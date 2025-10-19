Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

19-10-2025 - 16:35 PM | Lifestyle

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

Đây là lần hiếm hoi Anh Tú - Diệu Nhi bị "team qua đường" bắt gặp như thế này.

Dù hoạt động trong làng giải trí nhiều năm, Diệu Nhi – Anh Tú luôn được xem là cặp đôi "bí ẩn" bậc nhất Vbiz. Sau đám cưới vào tháng 10/2022, cả hai gần như rất ít chia sẻ về đời sống cá nhân. Hai lần vướng tin đồn mang thai, Diệu Nhi đều chọn im lặng, ăn mặc rộng rãi che dáng, rồi "mất tích" khỏi mạng xã hội trong thời gian dài khiến dân mạng càng thêm tò mò.

Mới đây, team qua đường đã lan truyền loạt hình ảnh được cho là vợ chồng Diệu Nhi – Anh Tú xuất hiện tại sân bay cùng hai nhóc tỳ, Trong ảnh, người phụ nữ đội mũ đen, mặc trang phục giản dị, đeo khẩu trang và đội nón kín bưng. Người này kéo vali cho bé gái ngồi phía trước. Bên cạnh, một người đàn ông diện đồ đen, đội nón lưỡi trai bế theo em bé nhỏ tầm 1 tuổi trên tay. Dù chỉ là ảnh bóng lưng từ phía sau nhưng nhiều người gọi tên Diệu Nhi - Anh Tú vì vóc dáng hao hao nhân vật trong ảnh. Đặc biệt, Diệu Nhi dạo này cũng thường xuyên đội mũ, hiện cô cũng đang cắt tóc ngắn. 

Khoảnh khắc hiếm hoi này khiến mạng xã hội dậy sóng. Nếu thông tin là thật, đây là lần đầu tiên cả hai xuất hiện cùng hai con nhỏ, củng cố tin đồn cặp đôi đã bí mật chào đón con thứ hai thời gian gần đây. Trước đó, Diệu Nhi từng bị nghi sinh con đầu lòng vào năm 2021, song chưa từng lên tiếng xác nhận.

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi- Ảnh 1.

Bức ảnh được cho là Diệu Nhi - Anh Tú đưa con đi chơi rầm rộ trên MXH

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi- Ảnh 2.

Phong cách của 2 nhân vật trong ảnh giống với Diệu Nhi - Anh Tú

Diệu Nhi từng vướng nghi vấn sinh con đầu lòng vào khoảng tháng 8/2021. Thời điểm đó, trên mạng xã hội rầm rộ thông tin một nữ diễn viên hài vừa hạ sinh con đầu lòng, netizen đồng loạt gọi tên Diệu Nhi vì nhiều chi tiết trùng khớp. Giai đoạn đó Diệu Nhi thường xuyên quay các vlog ở quê Phan Thiết, hạn chế lộ diện tại sự kiện. Trong các clip đi ăn, dạo phố cùng gia đình thì nữ diễn viên đều đi dép bệt, diện áo thùng thình, di chuyển khó khăn, cần có người dìu. Không chỉ thế, trong một vài khung hình Diệu Nhi còn để lộ vòng 2 lùm lùm khác lạ. Đáng nói nhất, cùng thời gian trên "team qua đường" còn bắt gặp Diệu Nhi và Anh Tú xuất hiện tại một phòng khám thai nổi tiếng. Khi tin đồn đã sinh con bùng nổ, Diệu Nhi "đánh lạc hướng" khi mở livestream nhưng chỉ zoom cận mặt chứ không để lộ dáng vóc.

Sau gần 1 tháng quyết im lặng trước thông tin đã lên chức mẹ bỉm, đến tháng 9/2021, Diệu Nhi vô tình để lộ bức thư nói lên tất cả. Cụ thể, nữ diễn viên chủ động khoe nhận được một tấm thiệp viết tay có nội dung: "Gửi chị Nhi và gia đình lời chúc mừng ngọt ngào khi đón chào một thiên thần nhỏ". Việc người tặng quà đề cập đến "thiên thần nhỏ" làm công chúng cho rằng nữ nghệ sĩ hài đã lên chức mẹ bỉm. Đồng thời, chuyện Diệu Nhi đích thân khoe nội dung lời chúc và zoom cận từng lời từng chữ khiến nhiều người rần rần cho rằng cô đang ngầm thông báo tin vui với cả thế giới. Khi đó, Diệu Nhi cũng xoá đi sau vài phút đăng tải.

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi- Ảnh 3.
HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi- Ảnh 4.

Diệu Nhi từng ngầm xác nhận sinh con đầu lòng năm 2021 

Hồi tháng 4/2025,  trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ca sĩ Anh Tú chơi game và vô tình để lộ khoảnh khắc Diệu Nhi bên một bé gái tầm 1 giây ở cuối. Nhiều người nhận xét khuôn mặt của cô bé xuất hiện trong clip này xinh xắn, đường nét rất giống với Anh Tú. Bé còn đang được Diệu Nhi ân cần chăm sóc.

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi- Ảnh 5.

Cách đây ít tháng, Anh Tú còn "trượt tay" để lộ ảnh con gái

Sau 3 năm, Diệu Nhi lần nữa dùng "kịch bản cũ" khi rộ tin bầu lần 2. Diệu Nhi bắt đầu lộ những dấu hiệu bầu bí vào khoảng tháng 8/2024, khi đó cô được cho rằng đã bước qua 3 tháng đầu của thai kỳ. Khi xuất hiện với vai trò là bình luận viên ở Đảo Thiên Đường, Diệu Nhi chọn những trang phục giấu dáng, luôn có động tác đặt tay trước bụng để che vòng 2 từ tập 1 đến tập cuối. Trong giai đoạn này, Diệu Nhi chủ yếu đăng ảnh cận mặt hoặc chụp từ xa để phân tán sự chú ý vào vóc dáng hiện tại. Nhiều phụ nữ có kinh nghiệm sinh nở nhận ra nữ diễn viên còn có biểu hiện như xuất hiện ngấn cổ, mũi nở...

Đến đầu tháng 9/2024, Diệu Nhi khoe bụng bầu vượt mặt khi xuất hiện trong lễ cưới chị gái. Trong lần lộ diện đó, vợ Anh Tú không mặc những chiếc váy khoe dáng như thường thấy mà chọn đầm thùng thình. Mặc dù vậy nhưng trong vài góc quay, cư dân mạng vẫn "nhận tín hiệu" nữ diễn viên đích thị đang có tin vui. Xuyên suốt khoảng thời gian sau đó, Diệu Nhi vẫn đi làm bình thường nhưng chọn những show xuất hiện ở trường quay chứ không lộ diện trước công chúng.

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi- Ảnh 6.

Diệu Nhi mang thai lần 2 vào năm 2024

Xuyên suốt tầm từ những ngày cuối tháng 10/2024 đến đầu tháng 11/2024, Diệu Nhi gần như rất hạn chế sử dụng mạng xã hội. Trùng hợp là cùng thời điểm này, "team qua đường" cũng cho biết đã bắt gặp Diệu Nhi tại bệnh viện. Trong lần tái xuất vào cuối tháng 11/2024, Diệu Nhi đã tự tin diện đồ khoe vóc dáng thon gọn, đu trend đội khăn bước xuống xe giống G-Dragon. Trend này chỉ mới xuất hiện từ đầu tháng 11/2024, vì thế có thể khẳng định rằng đây chính là những hình ảnh mới nhất của Diệu Nhi chứ không phải tự đào lại "xả kho" khoảnh khắc cũ. Tổng hợp những chi tiết trên, cư dân mạng dự đoán Diệu Nhi sinh con vào đầu tháng 11/2024, sau gần 1 tháng ở cữ thì trở lại với công việc.

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi- Ảnh 7.

Cặp đôi đã có 10 năm từ yêu đến cưới, hiện được cho là đã là bố mẹ bỉm 2 nhóc tỳ

Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, tiểu thư “7.000 tỷ” khoe thần thái cuốn hút với thiết kế của 1 thương hiệu Việt: Đẹp thế nào mà chinh phục cả loạt sao quốc tế?

 

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng mua bán 11 căn nhà - tôi sẽ chỉ cho bạn biết nên chọn tầng nào để ở thoải mái và giữ giá nhất

Từng mua bán 11 căn nhà - tôi sẽ chỉ cho bạn biết nên chọn tầng nào để ở thoải mái và giữ giá nhất Nổi bật

Canh "chống già" của nữ doanh nhân Nhật Bản 90 tuổi còn là "thuốc" kéo dài tuổi thọ, người Nhật chuộng từ lâu đời

Canh "chống già" của nữ doanh nhân Nhật Bản 90 tuổi còn là "thuốc" kéo dài tuổi thọ, người Nhật chuộng từ lâu đời Nổi bật

Liên Bỉnh Phát: Từ MC hội chợ, phục vụ đến 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'

Liên Bỉnh Phát: Từ MC hội chợ, phục vụ đến 'Lương Triều Vỹ của Việt Nam'

16:30 , 19/10/2025
10 năm tiêu hơn mấy trăm triệu vì mua sắm bốc đồng, đây là 7 khoản chi khiến tôi hối hận nhất

10 năm tiêu hơn mấy trăm triệu vì mua sắm bốc đồng, đây là 7 khoản chi khiến tôi hối hận nhất

16:22 , 19/10/2025
Con gái lớn của hot mom Hằng Túi gây "choáng" với nhan sắc thiếu nữ: Đúng chuẩn "phiên bản tuổi 16" của mẹ

Con gái lớn của hot mom Hằng Túi gây "choáng" với nhan sắc thiếu nữ: Đúng chuẩn "phiên bản tuổi 16" của mẹ

15:55 , 19/10/2025
Honda ra mắt xe máy mới: Đẹp sang như Vespa, giá rẻ chỉ ngang Vision

Honda ra mắt xe máy mới: Đẹp sang như Vespa, giá rẻ chỉ ngang Vision

15:55 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên