Mới sáng mùng 1 Tết đã bị CSGT xử phạt do say xỉn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đã ra quân đo nồng độ cồn từ sáng mùng 1 Tết (17-2).

Đội CSGT Rạch Chiếc đo nồng độ cồn.

Các tuyến đường Đội CSGT Rạch Chiếc thực hiện đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện gồm: Mỹ Phước Tân Vạn, Quốc lộ 1, Phạm Văn Đồng... Từ sáng đến 13 giờ, lực lượng chức năng đã phát hiện một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn đáng chú ý.

Lúc 12 giờ 27 phút, CSGT phát hiện ông N.T.T (41 tuổi) chạy xe máy loạng choạng trên đường Lê Văn Tách, phường Dĩ An. Qua kiểm tra nồng độ cồn, người này vi phạm ở mức 0,604 mg/lít khí thở (vượt mức kịch khung 0,4mg/l khí thở). Theo quy định, ông T. sẽ bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

Trước đó, lúc 10 giờ 51 phút, lực lượng chức năng phát hiện ông L.H.S (47 tuổi) có biểu hiện say xỉn trên đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Ông S. vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,060 mg/lít khí thở.

Cũng giống ông T, ông S. sẽ bị phạt tiền 8 - 10 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe 22 - 24 tháng. Ngoài ra, ông S. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe nên CSGT lập biên bản theo quy định...

Cảnh sát đo cồn trên xa lộ Hà Nội.

Từ 10 giờ cùng ngày, các đội/trạm thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM cũng đã ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an, lực lượng CSGT toàn quốc đã đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường ngay từ sáng mùng 1 Tết. CSGT sẽ duy trì chuyên đề này liên tục, thường xuyên trong những ngày Tết Nguyên đán.