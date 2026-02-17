Sao Cbiz "nhuộm đỏ" mùng 1: Mẹ con Angelababy nghi ăn Tết với Huỳnh Hiểu Minh, 1 mỹ nam chi 980 triệu lì xì fan
Các nghệ sĩ hàng đầu xứ tỷ dân nô nức khoe ảnh đón Tết Nguyên đán. Ngay từ mùng 1 Tết, MXH Weibo đã "đỏ rực" bởi những hình ảnh tràn ngập sắc xuân do các ngôi sao chia sẻ.
Tết Nguyên đán là dịp để người người, nhà nhà dành thời gian bên gia đình, bạn bè. Tại showbiz Trung Quốc, không khí Tết cũng đang rất rộn ràng khi nghệ sĩ hàng đầu đón năm mới bằng nhiều cách khác nhau. Trên mạng xã hội Weibo, dàn sao xứ tỷ dân như Lưu Diệc Phi, Angelababy, Trần Nghiên Hy, Dương Mịch, Triệu Lộ Tư, Trần Triết Viễn... liên tục đăng tải các bộ ảnh đón Tết, cập nhật những hoạt động sum vầy bên gia đình, lì xì fan ngày đầu năm.
Đáng chú ý, các sao Hoa ngữ hàng đầu Cbiz cũng mạnh tay vung tiền lì xì fan để mừng năm mới Bính Ngọ. Cúc Tịnh Y chi 200.000 NDT (750 triệu đồng), còn Chương Nhược Nam tung 5 phong bao lì xì với tổng giá trị 58.800 NDT (236 triệu đồng) để chúc fan năm mới vui vẻ.
Trần Triết Viễn "chơi lớn" nhất showbiz Trung Quốc khi móc hầu bao tới 260.000 NDT (980 triệu đồng) để lì xì fan. Anh là nghệ sĩ đầu tiên phát lì xì cho người hâm mộ trong năm mới và tạo thành trend viral khắp giới giải trí hiện tại. Vì vậy, nam diễn viên này được fan gọi vui là "'tiểu thần tài" của Cbiz. Đến Bạch Lộc cũng vào bình luận "xin vía" phát tài của nam diễn viên. Trong 2 năm liên tiếp 2025 và 2026, Trần Triết Viễn đã chi 500.000 NDT (gần 1,9 tỷ đồng) tiền lì xì cho fan.
Nguồn: Weibo, Sina, 163
Đời sống và Pháp luật