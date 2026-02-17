Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ một Cục trưởng là NSND đăng status 26 chữ về mẹ chồng gây chú ý

17-02-2026 - 10:38 AM | Lifestyle

Chia sẻ của vợ Cục trưởng là NSND thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vợ NSND Xuân Bắc.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, chị Hồng Nhung - bà xã của NSND Xuân Bắc đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cụ thể, chị Nhung viết: "Thế là con làm dâu mẹ 20 năm rồi đấy. Mẹ con mình chưa cãi nhau lần nào nhỉ? Hay mẹ con mình làm thử tí". Đính kèm là bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hài hước của hai mẹ con ở sân nhà.

Chị Nhung và mẹ chồng.

Chỉ vỏn vẹn chia sẻ dài 26 chữ và một tấm ảnh, vợ Xuân Bắc đã khiến nhiều người bật cười bởi sự hóm hỉnh, duyên dáng khi nói về mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu sau hai thập kỷ chung sống.

Dưới phần bình luận, không ít bạn bè và khán giả để lại lời khen ngợi xen lẫn trêu đùa. Có người viết: "Vừa giỏi, vừa khéo, vừa chăm… ai nỡ mắng câu nào!". Người khác hài hước bình luận: "Nhìn chị chống gậy lau nhà kia là bà rén rồi"; "Mẹ nhìn dáng đứng của chị là mẹ sợ rồi chị ạ"; hay "Cười không nhặt được mồm chị ơi. Tưởng mỗi ông chồng hài thì ra bà vợ cũng không kém phần long trọng".

Nhiều ý kiến cho rằng chỉ qua vài dòng chia sẻ cũng có thể cảm nhận được sự gần gũi, thoải mái trong gia đình nam nghệ sĩ, đặc biệt là mối quan hệ mẹ chồng hòa thuận suốt 20 năm qua.

Vợ chồng Xuân Bắc.

NSND Xuân Bắc là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, gắn liền với các chương trình hài, đặc biệt là vai Nam Tào trong Táo Quân nhiều năm liền. Hiện anh đảm nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cuộc sống gia đình của nam nghệ sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Anh và bà xã đã có hơn 20 năm gắn bó, đồng hành từ khi chưa nổi tiếng đến lúc đạt được vị trí như hiện tại.

Theo Kim Sa

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ

Đường phố khắp năm châu lung linh chào đón năm mới Bính Ngọ Nổi bật

Bước sang tuổi 40, tôi không còn đau đầu vì tiền sau khi làm được việc này

Bước sang tuổi 40, tôi không còn đau đầu vì tiền sau khi làm được việc này Nổi bật

Cuộc sống viên mãn của nữ ca sĩ quê TP.HCM lấy được chồng tỷ phú

Cuộc sống viên mãn của nữ ca sĩ quê TP.HCM lấy được chồng tỷ phú

10:36 , 17/02/2026
Năm mới, người khôn ngoan sẽ đầu tư vào 3 “tài sản” này: Càng biết sớm càng lãi to

Năm mới, người khôn ngoan sẽ đầu tư vào 3 “tài sản” này: Càng biết sớm càng lãi to

10:08 , 17/02/2026
29 Tết, đây là điều Cường Đô La muốn tất cả mọi người thấy

29 Tết, đây là điều Cường Đô La muốn tất cả mọi người thấy

09:43 , 17/02/2026
"Vuýp" nhất đêm Giao thừa: Tuyển thủ Việt Nam khoe biệt thự chục tỷ mới tậu, quà tết là con gái mới chào đời

"Vuýp" nhất đêm Giao thừa: Tuyển thủ Việt Nam khoe biệt thự chục tỷ mới tậu, quà tết là con gái mới chào đời

09:27 , 17/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên