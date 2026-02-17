Mỹ nhân “sộp” nhất Tết 2026 đây rồi: Lì xì 750 triệu đồng cho fan, nhìn cát-xê hiểu ngay vấn đề

Tết Nguyên Đán Bính Ngọ đã “cập bến”, người người nhà nhà đều hân hoan đón chào năm mới. Không chỉ đường phố, đời sống người dân mà trên MXH cũng ngập tràn màu đỏ rực. Nói đến màu đỏ, lì xì là “thủ tục” không thể thiếu mỗi khi Tết đến Xuân về - và đây cũng là cơ hội để netizen có dịp “flex” số tiền họ nhận được. Đúng tối 29 Tết, dân mạng nổi sóng trước một mỹ nhân lì xì cho fan với số tiền siêu khủng.

Được biết, Cúc Tịnh Y đã cài đặt chế độ lì xì ngay trên tài khoản Weibo của mình với mệnh giá là 200 nghìn tệ (750 triệu đồng) cho 4 fan may mắn. Điều kiện đưa ra là 3 phong bao sẽ dành cho 3 fan hạng vàng ngẫu nhiên và chiếc còn lại dành cho fan cứng. Đây cũng là lần đầu tiên Cúc Tịnh Y phát lì xì online nên người hâm mộ không khỏi bất ngờ, thậm chí chưa chuẩn bị kịp tinh thần.

Cúc Tịnh Y đã cài đặt chế độ lì xì ngay trên tài khoản Weibo của mình với mệnh giá là 200 nghìn tệ (750 triệu đồng) cho 4 fan may mắn

Trùng hợp thay, thời điểm “Tiểu Cúc” phát lì xì cũng là lúc tài khoản Weibo cô chạm ngưỡng 33 triệu follower. Điều này giúp “mỹ nữ 4000 năm” trở thành nữ idol có lượng người theo dõi nhiều nhất showbiz Trung Quốc, bỏ xa Ngu Thư Hân và Lưu Vũ Hân.

Màn lì xì của Cúc Tịnh Y ngay tối 29 Tết thực sự khiến MXH bùng nổ. Khi thông tin được lan truyền, cộng đồng người hâm mộ vừa choáng váng vừa phấn khích: người thì manifest xuyên đêm, người lại tiếc nuối vì không kịp tham gia. Không chỉ fandom, cư dân mạng bên ngoài cũng nhanh chóng nhập cuộc bàn luận. Nhiều ý kiến trầm trồ trước độ chịu chi của nữ nghệ sĩ, cho rằng đây là màn ăn mừng quá đẳng cấp khi tài khoản của cô vừa cán mốc 33 triệu người theo dõi. Một số khác phân tích rằng với vị thế hiện tại, mức cát-xê quảng cáo thuộc hàng top của Cúc Tịnh Y thì con số 750 triệu đồng chẳng là gì so với cô.

Một số khác phân tích rằng với vị thế hiện tại, mức cát-xê quảng cáo thuộc hàng top của Cúc Tịnh Y thì con số 750 triệu đồng chẳng là gì so với cô

Trong giới giải trí Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y luôn là cái tên gây tranh cãi về diễn xuất nhưng độ hút fan và sức thương hiệu lại ở mức rất lớn. Theo một số nguồn tin trong ngành, mức cát-xê đóng phim mà cô từng nhận được ở các dự án truyền hình lớn có thể chạm ngưỡng 60 tỷ đồng cho mỗi bộ phim, một con số thuộc hàng top ngay cả so với nhiều diễn viên hạng A khác.

Trong những năm hoạt động cùng SNH48 và solo sau đó, giới quản lý sự kiện từng “rỉ tai” rằng các nghệ sĩ có lượng fan khủng có thể nhận phí xuất hiện tại sự kiện âm nhạc từ vài chục nghìn đến cả trăm nghìn tệ mỗi lần, tùy uy tín và quy mô chương trình. Một số chuyên gia trong ngành giải trí ước tính rằng với mức độ nổi tiếng như Cúc Tịnh Y, nếu cô hát live cho sự kiện lớn hay đóng vai trò khách mời biểu diễn trong gala thương hiệu, mức phí có thể dao động ở khoảng 300.000 - 600.000 tệ (hơn 1 tỷ - 2 tỷ đồng) mỗi lần xuất hiện nhờ sức hút mạng xã hội và lượng fan đông đảo.

Cô hiện có mức cát-xê lớn, ở ngang tầm sao hạng A

Tháng trước, cư dân mạng náo loạn trước thông tin Cúc Tịnh Y sẽ trở lại làng nhạc Hoa ngữ với 1 sản phẩm mới. Dù chính chủ và văn phòng làm việc chưa lên tiếng xác nhận, điều này khiến toàn cõi mạng xứ tỷ dân như “hoá điên” bởi Cúc Tịnh Y đã vắng bóng khỏi Cpop hơn 3 năm kể từ single Be My POI vào năm 2022.

Từ đó, hot topic mang tên “Ca sĩ Cúc Tịnh Y - Hy Phi hồi cung” leo thẳng lên top 1 hot search. Netizen mượn câu nói kinh điển “Hy Phi hồi cung” trong phim Chân Hoàn Truyện để ví von màn trở lại của Cúc Tịnh Y với vai trò ca sĩ. Fan không quên flex số liệu khủng liên quan đến các bài hát do Cúc Tịnh Y từng thể hiện như Thán Vân Hề phát hành năm 2018 hiện đã vượt mốc 27 triệu lượt lưu trên ba nền tảng lớn gồm QQ Music, Kugou và NetEase Cloud Music, riêng Kugou ghi nhận hơn 14 triệu lượt lưu.

Bên cạnh đó, cô còn sở hữu 16 ca khúc khác chạm mốc 1 triệu lượt lưu trên từng nền tảng, trải dài từ dòng nhạc cổ phong đến pop hiện đại như Tình Yêu Báo Động, Thanh Thành Sơn Hạ Bạch Tố Trinh…

Cúc Tịnh Y được đồn đoán sẽ trở lại làng nhạc Hoa ngữ với 1 sản phẩm mới

Ảnh: Weibo