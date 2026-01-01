Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025

01-01-2026 - 08:59 AM | Lifestyle

Năm 2025 khép lại là thời điểm chiêm ngưỡng những khoảnh khắc tiêu biểu và giàu cảm xúc nhất của thể thao thế giới, được ghi nhận qua ống kính máy ảnh.

Ghi nhận lại các khoảnh khắc thể thao ấn tượng, các nhiếp ảnh gia thể thao đưa người hâm mộ hồi tưởng về các thời điểm thăng hoa của thể thao thế giới.

PSG và niềm vui Champions League

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 1.

HLV Luis Enrique nâng cao chiếc cúp Champions League 2025 cùng Paris Saint-Germain.

Sau 12 lần liên tiếp bị loại ở vòng knock-out Champions League, Paris Saint-Germain cuối cùng cũng chạm tay vào chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB. Đội quân đầy sao của HLV Luis Enrique trình diễn màn trình diễn thượng hạng tại Munich, vùi dập Inter Milan 5-0 trong trận chung kết – một trong những chiến thắng ấn tượng nhất lịch sử giải đấu.

Novak Djokovic và kỷ lục ở Paris

Dù không thể bổ sung danh hiệu Grand Slam thứ 25 vào bộ sưu tập đồ sộ của mình, Novak Djokovic vẫn kịp đi vào lịch sử khi cán mốc 51 lần vào bán kết các giải major – kỷ lục mới được thiết lập tại Roland Garros ở Paris.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 2.

Novak Djokovic thi đấu tại bán kết Roland Garros 2025.

Donald Trump xuất hiện trong lễ mừng công của Chelsea

Chelsea trở thành đội đầu tiên vô địch phiên bản mở rộng của FIFA Club World Cup vào tháng 7, sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước PSG tại East Rutherford (bang New Jersey). Tổng thống Mỹ Donald Trump dự khán trận đấu cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và trực tiếp tham gia lễ trao cúp trên sân.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 3.

Reece James nâng cao cúp Club World Cup bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ở tuổi 79, ông Trump trao đĩa kỷ niệm cho đội trưởng Reece James, rồi bất ngờ đứng lại trên bục vinh quang cùng Chelsea trong khoảnh khắc nâng cúp.

Norris chạm tay vào giấc mơ F1

Lando Norris của "lò" McLaren trở thành nhà vô địch thế giới Công thức 1 lần đầu tiên trong sự nghiệp, sau khi vượt qua sự cạnh tranh quyết liệt từ Max Verstappen (Red Bull) và đồng đội Oscar Piastri. Cuộc đua vô địch kéo dài đến chặng cuối tại Abu Dhabi, nơi vị trí thứ ba là đủ để tay đua 26 tuổi đăng quang, hơn Verstappen đúng 2 điểm.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 4.

Lando Norris ăn mừng chức vô địch thế giới F1 sau chặng Abu Dhabi Grand Prix

Bóng đá tiếc thương Diogo Jota

Làng bóng đá thế giới chìm trong nỗi đau khi tiền đạo Liverpool và tuyển Bồ Đào Nha Diogo Jota qua đời trong một vụ tai nạn giao thông tại Tây Ban Nha hôm 3-7, cùng người em trai Andre Silva. Tang lễ được tổ chức tại Gondomar (Bồ Đào Nha), với sự hiện diện của hàng trăm người thân, bạn bè và giới thể thao. Hai đội trưởng Liverpool là Virgil van Dijk và Andy Robertson mang theo vòng hoa tưởng niệm hai anh em.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 5.

Các cầu thủ Liverpool dự tang lễ Diogo Jota

Những góc nhìn Tour de France

Tadej Pogacar (Slovenia) giành chức vô địch Tour de France lần thứ tư trong sự nghiệp. Hàng vạn khán giả chen kín những con đường lát đá quanh co để theo dõi các tay đua chinh phục chặng 21 đầy thử thách.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 6.

Các tay đua tranh tài tại Tour de France 2025

"Sư tử cái" gầm vang tại Euro nữ

Tuyển nữ Anh bảo vệ thành công ngôi hậu Euro tại Thụy Sĩ, sau trận chung kết nghẹt thở với Tây Ban Nha. Hai đội hòa nhau và Anh giành chiến thắng trên loạt luân lưu, nơi Chloe Kelly thực hiện cú sút quyết định, còn thủ môn Hannah Hampton cản phá hai quả penalty của đối thủ.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 7.

Các cầu thủ tuyển Anh ăn mừng chức vô địch Euro nữ 2025

Bức selfie định đoạt ngôi vương của Salah

Mohamed Salah ăn mừng cùng người hâm mộ Liverpool bằng một bức selfie đáng nhớ, sau khi ghi bàn trong chiến thắng 5-1 trước Tottenham – trận đấu giúp "Lữ đoàn đỏ" chính thức đăng quang Premier League lần thứ hai. 

Salah ghi bàn thứ tư cho Liverpool, rồi mượn điện thoại của CĐV để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước khán đài Anfield.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 8.

Mohamed Salah chụp ảnh selfie cùng CĐV Liverpool tại Anfield

McIlroy chinh phục Masters

Giải Masters từng là mảnh ghép còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của Rory McIlroy, nhưng điều đó đã thay đổi vào tháng 4 tại Augusta National (bang Georgia). Golfer người Bắc Ireland giành chiến thắng bằng cú birdie ở hố play-off đầu tiên, vượt qua Justin Rose của Anh.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 9.

Rory McIlroy ăn mừng chức vô địch Masters 2025 tại sân Augusta National Golf Club

Với danh hiệu này, McIlroy trở thành tay golf thứ sáu trong kỷ nguyên hiện đại hoàn tất "career Grand Slam" – vô địch đủ cả bốn giải major danh giá.

Eagles trả món nợ Super Bowl

Philadelphia Eagles phục thù thành công thất bại trước Kansas City Chiefs hai năm trước, khi giành chiến thắng 40-22 tại Super Bowl LIX ở New Orleans. Đây là chức vô địch Super Bowl thứ hai trong lịch sử Eagles, đồng thời chặn đứng tham vọng lập hat-trick của Chiefs.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 10.

Philadelphia Eagles nâng cao cúp Vince Lombardi

Lowry giữ Ryder Cup cho châu Âu

Shane Lowry mang về nửa điểm quan trọng, giúp tuyển châu Âu bảo vệ thành công Ryder Cup trước sự phản công mạnh mẽ của tuyển Mỹ tại sân Bethpage Black (New York). Cú putt từ cự ly 6 feet giúp Lowry hòa trận đấu với Russell Henley, trước khi kết quả của Tyrrell Hatton ấn định chiến thắng chung cuộc 15-13 cho châu Âu.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 11.

Shane Lowry ăn mừng sau cú putt quyết định tại Ryder Cup

Armand Duplantis tiếp tục bay cao

Ngôi sao nhảy sào Thụy Điển Armand Duplantis phá kỷ lục thế giới lần thứ 14 trong sự nghiệp, đồng thời giành chức vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp tại World Athletics Championships ở Tokyo. "Mondo" chinh phục độ cao 6,30 m ở lần nhảy cuối cùng – lần thứ tư trong năm anh thiết lập cột mốc mới.

Những khoảnh khắc thể thao thế giới đáng nhớ nhất năm 2025 - Ảnh 12.

Armand Duplantis thi đấu tại chung kết nhảy sào nam ở World Athletics Championships

Theo Đông Linh

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vượt qua Brazil và Tây Ban Nha, Việt Nam bất ngờ lọt top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới

Vượt qua Brazil và Tây Ban Nha, Việt Nam bất ngờ lọt top 20 điểm đến mùa đông lý tưởng nhất thế giới Nổi bật

Tháng 1/2026: 3 việc tài chính nhất định phải làm ngay để cả năm tiền vào thông - đầu óc nhẹ, kế hoạch sáng

Tháng 1/2026: 3 việc tài chính nhất định phải làm ngay để cả năm tiền vào thông - đầu óc nhẹ, kế hoạch sáng Nổi bật

Từ xưởng kim loại đến đế chế sneaker tỷ USD: Điều gì đã biến Salomon thành hiện tượng văn hóa của năm 2025?

Từ xưởng kim loại đến đế chế sneaker tỷ USD: Điều gì đã biến Salomon thành hiện tượng văn hóa của năm 2025?

08:36 , 01/01/2026
FIFA ca ngợi bóng đá Việt Nam theo cách đặc biệt

FIFA ca ngợi bóng đá Việt Nam theo cách đặc biệt

08:28 , 01/01/2026
Khách Việt đến Campuchia nhiều nhất thế giới: Con số không tưởng, cao hơn Trung Quốc, Thái Lan

Khách Việt đến Campuchia nhiều nhất thế giới: Con số không tưởng, cao hơn Trung Quốc, Thái Lan

06:20 , 01/01/2026
Vẻ ngọt ngào của diễn viên sinh năm 2001 đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng VTV

Vẻ ngọt ngào của diễn viên sinh năm 2001 đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng VTV

23:52 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên