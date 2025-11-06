2 "ông trùm Cbiz" đổ bộ Tân Sơn Nhất: "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, "đại ca" Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn!
2 nam diễn viên quyền lực nhất showbiz Cbiz, là thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả trên khắp châu Á đã có mặt ở Việt Nam.
Vào chiều tối 5/11, 2 "ông trùm" hàng đầu Cbiz là sao võ thuật Hồng Kim Bảo và tài tử Cổ Thiên Lạc đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Lần này, 2 nam diễn viên đến TP.HCM để tham dự Gala Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8/11.
Với các khán giả Việt, Cổ Thiên Lạc là cái tên chẳng quá xa lạ. Anh thậm chí còn được xem là nam thần thanh xuân của thế hệ 7X, 8X và 9X tại Việt Nam. Tài tử được biết đến qua các phim Loan Đao Phục Hận, Thần Điêu Đại Hiệp, Đại Thích Khách, Liệt Hỏa Hùng Tâm, Hồ Sơ Trinh Sát 4, Cỗ Máy Thời Gian... Trong đó, vai diễn Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp bản 1995, đóng cùng Lý Nhược Đồng của anh được khán giả trên khắp châu Á yêu thích và được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.
Ngay khi xuất hiện tại khu vực ga đến quốc tế, Cổ Thiên Lạc gây ấn tượng với phong cách thời trang trẻ trung. Qua cam thường, gương mặt Cổ Thiên Lạc ít nhiều lộ dấu hiệu tuổi tác. Tuy nhiên, anh vẫn duy trì ngoại hình rất tốt với dáng người cao ráo, săn chắc. Bất chấp trời mưa to vẫn có rất đông người hâm mộ ra sân bay đón tài tử Hong Kong (Trung Quốc). Sau nhiều năm, khán giả Việt lại có cơ hội gặp gỡ chàng "Dương Quá" bằng xương bằng thịt ngoài đời. Do chuyến bay bị delay, Cổ Thiên Lạc tỏ ra khá vội vã sau khi hạ cánh. Dù vậy, anh dành thời gian nán lại chụp ảnh kỷ niệm với những khán giả dành tình cảm cho mình. Đây là lần thứ 3 Cổ Thiên Lạc sang Việt Nam. Năm 2004, anh lần đầu đến TP.HCM trình diễn trong 1 đêm nhạc ở sân khấu Lan Anh. Khi đó, Cổ Thiên Lạc còn hát song ca với nữ ca sĩ Phương Thanh. Năm 2018, Cổ Thiên Lạc bí mật đến TP.HCM và có cuộc gặp gỡ với vlogger Phở Đặc Biệt, Isaac.
Cổ Thiên Lạc đổ bộ sân bay Tân Sơn Nhất
Trong khi đó, Hồng Kim Bảo di chuyển ra khỏi sân bay bằng xe lăn. Đi cùng huyền thoại võ thuật đến Việt Nam là bà xã Hoa hậu Cao Lệ Hồng. Những năm gần đây, sức khỏe của "đại ca" showbiz Trung Quốc đã sa sút. Từ 2017, Hồng Kim đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật vùng đầu gối. Do đó, ông gặp khá nhiều khó khăn trong việc đi lại. Ngoài lúc đóng phim, nam diễn viên làm bạn với gậy và xe lăn để tiện di chuyển.
Hồng Kim Bảo được bà xã Hoa hậu và ban tố chức hộ tống rời sân bay
