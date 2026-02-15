Vợ Thành Chung khoe khéo biệt thự lộng lẫy ngày Tết: Chồng lo dọn dẹp, vợ trổ tài nữ công gia chánh điểm 10

Cận Tết luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất của các gia đình, và tổ ấm của cầu thủ Thành Chung cùng nàng WAG Ngô Tố Uyên cũng không ngoại lệ. Mới đây, trên trang cá nhân, Tố Uyên đã chia sẻ những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy ấm áp khi cả hai cùng nhau "tổng vệ sinh" nhà cửa và trang hoàng không gian sống.

Trong khi Thành Chung "xả vai" quần đùi áo số để "lăn xả" lau dọn từng ngóc ngách trong căn bếp hiện đại, thì Tố Uyên lại trổ tài nữ công gia chánh khiến dân tình ngưỡng mộ. Nàng WAG tự tay sắp xếp mâm ngũ quả vô cùng kỳ công với đầy đủ các loại quả đặc trưng như phật thủ, bưởi, chuối xanh, thanh long... Điểm xuyết thêm là nhành ớt đỏ tạo nên một tổng thể hài hòa, mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Không gian toàn hoa nhà Thành Chung (Ảnh: FBNV)

Góc bếp của gia đình nam cầu thủ đã ngập tràn không khí Tết với những cặp bánh chưng xanh mướt được gói vuông vức, bên cạnh là bát hành muối trắng ngần – những món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết của người miền Bắc.

Không gian căn biệt thự càng thêm phần tinh tế khi được nhấn nhá bởi bình hoa tuyết mai tím nhẹ nhàng do chính tay Tố Uyên cắm, đặt trang trọng cạnh bức ảnh cưới hạnh phúc của cặp đôi.

Những hình ảnh được chia sẻ không chỉ cho thấy sự chuẩn bị chu đáo cho năm mới mà còn hé lộ một phần không gian sống sang trọng, hiện đại với tông màu trắng - đen chủ đạo của gia đình Thành Chung.

Mâm ngũ quả và giỏ quà Tết được Tố Uyên chuẩn bị chu đáo (Ảnh: FBNV)

Bánh chưng được xếp gọn trong gian bếp (Ảnh: FBNV)

Thành Chung cặm cụi dọn bếp (Ảnh: FBNV)

Bé Leo - con trai của Thành Chung - Tố Uyên (Ảnh: FBNV)

Kể từ khi về chung một nhà, Tố Uyên luôn được biết đến là hậu phương vững chắc, khéo léo trong việc chăm sóc gia đình để chồng yên tâm cống hiến cho sự nghiệp thi đấu. Ngược lại, trung vệ sinh năm 1997 cũng rất chiều chuộng và sẵn sàng chia sẻ việc nhà cùng vợ.

Hình ảnh Thành Chung cặm cụi lau dọn dưới sàn nhà nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận tích cực từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng, chính những khoảnh khắc bình dị này đã tạo nên sức hút riêng cho cặp đôi WAGs - cầu thủ đình đám này.