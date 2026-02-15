Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ Thành Chung khoe khéo biệt thự lộng lẫy ngày Tết: Chồng lo dọn dẹp, vợ trổ tài nữ công gia chánh điểm 10

15-02-2026 - 21:05 PM | Lifestyle

Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, trung vệ Nguyễn Thành Chung còn khiến dân mạng trầm trồ với hình ảnh người chồng của gia đình khi cùng vợ chuẩn bị cho Tết 2026.

Cận Tết luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất của các gia đình, và tổ ấm của cầu thủ Thành Chung cùng nàng WAG Ngô Tố Uyên cũng không ngoại lệ. Mới đây, trên trang cá nhân, Tố Uyên đã chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ấm áp khi cả hai cùng nhau "tổng vệ sinh" nhà cửa và trang hoàng không gian sống.

Trong khi Thành Chung "xả vai" quần đùi áo số để "lăn xả" lau dọn từng ngóc ngách trong căn bếp hiện đại, thì Tố Uyên lại trổ tài nữ công gia chánh khiến dân tình ngưỡng mộ. Nàng WAG tự tay sắp xếp mâm ngũ quả vô cùng kỳ công với đầy đủ các loại quả đặc trưng như phật thủ, bưởi, chuối xanh, thanh long... Điểm xuyết thêm là nhành ớt đỏ tạo nên một tổng thể hài hòa, mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Vợ Thành Chung khoe khéo biệt thự lộng lẫy ngày Tết: Chồng lo dọn dẹp, vợ trổ tài nữ công gia chánh điểm 10 - Ảnh 1.

Không gian toàn hoa nhà Thành Chung (Ảnh: FBNV)

Vợ Thành Chung khoe khéo biệt thự lộng lẫy ngày Tết: Chồng lo dọn dẹp, vợ trổ tài nữ công gia chánh điểm 10 - Ảnh 2.

Góc bếp của gia đình nam cầu thủ đã ngập tràn không khí Tết với những cặp bánh chưng xanh mướt được gói vuông vức, bên cạnh là bát hành muối trắng ngần – những món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết của người miền Bắc.

Không gian căn biệt thự càng thêm phần tinh tế khi được nhấn nhá bởi bình hoa tuyết mai tím nhẹ nhàng do chính tay Tố Uyên cắm, đặt trang trọng cạnh bức ảnh cưới hạnh phúc của cặp đôi.

Những hình ảnh được chia sẻ không chỉ cho thấy sự chuẩn bị chu đáo cho năm mới mà còn hé lộ một phần không gian sống sang trọng, hiện đại với tông màu trắng - đen chủ đạo của gia đình Thành Chung.

Vợ Thành Chung khoe khéo biệt thự lộng lẫy ngày Tết: Chồng lo dọn dẹp, vợ trổ tài nữ công gia chánh điểm 10 - Ảnh 3.
Vợ Thành Chung khoe khéo biệt thự lộng lẫy ngày Tết: Chồng lo dọn dẹp, vợ trổ tài nữ công gia chánh điểm 10 - Ảnh 4.

Mâm ngũ quả và giỏ quà Tết được Tố Uyên chuẩn bị chu đáo (Ảnh: FBNV)

Vợ Thành Chung khoe khéo biệt thự lộng lẫy ngày Tết: Chồng lo dọn dẹp, vợ trổ tài nữ công gia chánh điểm 10 - Ảnh 5.

Bánh chưng được xếp gọn trong gian bếp (Ảnh: FBNV)

Vợ Thành Chung khoe khéo biệt thự lộng lẫy ngày Tết: Chồng lo dọn dẹp, vợ trổ tài nữ công gia chánh điểm 10 - Ảnh 6.

Thành Chung cặm cụi dọn bếp (Ảnh: FBNV)

Vợ Thành Chung khoe khéo biệt thự lộng lẫy ngày Tết: Chồng lo dọn dẹp, vợ trổ tài nữ công gia chánh điểm 10 - Ảnh 7.

Bé Leo - con trai của Thành Chung - Tố Uyên (Ảnh: FBNV)

Kể từ khi về chung một nhà, Tố Uyên luôn được biết đến là hậu phương vững chắc, khéo léo trong việc chăm sóc gia đình để chồng yên tâm cống hiến cho sự nghiệp thi đấu. Ngược lại, trung vệ sinh năm 1997 cũng rất chiều chuộng và sẵn sàng chia sẻ việc nhà cùng vợ.

Hình ảnh Thành Chung cặm cụi lau dọn dưới sàn nhà nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận tích cực từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng, chính những khoảnh khắc bình dị này đã tạo nên sức hút riêng cho cặp đôi WAGs - cầu thủ đình đám này.

Theo Tiên Tiên

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khác biệt giữa “người mua vàng” và “người thực sự có vàng”

Khác biệt giữa “người mua vàng” và “người thực sự có vàng” Nổi bật

Phim chưa chiếu Trấn Thành đã bỏ túi 5 tỷ đồng, đối thủ ngay phía sau không phải Trường Giang mà là cái tên này

Phim chưa chiếu Trấn Thành đã bỏ túi 5 tỷ đồng, đối thủ ngay phía sau không phải Trường Giang mà là cái tên này Nổi bật

Xu hướng yêu kiểu 'thợ săn' thành trào lưu ở Trung Quốc

Xu hướng yêu kiểu 'thợ săn' thành trào lưu ở Trung Quốc

20:33 , 15/02/2026
Tình hình nam diễn viên hàng đầu Việt Nam nợ 20 tỷ

Tình hình nam diễn viên hàng đầu Việt Nam nợ 20 tỷ

20:15 , 15/02/2026
Vua hài đất Bắc vào miền Nam đeo kim cương nặng trịch, đàn em xin xưng hô thân mật

Vua hài đất Bắc vào miền Nam đeo kim cương nặng trịch, đàn em xin xưng hô thân mật

19:45 , 15/02/2026
Sắc vóc 3 mỹ nhân đảm nhận vai nữ chính trong cuộc đua phim Tết 2026

Sắc vóc 3 mỹ nhân đảm nhận vai nữ chính trong cuộc đua phim Tết 2026

19:38 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên