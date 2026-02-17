Cuộc sống viên mãn của nữ ca sĩ quê TP.HCM lấy được chồng tỷ phú

Sinh năm 1972 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hà Phương sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Cùng hai chị em là Cẩm Ly và Minh Tuyết, cô nhanh chóng tạo dấu ấn với dòng nhạc dân ca – trữ tình.

Thập niên 1990, Hà Phương là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu ca nhạc và thị trường băng đĩa. Khi sự nghiệp đang ổn định, cô quyết định sang Mỹ định cư vào năm 2000 – bước ngoặt lớn mở ra chương mới không chỉ trong cuộc sống mà cả chuyện tình cảm.

Tại Mỹ, Hà Phương gặp doanh nhân Chính Chu. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, cơ duyên bắt đầu khá bất ngờ. Cô từng tặng vé một show diễn cho diễn viên Trần Bảo Sơn và nhờ mời bạn đi cùng. Người bạn đó chính là Chính Chu. Ban đầu, mục đích là giới thiệu cho Minh Tuyết, nhưng cuối cùng vị doanh nhân lại đem lòng cảm mến chị gái.

Hà Phương và chồng tỷ phú.

Trong mắt Chính Chu, Hà Phương là người phụ nữ có tâm hồn đẹp. Còn về phía mình, nữ ca sĩ thừa nhận thời điểm đó cô không hề biết đối phương là tỷ phú sở hữu khối tài sản lớn.

Chỉ ba tháng sau khi tìm hiểu, họ chính thức hẹn hò và tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè. Nhiều năm sau đó, Hà Phương gần như rút khỏi showbiz, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Do đặc thù công việc bận rộn của chồng, cuối tuần là thời gian quý giá để cả nhà sum họp.

Khi các con trưởng thành hơn, Hà Phương mới dần tái xuất nghệ thuật và hé lộ cuộc sống phía sau cánh cửa biệt thự. Một trong những chia sẻ từng gây chú ý là câu chuyện chồng bí mật xây sân khấu riêng cho vợ.

Trên tờ Thanh Niên, nữ ca sĩ từng kể: “Anh từng nói muốn tôi hát ở nhà cho một mình anh nghe thôi. Biết tôi thích có một sân khấu riêng hoành tráng, vậy mà ảnh âm thầm xây cho tôi. Sau một lần tôi đi công việc xa về, ảnh ở nhà xây cho tôi một sân khấu riêng, làm hoành tráng theo kiểu Pháp. Biết tôi ở Mỹ học kỹ thuật thanh nhạc opera, ảnh âm thầm xây cho tôi một cái rạp hát opera mà tôi không hề biết. Thật sự vì nhà rộng quá nên tôi không đi tới chỗ đó nên không biết anh đã xây".

Cặp đôi có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc dù phải đối diện nhiều tin đồn.

Hôn nhân viên mãn nhưng việc chồng là doanh nhân nổi tiếng khiến gia đình Hà Phương không tránh khỏi tin đồn. Năm 2023, tờ Daily Mail đưa tin cô đã ly hôn và Chính Chu đang hẹn hò với một người mẫu Nga.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả. Trước tin đồn, Hà Phương đã lên tiếng bác bỏ. Theo tờ Tiền Phong trích đăng chia sẻ của Hà Phương từ mạng xã hội:

“Tôi không biết làm sao cho vừa lòng mọi người. Tôi muốn nhắn nhủ với người hâm mộ, đặc biệt là khán giả lớn tuổi. Có những người gọi cho người thân tôi hỏi thăm chuyện gia đình. Tôi khẳng định vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc. Đến hôm nay vẫn có người nói tôi và chồng ly dị, điều đó rất kỳ cục".

Đầu năm 2026, Hà Phương tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh sum vầy bên gia đình chồng. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân 60 năm của bố mẹ chồng.

Vợ chồng Hà Phương bên bố mẹ chồng và người thân.

Chia sẻ trên Dân trí, nữ ca sĩ nói: “Bí quyết hạnh phúc từ bố mẹ chồng chính là sự bao dung và tôn trọng lẫn nhau. Nhìn bố mẹ, tôi thấy một hình mẫu đẹp về hôn nhân. Sáu mươi năm không phải là khoảng thời gian ngắn và để đi cùng nhau đến ngày hôm nay, điều quan trọng nhất chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn".

Hơn hai thập kỷ bên nhau, giữa hào quang lẫn thị phi, Hà Phương vẫn chọn cách bảo vệ hạnh phúc bằng sự kín tiếng. Từ cô ca sĩ Sài Gòn năm nào đến cuộc sống phu nhân tỷ phú nơi đất Mỹ, điều cô thường nhắc đến không phải sự giàu có, mà là sự thấu hiểu và đồng hành – nền tảng giúp hôn nhân của cô đi qua hơn 20 năm sóng gió.