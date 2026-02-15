Tình hình nam diễn viên hàng đầu Việt Nam nợ 20 tỷ

Từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, Quách Ngọc Ngoan ghi dấu ấn qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình trong đó có Khát vọng Thăng Long, Long Thành cầm giả ca, Người bất tử… Anh từng đoạt Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam 2011 và Giải Mai Vàng 2014. Thế nhưng, năm 2023, nam diễn viên bất ngờ gây xôn xao khi công khai việc vỡ nợ hơn 20 tỷ đồng, thừa nhận rơi vào khủng hoảng tài chính nghiêm trọng.

Quách Ngọc Ngoan

Cú trượt dài vì đầu tư ngoài nghệ thuật

Theo chia sẻ của nam diễn viên, khoản nợ phát sinh từ việc anh đầu tư trang trại nuôi chồn hương, trồng cây và làm thủy sản tại Cà Mau. Đại dịch Covid-19 khiến dòng tiền đứt gãy, việc kinh doanh thua lỗ kéo dài dẫn đến mất khả năng xoay xở.

Trong tâm thư gửi chủ nợ, anh thẳng thắn xin thêm thời gian trả dần và nhận trách nhiệm về những quyết định đầu tư của mình. Sự việc khiến hình ảnh một “soái ca màn ảnh” gắn với hào quang điện ảnh bỗng chốc thay bằng hình ảnh người đàn ông đối diện áp lực nợ nần.

Sau biến cố, Quách Ngọc Ngoan gần như rút khỏi showbiz, hạn chế xuất hiện trước công chúng. Anh sống kín tiếng hơn, ít cập nhật mạng xã hội. Trong một vài lần hiếm hoi chia sẻ với giới truyền thông thời điểm đó, nam diễn viên thừa nhận từng có giai đoạn áp lực nặng nề, thậm chí ngại gặp gỡ bạn bè.

Tuy nhiên, thay vì buông xuôi, anh chọn cách làm lại từ đầu. Nam diễn viên cho biết bản thân đã làm thêm nhiều công việc khác ngoài nghệ thuật để ổn định tài chính và từng bước xử lý khoản nợ. Anh cũng khẳng định chưa hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ tài chính nhưng đang nỗ lực giải quyết.

Quách Ngọc Ngoan trong phim Thiên đường máu.

Tái xuất màn ảnh có ngay phim hơn 100 tỷ doanh thu

Cuối năm 2025, Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trở lại trong phim điện ảnh Thiên đường máu – tác phẩm khai thác đề tài lừa đảo xuyên biên giới. Bộ phim nhanh chóng tạo hiệu ứng phòng vé, cán mốc hơn 100 tỷ đồng doanh thu.

Sự trở lại của anh trong một dự án có doanh thu khả quan được xem là tín hiệu tích cực giữa bối cảnh khó khăn cá nhân chưa hoàn toàn khép lại. Ngoài ra, nam diễn viên cũng góp mặt tại sự kiện ra mắt phim Tết Báu vật trời cho mới đây, phim sẽ chính thức ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán này. Theo chia sẻ trong buổi ra mắt, đạo diễn Lê Thanh Sơn cho biết, Quách Ngọc Ngoan chủ động tìm đến anh để có thêm công việc, trang trải cuộc sống.

Bộ phim Báu vật trời cho ngoài Quách Ngọc Ngoan còn có Tuấn Trần, Phương Anh Đào... hứa hẹn sẽ tiếp tục giúp nam diễn viên vực dậy sự nghiệp, mở rộng cơ hội kiếm tiền trả nợ.

Trong chia sẻ gần đây, Quách Ngọc Ngoan cho biết dự kiến tham gia thêm nhiều dự án điện ảnh trong năm 2026, tập trung hoàn toàn cho diễn xuất thay vì mở rộng đầu tư kinh doanh như trước.

Ở tuổi gần 40, nam diễn viên thừa nhận bản thân thay đổi nhiều sau biến cố. Cuộc sống không còn quá hào nhoáng, thay vào đó là sự giản dị, kín tiếng. Sau khi chia tay nữ doanh nhân Phượng Chanel, anh xác nhận đang độc thân và dành thời gian cho con gái cũng như công việc.