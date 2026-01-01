Khách Việt đến Campuchia nhiều nhất thế giới: Con số không tưởng, cao hơn Trung Quốc, Thái Lan

Theo số liệu do Bộ Du lịch Campuchia công bố và được nhiều cơ quan báo chí khu vực dẫn lại, trong 11 tháng đầu năm, Campuchia đón khoảng 5,17 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý, Việt Nam dẫn đầu danh sách các thị trường gửi khách, với khoảng 1,11 triệu lượt, xếp trên Trung Quốc (khoảng 850.000 lượt) và Thái Lan (khoảng 750.000 lượt).

Việt Nam vượt lên dẫn đầu, bỏ xa các thị trường lớn

Báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia cho thấy, lượng khách Việt không chỉ đứng đầu mà còn tạo khoảng cách rõ rệt với các thị trường xếp sau. So với Trung Quốc – quốc gia có dân số và tiềm lực du lịch lớn – số lượt khách Việt sang Campuchia cao hơn khoảng 260.000 lượt. Nếu đặt trong tương quan khu vực, lượng khách Việt thậm chí cao hơn tổng lượng khách từ Lào và Hàn Quốc cộng lại.

Dù tổng lượng khách quốc tế đến Campuchia trong giai đoạn này giảm khoảng 13–14% so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam vẫn duy trì vị trí số một. Bộ Du lịch Campuchia đánh giá đây là "nguồn khách ổn định", đóng vai trò quan trọng đối với ngành du lịch nước này trong giai đoạn phục hồi.

Theo nhận định của các chuyên gia thuộc Hội đồng Du lịch & Lữ hành Thế giới (WTTC), xu hướng này phản ánh rõ sự dịch chuyển của du lịch hậu Covid-19 tại Đông Nam Á. Du khách ngày càng ưu tiên điểm đến gần, chi phí hợp lý và dễ di chuyển, thay vì những chuyến đi xa, tốn kém.

"Du lịch đường bộ xuyên biên giới đang trở thành động lực tăng trưởng bền vững, trong đó Campuchia hưởng lợi rõ rệt từ dòng khách Việt Nam", WTTC nêu trong báo cáo phân tích thị trường khu vực. Việt Nam hiện được xem là một trong những thị trường outbound năng động nhất Đông Nam Á, với tần suất đi lại cao và xu hướng du lịch ngắn ngày.

Ở góc độ trong nước, nhiều chuyên gia du lịch Việt Nam cũng cho rằng Campuchia hội tụ các yếu tố "dễ đi – dễ trải nghiệm": miễn visa cho công dân Việt Nam, khoảng cách địa lý gần, có thể di chuyển bằng đường bộ qua các cửa khẩu như Mộc Bài – Bavet, cùng chi phí ăn ở, tham quan tương đối phù hợp.

Campuchia hấp dẫn du khách Việt nhờ đâu?

Không chỉ thuận lợi về di chuyển, Campuchia còn sở hữu nhiều sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu của khách Việt. Các điểm đến di sản như Angkor Wat tại Siem Reap, khu Hoàng cung và Chùa Bạc ở Phnom Penh, hay du lịch biển đảo tại Sihanoukville, Koh Rong đều được các doanh nghiệp lữ hành đánh giá cao về sức hút.

Bên cạnh đó, hình thức du lịch ngắn ngày, đi cuối tuần hoặc kết hợp mua sắm, giải trí cũng góp phần khiến lượng khách Việt sang Campuchia duy trì ở mức cao, ngay cả khi nhiều thị trường xa vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.

Từ góc nhìn chuyên gia, việc Việt Nam trở thành thị trường khách lớn nhất của Campuchia không phải hiện tượng nhất thời, mà là kết quả của sự cộng hưởng giữa địa lý, chính sách và xu hướng du lịch mới. Trong bối cảnh du lịch khu vực đang tái cấu trúc mạnh mẽ, dòng khách Việt được dự báo sẽ tiếp tục là "trụ cột" quan trọng của du lịch Campuchia trong thời gian tới.