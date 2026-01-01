Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025

Ghi nhận lại các khoảnh khắc thể thao ấn tượng, các nhiếp ảnh gia thể thao đưa người hâm mộ hồi tưởng về các thời điểm thăng hoa của thể thao thế giới.

PSG và niềm vui Champions League

HLV Luis Enrique nâng cao chiếc cúp Champions League 2025 cùng Paris Saint-Germain.

Sau 12 lần liên tiếp bị loại ở vòng knock-out Champions League, Paris Saint-Germain cuối cùng cũng chạm tay vào chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB. Đội quân đầy sao của HLV Luis Enrique trình diễn màn trình diễn thượng hạng tại Munich, vùi dập Inter Milan 5-0 trong trận chung kết – một trong những chiến thắng ấn tượng nhất lịch sử giải đấu.

Novak Djokovic và kỷ lục ở Paris

Dù không thể bổ sung danh hiệu Grand Slam thứ 25 vào bộ sưu tập đồ sộ của mình, Novak Djokovic vẫn kịp đi vào lịch sử khi cán mốc 51 lần vào bán kết các giải major – kỷ lục mới được thiết lập tại Roland Garros ở Paris.

Novak Djokovic thi đấu tại bán kết Roland Garros 2025.

Donald Trump xuất hiện trong lễ mừng công của Chelsea

Chelsea trở thành đội đầu tiên vô địch phiên bản mở rộng của FIFA Club World Cup vào tháng 7, sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước PSG tại East Rutherford (bang New Jersey). Tổng thống Mỹ Donald Trump dự khán trận đấu cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và trực tiếp tham gia lễ trao cúp trên sân.

Reece James nâng cao cúp Club World Cup bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ở tuổi 79, ông Trump trao đĩa kỷ niệm cho đội trưởng Reece James, rồi bất ngờ đứng lại trên bục vinh quang cùng Chelsea trong khoảnh khắc nâng cúp.

Norris chạm tay vào giấc mơ F1

Lando Norris của "lò" McLaren trở thành nhà vô địch thế giới Công thức 1 lần đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ Max Verstappen (Red Bull) và đồng đội Oscar Piastri. Cuộc đua vô địch kéo dài đến chặng cuối tại Abu Dhabi, nơi vị trí thứ ba là đủ để tay đua 26 tuổi đăng quang, hơn Verstappen đúng 2 điểm.

Lando Norris ăn mừng chức vô địch thế giới F1 sau chặng Abu Dhabi Grand Prix

Bóng đá tiếc thương Diogo Jota

Làng bóng đá thế giới chìm trong nỗi đau khi tiền đạo Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha Diogo Jota qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha hôm 3-7, cùng người em trai Andre Silva. Tang lễ được tổ chức tại Gondomar (Bồ Đào Nha), với sự hiện diện của hàng trăm người thân, bạn bè và giới thể thao. Hai đội trưởng Liverpool là Virgil van Dijk và Andy Robertson mang theo vòng hoa tưởng niệm hai anh em.

Các cầu thủ Liverpool dự tang lễ Diogo Jota

Những góc nhìn Tour de France

Tadej Pogacar (Slovenia) giành chức vô địch Tour de France lần thứ tư trong sự nghiệp. Hàng vạn khán giả chen kín những con đường lát đá quanh co để theo dõi các tay đua chinh phục chặng 21 đầy thử thách.

Các tay đua tranh tài tại Tour de France 2025

"Sư tử cái" gầm vang tại Euro nữ

Tuyển nữ Anh bảo vệ thành công ngôi hậu Euro tại Thụy Sĩ, sau trận chung kết nghẹt thở với Tây Ban Nha. Hai đội hòa nhau và Anh giành chiến thắng trên loạt luân lưu, nơi Chloe Kelly thực hiện cú sút quyết định, còn thủ môn Hannah Hampton cản phá hai quả penalty của đối thủ.

Các cầu thủ tuyển Anh ăn mừng chức vô địch Euro nữ 2025

Bức selfie định đoạt ngôi vương của Salah

Mohamed Salah ăn mừng cùng người hâm mộ Liverpool bằng một bức selfie đáng nhớ, sau khi ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước Tottenham – trận đấu giúp "Lữ đoàn đỏ" chính thức đăng quang Premier League lần thứ hai.

Salah ghi bàn thứ tư cho Liverpool, rồi mượn điện thoại của CĐV để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khán đài Anfield.

Mohamed Salah chụp ảnh selfie cùng CĐV Liverpool tại Anfield

McIlroy chinh phục Masters

Giải Masters từng là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của Rory McIlroy, nhưng điều đó đã thay đổi vào tháng 4 tại Augusta National (bang Georgia). Golfer người Bắc Ireland giành chiến thắng bằng cú birdie ở hố play-off đầu tiên, vượt qua Justin Rose của Anh.

Rory McIlroy ăn mừng chức vô địch Masters 2025 tại sân Augusta National Golf Club

Với danh hiệu này, McIlroy trở thành tay golf thứ sáu trong kỷ nguyên hiện đại hoàn tất "career Grand Slam" – vô địch đủ cả bốn giải major danh giá.

Eagles trả món nợ Super Bowl

Philadelphia Eagles phục thù thành công thất bại trước Kansas City Chiefs hai năm trước, khi giành chiến thắng 40-22 tại Super Bowl LIX ở New Orleans. Đây là chức vô địch Super Bowl thứ hai trong lịch sử Eagles, đồng thời chặn đứng tham vọng lập hat-trick của Chiefs.

Philadelphia Eagles nâng cao cúp Vince Lombardi

Lowry giữ Ryder Cup cho châu Âu

Shane Lowry mang về nửa điểm quan trọng, giúp tuyển châu Âu bảo vệ thành công Ryder Cup trước sự phản công mạnh mẽ của tuyển Mỹ tại sân Bethpage Black (New York). Cú putt từ cự ly 6 feet giúp Lowry hòa trận đấu với Russell Henley, trước khi kết quả của Tyrrell Hatton ấn định chiến thắng chung cuộc 15-13 cho châu Âu.

Shane Lowry ăn mừng sau cú putt quyết định tại Ryder Cup

Armand Duplantis tiếp tục bay cao

Ngôi sao nhảy sào Thụy Điển Armand Duplantis phá kỷ lục thế giới lần thứ 14 trong sự nghiệp, đồng thời giành chức vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp tại World Athletics Championships ở Tokyo. "Mondo" chinh phục độ cao 6,30 m ở lần nhảy cuối cùng – lần thứ tư trong năm anh thiết lập cột mốc mới.