"Triển Chiêu" sinh ra ở Việt Nam: 3 đời vợ đều toàn mỹ nhân, giờ thành "tỷ phú không tuổi" khét tiếng Cbiz

Tại showbiz Trung Quốc, ngoài Chung Lệ Đề được biết đến là sao gốc Việt hàng đầu, vẫn còn có 1 nghệ sĩ sinh ra tại TP.HCM cũng nổi tiếng và giàu có đáng ngưỡng mộ. Người đó chính là tài tử Lữ Lương Vỹ. Anh từng là nam thần thanh xuân của rất nhiều khán giả yêu thích phim TVB.

Từ đứa trẻ sinh ra ở khu Chợ Lớn đến ngôi sao châu Á

Lữ Lương Vỹ sinh năm 1956, tại khu Chợ Lớn, TP.HCM. Năm Lữ Lương Vỹ 11 tuổi, anh theo cha mẹ cùng 5 anh chị em trở về Hong Kong (Trung Quốc) sinh sống. Khi trưởng thành, Lữ Lương Vỹ được cha khuyến khích đi học diễn xuất, tham gia lớp đào tạo ngôi sao của đài TVB. Với tài năng diễn xuất và ngoại hình ưa nhìn, Lữ Lương Vỹ trở thành "tiểu sinh" được đài truyền hình hàng đầu xứ Hương Cảng nâng đỡ, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

Thập niên 1990 được xem giai đoạn hoàng kim của Lữ Lương Vỹ. Anh được cả đài TVB và ATV o bế, góp mặt trong gần 100 phim ăn khách như Anh Hùng Xạ Điêu, Tân Thủy Hử, Nhân Tài Hoàng Phi Hồng... và hợp tác với các ngôi sao danh tiếng bậc nhất lúc bấy giờ là Châu Nhuận Phát, Cổ Thiên Lạc, Triệu Nhã Chi, Củng Lợi, Quan Chi Lâm...

Trong đó, vai diễn Đinh Lực trong Bến Thượng Hải (1983), đặc biệt là vai Triển Chiêu trong bản phim Tân Bao Thanh Thiên do ATV thực hiện năm 1995 của Lữ Lương Vỹ lưu dấu ấn khó quên trong lòng công chúng. Anh cũng là "Triển Chiêu" được yêu thích thứ hai chỉ sau Hà Gia Kính, và là "Triển Chiêu sinh ra ở Việt Nam" duy nhất trong lịch sử phim ảnh Hoa ngữ.

Ngoại hình nam tính, phong trần của Lữ Lương Vỹ thời trẻ

Anh là "Triển Chiêu" được yêu thích thứ hai chỉ sau Hà Gia Kính

3 lần cưới, trở thành tỷ phú và ngoại hình phong độ khó tin ở tuổi U70

Là tài tử nổi tiếng top đầu ở showbiz Trung Quốc, kiếm được khối tài sản kếch xù, các bóng hồng vây quanh Lữ Lương Vỹ không thiếu. Tài tử được xem là ngôi sao có số đào hoa không phải dạng vừa, trải qua không ít sóng gió tình trường ở showbiz Trung Quốc. Lữ Lương Vỹ kết hôn 3 lần và vợ của nam diễn viên đều là mỹ nhân xinh đẹp, tài năng và giàu sang.

Người vợ đầu tiên của Lữ Lương Vỹ là minh tinh Châu Hải My - "Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ". Chàng "Triển Chiêu" và ngôi sao Võ Tắc Thiên nên duyên khi hợp tác trong dự án Đảo Nở Phong Vân vào năm 1985. Sau 3 năm bên nhau, họ đăng ký kết hôn ở Las Vegas (Mỹ). Thế nhưng hôn nhân giữa cô và Lữ Lương Vỹ đã kết thúc chóng vánh sau vài tháng vì khác biệt quan điểm sống.

Lữ Lương Vỹ đổ vỡ hôn nhân với Châu Hải My chỉ sau vài tháng về chung nhà

Cuộc hôn nhân thứ hai của Lữ Lương Vỹ với Hoa hậu Quảng Mỹ Vân cũng không viên mãn. Cả hai "đường ai nấy đi" chỉ sau 1 năm chung sống, cũng với lý do tiếp tục là nảy sinh mâu thuẫn vợ chồng không thể dung hòa.

Người vợ thứ 2 của Lữ Lương Vỹ là Hoa hậu Quảng Mỹ Vân

Đến năm 2001, Lữ Lương Vỹ cưới vợ lần 3. Bạn đời lần này của anh là doanh nhân Dương Tiểu Quyên - tốt nghiệp Đại học kinh tế Bắc Kinh, từng đảm nhận vai trò Hội trưởng thương hội Thâm Quyến (Trung Quốc). Sau khi kết hôn với nữ đại gia tài giỏi trong giới thương nghiệp này, cuộc đời của Lữ Lương Vỹ cũng sang trang mới, trở thành tỷ phú ở Hong Kong (Trung Quốc)

Dưới sự hỗ trợ và cố vấn của vợ, Lữ Lương Vỹ đã mở công ty quảng cáo và kinh doanh bất động sản. Mỗi năm, Lữ Lương Vỹ thu lợi nhuận 200-400 triệu NDT (740-1.400 tỷ đồng). Theo thống kê mới nhất của truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) trong năm 2025, tổng tài sản ròng của vợ chồng tài tử hàng đầu này đã đạt tới con số 10 tỷ HKD (33,9 nghìn tỷ đồng). Dù nắm trong tay gia sản kếch xù, vợ chồng Lữ Lương Vỹ rất kín đáo, không bao giờ khoe khoang cuộc sống xa hoa lên MXH. Cặp đôi có với nhau 1 con trai.

Lữ Lương Vỹ phát tài, chuyển mình thành tỷ phú sau khi cưới Dương Tiểu Quyên

Tuy nhiên, điều khiến công chúng kinh ngạc nhất ở Lữ Lương Vỹ chính là khả năng duy trì phong độ của nam diễn viên. Tài tử đã 69 tuổi, nhưng diện mạo vẫn rất trẻ trung, bảnh bao. Vào tháng 4 vừa qua, Lữ Lương Vỹ đi xét nghiệm Methyl hóa DNA. Kết quả xét nghiệm cho thấy nam diễn viên có tuổi sinh học cộng lại chỉ 39,9, dù thực tế ông đã ở ngưỡng U70.

Trước nghi vấn dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì ngoại hình, Lữ Lương Vỹ chia sẻ: "Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ ảnh hưởng đến vẻ ngoài, còn tôi theo đuổi con đường làm đẹp từ trong ra ngoài. Với kinh nghiệm của tôi, việc luyện tập thể thao và đặc biệt là chế độ ăn uống rất quan trọng. Tôi tin rằng cơ thể bạn là những gì bạn ăn. Thực phẩm bổ dưỡng sẽ có lợi cho hệ tiêu hóa và cơ thể, giúp bạn ngủ ngon, giảm căng thẳng. Đảm bảo đủ dinh dưỡng sẽ giúp làn da bạn ngày càng đẹp, quá trình lão hóa tự nhiên cũng càng chậm lại".

Cũng chính vì vậy, tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Lữ Lương Vỹ được mệnh danh là "tài tử tỷ phú có diện mạo không tuổi" trong nhiều năm qua.

Lữ Lương Vỹ vẫn rất phong độ ở tuổi U70

Nguồn: Sina, HK01