5 mỹ nhân tuổi Ngọ đẹp nhất Việt Nam: Lan Ngọc xếp thứ 2, hạng 1 lấp lánh hơn cả kim cương châu báu

Mới đâu, 1 đoạn clip đang viral trên TikTok nhờ xếp hạng 5 mỹ nhân tuổi Ngọ đẹp nhất Việt Nam. Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2026, khán giả không khỏi tò mò về danh tính của 5 nữ diễn viên được đề cập tới. Đoạn clip thu về 4 triệu lượt xem, nói lên sức hút của thê hệ mỹ nhân tuổi Ngựa của màn ảnh Việt.

1. Huyền Lizzie

Huyền Lizzie (sinh năm 1990) sở hữu vẻ đẹp đậm chất Hà thành: gương mặt nhỏ gọn, sống mũi thanh thoát, đôi mắt to tròn và nụ cười dịu dàng nhưng vẫn toát lên khí chất sắc sảo. Sau nhiều năm hoạt động, nhan sắc của cô ngày càng mặn mà, trưởng thành hơn thay vì kiểu "hot girl" trong trẻo thuở đầu. Ở tuổi ngoài 30, Huyền Lizzie ghi điểm nhờ thần thái tự tin, sang trọng và hình ảnh người phụ nữ hiện đại.

Nữ diễn viên ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với loạt phim như Bộ Tứ 10A8, Lời Thú Nhận Của Eva, Lời Thì Thầm Từ Quá Khứ, Ba Đám Cưới Một Đời Chồng, Chạy Trốn Thanh Xuân… Gần đây, Huyền Lizzie tái xuất với vai chính trong Cách Em 1 Milimet - một vai diễn được đánh giá là bước ngoặt lớn, khi cô hóa thân thành người phụ nữ trưởng thành, phức tạp về cảm xúc. Cùng với diễn xuất, phong cách thời trang của cô cũng được khen ngợi, từ hình ảnh sang chảnh, nữ tính trên phim đến vẻ sexy, gợi cảm năng động ngoài đời thật.

2. Ninh Dương Lan Ngọc

Sở hữu vẻ đẹp hiện đại pha chút sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét tươi trẻ, Lan Ngọc luôn góp mặt trong danh sách những mỹ nhân được công chúng yêu thích nhất. Cô tạo dựng tên tuổi qua hàng loạt dự án nổi bật như Vừa Đi Vừa Khóc, Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu hay Cô Gái Đến Từ Quá Khứ... qua đó khẳng định vị thế một trong những gương mặt nữ sáng giá của màn ảnh Việt.

Không đóng khung trong một hình tượng, Lan Ngọc linh hoạt biến hóa từ những vai diễn hài hước, duyên dáng đến các nhân vật nội tâm, giàu bi kịch mà vẫn trọn vẹn cảm xúc. Bên cạnh điện ảnh, cô còn duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ khi xuất hiện dày đặc ở gameshow và các dự án thời trang, giúp tên tuổi luôn giữ được sức nóng trong làng giải trí.

3. Nhã Phương

Sở hữu nhan sắc trong trẻo, mong manh đúng chuẩn "nàng thơ" màn ảnh Việt, Nhã Phương từ lâu đã ghi dấu bằng vẻ đẹp ngọt ngào và đầy nữ tính. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh cùng nụ cười hiền tạo cho cô cảm giác gần gũi, dễ khiến khán giả liên tưởng đến hình mẫu bạn gái nhà bên. Theo thời gian, nhan sắc của Nhã Phương không hề phai nhạt mà ngày càng mặn mà, thanh thoát hơn, đặc biệt là thần thái dịu dàng nhưng vẫn toát lên sự tự tin của một phụ nữ trưởng thành.

Về sự nghiệp, cô sở hữu gia tài phim ảnh đáng chú ý với các tác phẩm như Tuổi Thanh Xuân, Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Song Song và Cây Táo Nở Hoa, qua đó khẳng định khả năng hóa thân đa dạng từ những vai diễn lãng mạn đến các nhân vật có chiều sâu tâm lý. Dù đã lập gia đình, Nhã Phương vẫn duy trì sức hút ổn định khi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh, thời trang và trở thành gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón, giữ vững vị trí mỹ nhân hàng đầu của Vbiz.

4. Diễm My 9x

Diễm My 9x là một trong những mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp sắc sảo và hiện đại của thế hệ 9X. Gương mặt V-line thanh thoát, đôi mắt tròn cùng thần thái sang trọng giúp cô luôn nổi bật trong các sự kiện thảm đỏ. Nếu trước đây Diễm My gây ấn tượng bởi nét gợi cảm, quyến rũ thì vài năm gần đây, hình ảnh của cô chuyển hướng tinh tế và đằm thắm hơn, đặc biệt sau khi lập gia đình. Nhan sắc được chăm chút kỹ lưỡng cùng phong cách thời trang thanh lịch giúp cô giữ vững vị thế biểu tượng nhan sắc của Vbiz.

Diễm My 9x từng tham gia nhiều loạt dự án truyền hình và điện ảnh như Tình Yêu Và Tham Vọng, Giấc Mơ Của Mẹ, 1990. Trước đó, cô từng góp mặt trong nhiều tác phẩm đáng chú ý như Gái Già Lắm Chiêu, Chạy Đi Rồi Tính, Cô Ba Sài Gòn, Ống Kính Sát Nhân, Mỹ Nhân Kế, Để Mai Tính 2... Hiện tại, nữ diễn viên không còn quá mặn mà với hoạt động nghệ thuật. Đã 4 năm kể từ lần cuối Diễm My 9x đóng phim nhưng ấn tượng về nhan sắc của cô vẫn hiện diễn mạnh mẽ trên MXH.

5. Vân Trang

Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng pha chút cổ điển, Vân Trang gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, đôi mắt sâu và thần thái đằm thắm đặc trưng của phụ nữ Á Đông. Nét đẹp của cô không quá sắc sảo theo kiểu hiện đại mà thiên về sự nền nã, sang trọng, càng theo thời gian càng thêm mặn mà. Chính khí chất nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực ấy giúp Vân Trang dễ dàng phù hợp với cả hình ảnh nữ chính hiền hậu lẫn những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình Đam Mê giúp Vân Trang được khán giả chú ý và mở ra nhiều cơ hội mới trên màn ảnh nhỏ. Chỉ vài năm sau, cô liên tiếp xuất hiện trong các dự án gây tiếng vang như Cô Dâu Đại Chiến, Thiên Mệnh Anh Hùng, Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ, Dù Gió Có Thổi… Không chỉ phủ sóng dày đặc ở cả truyền hình lẫn điện ảnh, Vân Trang còn ghi dấu ấn qua các giải thưởng uy tín như Giải Mai Vàng cho Nữ Diễn Viên Được Yêu Thích và giải Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc tại Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ 18 nhờ tác phẩm Scandal: Bí Mật Thảm Đỏ, góp phần khẳng định vị thế của cô trong thế hệ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt.