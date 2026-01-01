Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hội con nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn "tổ chức countdown" cỡ này ai cạnh tranh nổi

01-01-2026 - 09:25 AM | Lifestyle

Không cần đăng gì nhiều, chỉ nhiêu đây thôi là đã có tất cả.

Đầu tiên là Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn!

Trong ngày cuối cùng của năm 2025, trên trang Instagram cá nhân, Tiên Nguyễn cũng không nằm ngoài xu hướng khi đăng tải bài viết recap năm 2025.

Tiên Nguyễn

Đính kèm với loạt hình ảnh nổi bật trong từng tháng là dòng caption: "Ending the year exactly where I’m meant to be, with the people who shaped this unforgettable chapter. So grateful beyond words. Here are the real, candid moments as we take a trip down memory lane. So ready for 2026 ". Tạm dịch: "Khép lại một năm đúng nơi tôi thuộc về, bên những con người đã tạo nên một chương không thể nào quên. Biết ơn đến mức chẳng lời nào diễn tả hết. Đây là những khoảnh khắc chân thật, rất đời khi chúng tôi cùng nhìn lại chặng đường đã qua. Sẵn sàng cho năm 2026".

Xem những hình ảnh mà Tiên Nguyễn đăng tải dễ dàng nhận thấy trong suốt 12 tháng là không thiếu những khung hình ngập tràn hạnh phúc bên gia đình - người yêu và hiện tại đã là chồng của cô nàng. Tháng 1 cô nàng đón Tết cùng bạn trai, cũng không quên lưu lại khoảnh khắc đẹp bên hai chú cún cưng.

Những tháng tiếp theo cũng là các khoảnh khắc hạnh phúc bên nửa kia và bạn bè, công việc và chăm sóc sức khỏe bằng thể thao. Trong đó, những khung hình cùng gia đình gồm bố, mẹ các thành viên trong gia đình tỷ phú cũng xuất hiện, từ khi tham gia các sự kiện, bữa tiệc đến cả những khoảnh khắc đời thường như đi ăn hàng vỉa hè cùng bạn gái của em trai - cô nàng Marie Trâm Anh. Cho thấy mối quan hệ thân thiết của cả hai.

Không hiếm những khoảnh khắc bên gia đình giờ mới được Tiên Nguyễn chia sẻ.

Và điều ngọt ngào tháng 12.

Có rất nhiều những hình ảnh bây giờ mới được hé lộ, thu hút nhiều sự quan tâm, tò mò.

Một thành viên khác trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn cũng nằm ngoài chiếc trend cuối năm này. Cậu bạn không có chia sẻ gì song đã nhanh chóng gây chú ý khi chia sẻ khung hình cùng bạn gái.

Nhiều người đoán có thể cả hai đang có chuyến du lịch đón năm mới.

Hiếu Nguyễn và bạn gái Marie Trâm Anh.

Trong năm 2025 vừa qua, và đặc biệt là trong tháng 12, Hiếu Nguyễn cũng trở thành tâm điểm chú ý trong đám cưới chị gái, khi đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như bê tráp, takecare chị gái và anh rể,... Chưa dừng lại ở đó, nhiều người cũng dành lời khen ngợi cho visual của thiếu gia ngày càng điển trai, hạnh phúc bên nửa kia xinh đẹp - Trâm Anh.

Trâm Anh (váy xanh) xuất hiện cùng 2 con tỷ phú

Hình ảnh mới nhất của bạn gái Hiếu Nguyên gây sốt

Tiên Nguyễn vốn thoải mái, thường xuyên chia sẻ các hình ảnh trên MXH, Hiếu Nguyễn thì hiếm hoi hơn nên nhận về nhiều sự chú ý. Các thành viên còn lại trong gia đình tỷ phú kín tiếng.

Nhiều người sau khi xem xong loạt khung hình tổng kết năm nêu trên thì đều xuyt xoa: Ai cũng đẹp, thành công và có hạnh phúc cho riêng mình. "Quá hoàn hảo rồi", "Khung hình nào cũng thấy ngập tràn hạnh phúc, có các thành viên trong gia đình, ngọt ngào quá đi", "Nhà này ai cũng đẹp, cũng giỏi và có nửa kia hạnh phúc. Như thế này thì ai mà làm lại được cơ chứ",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trần Hà - Ảnh: IGNV

Theo Trần Hà

