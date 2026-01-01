Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

FIFA ca ngợi bóng đá Việt Nam theo cách đặc biệt

01-01-2026 - 08:28 AM | Lifestyle

Một lần nữa bóng đá Việt Nam lại “toả sáng” trên trang chính thức của FIFA.

Cụ thể, vào tối 31/12 (giờ Việt Nam), fanpage chính thức của FIFA (FIFA World Cup) đăng tải loạt ảnh tiêu biểu của bóng đá Việt Nam kèm thông điệp ngắn gọn, ý nghĩa: "Nhìn lại 2025: Là người Việt Nam".

Thông điệp này được viết bằng tiếng Việt Nam. Bài đăng của FIFA đã thu hút hơn 3,7 ngàn lượt “like” và rất nhiều lượt bình luận chỉ sau khoảng 1 giờ.

Những hình ảnh được FIFA lựa chọn đều là những ký ức rất đẹp của bóng đá Việt Nam trong suốt một năm qua, trong đó có hình ảnh tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Cup, hình ảnh tuyển nữ Việt Nam, tuyển nữ futsal, hình ảnh Xuân Son ăn mừng bàn thắng, hay người hâm mộ Việt Nam hân hoan dưới màu cờ đỏ sao vàng.

FIFA ca ngợi bóng đá Việt Nam theo cách đặc biệt- Ảnh 1.

Fanpage chính thức của FIFA đăng nhiều hình ảnh đẹp về bóng đá Việt Nam.

Trang FIFA World Cup hiện có khoảng 66 triệu lượt theo dõi. Có thể nói, “món quà” mà trang của FIFA vừa dành tặng cũng giúp góp phần khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của bóng đá Việt Nam trên đấu trường thế giới, bên cạnh đó giúp bóng đá Việt Nam được lan toả rộng hơn trên phạm vi toàn cầu.

Trong suốt một năm qua, bóng đá Việt Nam đã ghi được nhiều dấu ấn khi tham dự các giải châu lục và khu vực, trong đó mới nhất chính là chức vô địch cực kỳ ấn tượng của lứa U22 tại SEA Games 33.

Ngoài FIFA, fanpage của LĐBĐ châu Á (AFC) cũng vừa dành một bài viết đánh giá cao bóng đá Việt Nam. Trang của AFC đã đăng tải đoạn clip buổi tập của đội U23 Việt Nam, đồng thời đưa ra bình luận bằng tiếng Việt: "U23 Việt Nam và Vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026: không đùa được đâu!".

Trong một bài viết của mình, AFC nhận định U23 Việt Nam "có khả năng vô địch" tại VCK U23 châu Á 2026.


Theo Tiểu Lâm Mộc

Đời sống pháp luật

