3 năm “đổi lì xì lấy vàng”, 2 bé gái tích lũy được 20 chỉ vàng, giá trị “kho báu nhỏ” tăng gấp đôi khi vàng lập đỉnh

Sau Tết Nguyên đán, câu chuyện “lì xì thuộc về ai” và “nên làm gì với tiền mừng tuổi” lại trở thành đề tài quen thuộc trong nhiều gia đình. Trong khi không ít trẻ em muốn giữ tiền để mua đồ mình thích, một gia đình ở Hàng Châu (Trung Quốc) lại chọn cách khá khác biệt: đổi toàn bộ lì xì và quà sinh nhật thành vàng.

Ý tưởng độc đáo ﻿

Theo Red Star News, hai con gái của bà Ma đã duy trì “thói quen mua vàng” suốt ba năm qua. Cô chị hiện học lớp 7, còn em gái học lớp 6. Mỗi dịp Tết hoặc sinh nhật, các khoản tiền nhận được sẽ được quy đổi thành vàng, đều đặn tích lũy thành “kho vàng nhỏ” của riêng mình.

Ý tưởng đến một cách rất tình cờ. Ba năm trước, trong một bữa cơm gia đình, bà Ma nhắc đến việc mình có lãi từ đầu tư vàng (khi đó là các hình thức giao dịch “vàng trên giấy”). Cuộc trò chuyện tưởng như bình thường bất ngờ rẽ sang hướng khác khi cô chị (khi ấy học lớp 4) đặt đũa xuống và hỏi:

“Mẹ ơi, con có thể dùng tiền mừng năm mới để mua vàng được không?”

Bà Ma vừa bất ngờ vừa thích thú. Gia đình bà vốn theo hướng “tôn trọng lựa chọn của con”: nếu con có ý tưởng, hãy để con thử trong khả năng cho phép, coi đó là một trải nghiệm trưởng thành – kể cả có “tốn học phí” nhỏ.

Sau khi thống nhất mục tiêu, bà Ma giải thích các kênh khác nhau: mua vàng trên giấy linh hoạt nhưng “vô hình”, còn vàng vật chất (vàng thỏi/đồng vàng) an toàn hơn nhưng thường có rào cản mua bán và chi phí đi kèm.

Hai chị em lại có lý do rất trẻ con nhưng thuyết phục: “Chúng con muốn vàng thật, cầm trong tay thấy yên tâm hơn.” Thế là mỗi bé dùng hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 38 triệu đồng) tiền mừng tuổi để mua các đồng vàng, phí gia công gần như không đáng kể. Hơn chục đồng vàng nhỏ sau đó được cất kỹ trong những “góc bí mật” của mỗi người, khởi động kế hoạch tiết kiệm dài hạn.

Từ đó, nhà bà Ma đặt thêm một “luật mới”: vào dịp Tết và sinh nhật, người lớn trong gia đình ưu tiên tặng vàng. cho quà tặng.

Tích lũy mỗi người 1 cây vàng, lãi gần gấp đôi

Ba năm trôi qua, mỗi chị em đều tích được khoảng 1 cây vàng. Khi giá vàng liên tục đi lên và lập các mức cao mới, giá trị ước tính của số vàng này cũng tăng mạnh, thậm chí được gia đình mô tả là tăng gấp đôi.

Bà Ma kể lại một kỷ niệm vui: gần Tết, bà than giá vàng tăng quá nhanh, em gái liền mang vài đồng vàng ra bàn đếm đầy hào hứng và nói đại ý: “Mỗi đồng giờ đã có giá trị gần gấp đôi rồi!”

Điều khiến bà hài lòng không chỉ là khoản tăng giá của vàng, mà là những thay đổi trong thói quen chi tiêu: hai con bắt đầu biết so sánh giá khi mua đồ dùng học tập, nhìn nhãn giá khi vào siêu thị, và tự hỏi “Mình có thực sự cần không?” trước khi mua món đồ thích.

Gần đây, chị gái muốn mua xe đạp mới nên chủ động đề xuất trích một phần tiền mừng tuổi của mình. Còn em gái học được cách từ bỏ những món đồ chơi chỉ “thích nhất thời”.

Bà Ma nhấn mạnh: mục đích ban đầu khi cho trẻ tự quản lý tiền không phải để chúng kiếm lời từ đầu tư, mà để chúng chịu trách nhiệm với lựa chọn tài chính của chính mình. Và theo bà, điều hai con nhận được sau ba năm “thí nghiệm vàng” còn giá trị hơn vài đồng vàng: đó là tư duy tiêu dùng có kế hoạch và ý thức kỷ luật với tiền bạc.