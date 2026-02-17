Sao Cbiz "nhuộm đỏ" mùng 1: Mẹ con Angelababy nghi ăn Tết với Huỳnh Hiểu Minh, 1 mỹ nam chi 980 triệu lì xì fan

Tết Nguyên đán là dịp để người người, nhà nhà dành thời gian bên gia đình, bạn bè. Tại showbiz Trung Quốc, không khí Tết cũng đang rất rộn ràng khi nghệ sĩ hàng đầu đón năm mới bằng nhiều cách khác nhau. Trên mạng xã hội Weibo, dàn sao xứ tỷ dân như Lưu Diệc Phi, Angelababy, Trần Nghiên Hy, Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn... liên tục đăng tải các bộ ảnh đón Tết, cập nhật những hoạt động sum vầy bên gia đình, lì xì fan ngày đầu năm.

Lưu Diệc Phi đăng ảnh selfie mặt mộc khoe nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ. Cô đón năm mới trong căn biệt thự 16.000 m2 của mình cùng thú cưng. Ảnh: Weibo. Triệu Lộ Tư về nhà ở Hải Nam (Trung Quốc) đón Tết cùng cha mẹ. Ảnh: Sina. Angelababy đưa con trai Tiểu Hải Miên về Thượng Hải (Trung Quốc) ăn Tết. Cô vướng nghi vấn cùng quý tử sang Trung Quốc đại lục để sum họp, đón năm mới với Huỳnh Hiểu Minh và nhà chồng cũ. Trước Tết, cặp sao bị bắt gặp đưa con trai đi chơi với không khí vui vẻ, không còn xa cách hay căng thẳng. Còn nhớ năm ngoái mẹ con Angelababy ăn Tết ở Hong Kong (Trung Quốc) với nhà ngoại. Ảnh: Sina "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy đưa quý tử sang nhà nội ở An Huy (Trung Quốc) đoàn tụ với cha đẻ và nhà nội trong dịp Tết Nguyên đán. Sau khi ly hôn Trần Hiểu, cô giành quyền nuôi con. Theo truyền thông Trung Quốc, Trần Nghiên Hy bịn rịn xa con trong năm mới. Đây là lần đầu tiên 2 mẹ con nữ diễn viên không được ăn Tết cùng nhau. Sau khi đưa con đến nhà nội an toàn, cô cũng vội vã trở về Đài Bắc (Trung Quốc) để quây quần bên gia đình. Ảnh: Sina. "Ngọc nữ" Vương Tổ Hiền (áo đen) đón Tết Nguyên đán cùng gia đình ở Canada. Ảnh: 163. Nam ca sĩ hàng đầu Uông Phong bị bắt gặp đưa bạn gái hot girl mạng Lâm Sâm Bắc đi du lịch Tam Á (Trung Quốc) và đón Tết Nguyên đán ở đây. Ảnh: 163.

Đáng chú ý, các sao Hoa ngữ hàng đầu Cbiz cũng mạnh tay vung tiền lì xì fan để mừng năm mới Bính Ngọ. Cúc Tịnh Y chi 200.000 NDT (750 triệu đồng), còn Chương Nhược Nam tung 5 phong bao lì xì với tổng giá trị 58.800 NDT (236 triệu đồng) để chúc fan năm mới vui vẻ.

Trần Triết Viễn "chơi lớn" nhất showbiz Trung Quốc khi móc hầu bao tới 260.000 NDT (980 triệu đồng) để lì xì fan. Anh là nghệ sĩ đầu tiên phát lì xì cho người hâm mộ trong năm mới và tạo thành trend viral khắp giới giải trí hiện tại. Vì vậy, nam diễn viên này được fan gọi vui là "'tiểu thần tài" của Cbiz. Đến Bạch Lộc cũng vào bình luận "xin vía" phát tài của nam diễn viên. Trong 2 năm liên tiếp 2025 và 2026, Trần Triết Viễn đã chi 500.000 NDT (gần 1,9 tỷ đồng) tiền lì xì cho fan.

Cúc Tịnh Y chi 200.000 NDT (750 triệu đồng), Trần Triết Viễn chi 260.000 NDT (gần 1 tỷ đồng) để lì xì fan trong năm mới Bính Ngọ. Ảnh: Sina.

Dương Mịch, Mạnh Tử Nghĩa, Điền Hi Vi, Cảnh Điềm, Bạch Lộc, Chương Nhược Nam... cực "cháy" trong các bộ váy đỏ rực, khoe nhan sắc rạng rỡ vào ngày đầu năm mới. Ảnh: Sina.

Đinh Vũ Hề, Lý Quân Nhuệ, Trần Phi Vũ, Lý Hiện, Hứa Khải, Thành Nghị... cũng không kém cạnh dàn mỹ nhân trong ngành giải trí. Họ liên tiếp tung những bộ ảnh khoe visual điển trai cuốn hút và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người hâm mộ. Ảnh: Sina.

