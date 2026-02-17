Đình Bắc: Gác lại hào quang để chinh phục những đỉnh cao mới

Năm 2025 của bóng đá Việt Nam sẽ được nhớ đến với những chiến tích lẫy lừng từ ngôi vương U23 Đông Nam Á, tấm HCV SEA Games đầy kịch tính, và kỳ tích HCĐ U23 Châu Á. Trong tâm điểm của những vinh quang ấy, Nguyễn Đình Bắc rực sáng như một thực thể đầy kiêu hãnh với danh hiệu Vua phá lưới U23 Châu Á. Thế nhưng, giá trị của cái tên Đình Bắc không chỉ nằm ở những tấm huy chương lấp lánh, mà nằm ở cách một cầu thủ trẻ từng vấp ngã, từng đối diện với những sai lầm đầy nghiệt ngã, đã chọn cách đứng dậy để trưởng thành. 2025 còn đánh dấu một kỷ niệm ý nghĩa với Đình Bắc khi tiền đạo quê Nghệ An được tôn vinh ở hạng mục Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025. Đình Bắc không giấu nổi sự xúc động khi tên mình được xướng lên ở hạng mục Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng. Với Bắc, đây là danh hiệu của sự thấu hiểu và bao dung từ người hâm mộ.

“Em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn yêu quý, ủng hộ và bầu chọn cho em ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng của năm. Em sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để có thể mang lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Với em, giải thưởng này sẽ được xem như một động lực dành cho bản thân, để em tiếp tục cố gắng và nỗ lực hơn trên chặng đường sắp tới”, Đình Bắc chia sẻ về giải thưởng tại WeChoice Awards 2025.

Đình Bắc được tôn vinh ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 (Ảnh: Team WeChoice Awards)

Khi nhìn lại một năm 2025 đầy ắp danh hiệu từ cấp độ khu vực đến châu lục, Đình Bắc thừa nhận đây chính là quãng thời gian thành công nhất kể từ khi em bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số. Tuy nhiên, thay vì tự mãn với những bàn thắng hay danh hiệu Vua phá lưới, Bắc chọn cách gác lại hào quang để hướng tới những mục tiêu xa hơn.

“Em nghĩ năm 2025 là năm thành công nhất kể từ khi em bắt đầu sự nghiệp bóng đá đến bây giờ. Tuy nhiên, việc của em lúc này là phải gác lại tất cả những gì đã qua, bởi phía trước em vẫn còn rất nhiều mục tiêu khác. Em cần phải cố gắng hơn nữa để thực hiện được những ước mơ của mình”.

Đình Bắc có một năm 2025 rực rỡ (Ảnh: FBNV)

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tâm thế. Hai năm trước, ở tuổi 19, Bắc lần đầu bước chân lên tuyển với sự ngây ngô và cả những vấp váp của tuổi trẻ. Giờ đây ở tuổi 21, sau khi kinh qua những giải đấu khắc nghiệt nhất, anh tự nhận thấy bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đình Bắc kỳ vọng trong thời gian tới, bản thân sẽ có đủ năng lực và "đủ khát khao" để tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia, cho CLB Công an Hà Nội, đặc biệt là khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại các đấu trường châu Á.

“So với năm 19 tuổi, hiện tại ở tuổi 21, em nghĩ bản thân mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hai năm qua là một hành trình đặc biệt. Năm 19 tuổi, em lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia. Còn năm nay, khi đã 21 tuổi, em hy vọng trong thời gian sắp tới, bản thân mình sẽ có đủ năng lực và đủ khát khao để tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, cho câu lạc bộ và đặc biệt là ở những đấu trường châu Á”, Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc đã rất trưởng thành (Ảnh: FBNV)

Với Đình Bắc, mỗi lần bước ra sân chơi châu lục, đối đầu với những đối thủ hàng đầu, điều khiến anh vững tin chính là những bóng áo đỏ trên khán đài. Anh mô tả cảm giác đó là "thực sự đặc biệt", một nguồn năng lượng vô hình tiếp sức cho từng bước chạy.

“Có những thời điểm thi đấu ở đấu trường châu lục, trên khán đài có rất nhiều cổ động viên Việt Nam. Cảm giác khi đó thực sự rất đặc biệt. Đó là nguồn động lực lớn cho cá nhân em cũng như toàn đội. Với em, cảm xúc khi được bước ra sân chơi châu lục, đối đầu với những đội bóng lớn của châu Á, không chỉ là niềm tự hào của riêng cá nhân em mà còn là niềm tự hào chung của cả tập thể”, Đình Bắc cho biết.

Ngay cả khi không khí Tết đang cận kề, Đình Bắc vẫn duy trì sự tập trung cao độ. Thay vì sum họp gia đình, anh cùng CLB Công an Hà Nội sẽ hành quân đến Singapore thi đấu vào đúng mùng 2 Tết. Đây cũng là một cái Tết rất đặc biệt, tạm gác lại niềm vui sum vầy để cống hiến cho đội bóng.

“Tết là một dịp đặc biệt nhưng đây là một cái Tết rất đặc biệt. Em và toàn đội Công an Hà Nội có lịch thi đấu tại Singapore vào ngày mùng 2 Tết. Vì vậy, năm mới này, em sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa, tập luyện chăm chỉ hơn và hướng tới những thành tích cùng CLB Công an Hà Nội cũng như đội tuyển quốc gia Việt Nam”, Đình Bắc chia sẻ.