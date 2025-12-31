Hóa ra chân Diệu Nhi rất đẹp, còn hơn cả Hoa hậu

Trong tập mới nhất của series KyDuyen Fit mùa 2, Diệu Nhi xuất hiện với vai trò khách mời cùng Kỳ Duyên trải nghiệm bộ môn Golf - môn thể thao vốn được gắn mác "quý tộc". Cặp chị em mang đến nhiều tiếng cười cho người xem khi thể hiện sự bỡ ngỡ, lúng túng trong lần đầu tiếp xúc với gậy golf. Điều khiến cư dân mạng thích thú bên cạnh tương tác tự nhiên, dí dỏm là visual "đỉnh của chóp" của cả hai, đặc biệt là đôi chân vô cùng nổi bật của Diệu Nhi.

Gấp đôi visual khi Diệu Nhi xuất hiện bên Kỳ Duyên trên sân golf (Ảnh kyduyenfit).

Trong bộ trang phục golf chuyên dụng với váy xếp ly ngắn màu trắng kết hợp cùng áo polo không tay. Dù đứng cạnh bên một "cực phẩm" như Kỳ Duyên, bà xã Anh Tú Atus vẫn không hề bị lép vế. Đôi chân thon dài, săn chắc, trắng sáng của Diệu Nhi trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi.

Đôi chân thon của Diệu Nhi được nhận xét còn nổi bật hơn cả Kỳ Duyên (Ảnh kyduyenfit).

Phía dưới đoạn clip và hình ảnh hậu trường, hàng loạt bình luận để lại sự trầm trồ: "Chân Diệu Nhi đỉnh thật", "Nhi xinh đẹp quá, chân thon ghê!", hay thậm chí có ý kiến so sánh vui: "Tôi thấy Diệu Nhi đẹp hơn cả Kỳ Duyên là sao ta". Một bình luận khác cũng thu hút nhiều lượt tương tác: "Diệu Nhi đợt này khuôn mặt vào phom đẹp quá, không biết bí quyết gì mà nhìn xinh dữ vậy".

Theo thông tin được công bố Diệu Nhi cao khoảng 1m60, con số không quá nổi bật với các người đẹp Vbiz, tuy vậy, nhờ sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối cùng đôi chân thon gọn, giúp vóc dáng của nữ diễn viên trông cao ráo hơn khi lên hình.

Sau khi kết hôn, những năm qua Diệu Nhi nhiều lần vướng nghi vấn mang thai những khi xuất hiện với thân hình đầy đặn. Mỗi lần như vậy, nữ diễn viên lại im lặng "lột xác" bằng chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn. Không ít nhận xét cho rằng Diệu Nhi ngày càng biết cách chăm sóc ngoại hình, ăn mặc phù hợp và giữ được năng lượng tích cực. Chia sẻ trong một số chương trình, Diệu Nhi từng thẳng thắn nói rằng cô không áp lực phải giữ hình ảnh "mình hạc xương mai", mà ưu tiên sức khỏe và sự thoải mái. Có lẽ chính tinh thần đó đã giúp nữ diễn viên duy trì được vẻ ngoài tươi tắn, tự nhiên.