quan hệ thân thiết.

Ái nữ bắt đầu năm 2026 bằng bức ảnh để mặt mộc, diện đồ tông-xoẹt-tông bên cạnh mẹ và bạn gái Hiếu Nguyễn

Đây không phải lần đầu tiên khung hình 3 mẹ con này “gây sốt” MXH. Trước đó, phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng nhiều lần chụp hình chung với con gái và con dâu tương lai. Cả 3 cũng thường xuyên gặp gỡ, đọ sắc trong những buổi tiệc hay dịp lễ, Tết của gia đình.

Không khó để nhận ra, doanh nhân Thủy Tiên rất “cưng" Marie Trâm Anh. Bạn gái Hiếu Nguyễn cũng có xuất thân từ gia đình có điều kiện, được nhận xét là vừa xinh vừa khéo, cũng rất hợp vibe với gia đình của bạn trai.

Doanh nhân Thủy Tiên rất thân thiết, thoải mái chụp hình với bạn gái của Hiếu Nguyễn

Bên cạnh đó, dân tình cũng “soi” ra rằng doanh nhân Thủy Tiên thường rất thoải mái, chụp hình chung với bạn gái Hiếu Nguyễn. Thậm chí, Marie Trâm Anh còn được gọi vui là "ngoại lệ" của phu nhân tỷ phú. Bởi trong khi đó, nữ doanh nhân rất hiếm khi làm điều này với 2 con dâu là Tăng Thanh Hà và Linh Rin (Ngô Phương Linh). Không ít người còn cho rằng, chưa từng thấy khung hình chung nào của doanh nhân Thủy Tiên và Hà Tăng, Linh Rin.

Lần hiếm hoi, vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn chụp cùng với vợ chồng Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn là vào dịp đám cưới của cả hai. Sau đó, cả hai có chụp chung trong một vài sự kiện khác của gia đình nhưng thời gian gần đây thì tuyệt nhiên không thấy những khung hình tương tự được hé lộ.

Những lần hiếm hoi doanh nhân Thủy Tiên và con dâu Tăng Thanh Hà chung khung hình

Với Linh Rin, cô có phần xuất hiện nhiều hơn trong những bức ảnh với mẹ chồng. Tuy nhiên, cũng chỉ chủ yếu vào những dịp lễ, Tết, tập trung đông đủ thành viên của gia đình. Ngoài ra, trong một số sự kiện khác hay trong cuộc sống đời thường, Linh Rin cũng hiếm khi khoe những khoảnh khắc bên mẹ chồng.

Linh Rin và chồng thường chụp chung cùng bố mẹ chồng mỗi dịp lễ, Tết hay sự kiện của công ty gia đình

Ngoài ra rất hiếm khi hé lộ những khung hình riêng bên mẹ chồng - doanh nhân Thủy Tiên

Tuy nhiên, với những ai theo dõi gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn lâu năm, đều biết đây không phải là điều bất thường mà gần như “quy tắc ngầm”. Nhà tỷ phú nổi tiếng kín đáo, hạn chế nhắc đến nhau trên mạng xã hội để tránh những suy diễn, bàn tán không đáng có. Họ thường âm thầm hỗ trợ, gửi lời chúc riêng và dành cho nhau sự đồng hành thầm lặng thay vì thể hiện công khai.

Về phía Tiên Nguyễn, cô cũng từng có nhiều lần chung khung hình, đăng story và tag các chị dâu của mình công khai trên MXH. Không những thế, Linh Rin từng tiết lộ các anh em nhà tỷ phú có nhóm chat gia đình, đôi khi không tham gia những bữa tiệc gia đình nhưng vẫn luôn giữ tình cảm thân thiết: "Không phải ai cũng có thời gian rảnh để họp mặt vào những lần đó. Như tôi và Phillip cố gắng khi nào họp mặt sẽ luôn luôn có mặt. Đây là điều tôi nghĩ mọi thành viên trong gia đình cần thực hiện".

Tiên Nguyễn cũng rất hiếm khi khoe ảnh cùng 2 chị dâu

Bức ảnh hiếm hoi chung khung hình của Tiên Nguyễn, Hà Tăng và Linh Rin



Do đó nhiều người cho rằng dù phu nhân tỷ phú Johanthan Hạnh Nguyễn không hay thể hiện công khai với Hà Tăng - Linh Rin như cách vẫn hay làm với bạn gái Hiếu Nguyễn, song mối quan hệ của các thành viên vẫn rất tốt đẹp, gắn bó. Nhiều người cũng cho rằng, đôi khi không cần phải công khai mọi điều trên MXH nhưng vào những dịp quan trọng vẫn luôn có sự hiện diện của Hà Tăng, Linh Rin đã là một minh chứng thân thiết cho mối quan hệ của các thành viên trong gia đình tỷ phú.