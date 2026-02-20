Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẹ Doãn Hải My diện áo dài, xách túi hiệu du xuân, visual trẻ đẹp không tuổi chuẩn "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá"

Mẹ Doãn Hải My diện áo dài, xách túi hiệu du xuân, visual trẻ đẹp không tuổi chuẩn "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá"

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây sốt đầu năm mới.

Mỗi dịp đầu năm mới, gia đình hậu vệ ĐT Việt Nam Đoàn Văn Hậu - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My lại nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Không chỉ vợ chồng Văn Hậu - Hải My gây chú ý, mà mẹ ruột của Hải My - bà Mai Đoàn - cũng khiến netizen trầm trồ bởi phong độ nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trong loạt ảnh du xuân mới đây, bà Mai Đoàn diện áo dài thời thượng tông hồng pastel nhẹ nhàng, thiết kế kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Phom dáng suông thanh lịch giúp tôn lên vóc dáng thon gọn cùng thần thái đài các đúng chuẩn quý cô Hà thành. Điểm nhấn còn nằm ở chiếc túi xách hàng hiệu được bà phối khéo léo, tạo tổng thể vừa truyền thống vừa hiện đại.

Mẹ Doãn Hải My diện áo dài, xách túi hiệu du xuân, visual trẻ đẹp không tuổi chuẩn "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá"- Ảnh 1.

Mẹ Doãn Hải My diện áo dài, xách túi hiệu du xuân, visual trẻ đẹp không tuổi chuẩn "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá"- Ảnh 2.

Ở một khoảnh khắc khác, mẹ Doãn Hải My chọn outfit xuyên thấu đen tinh tế, kết hợp cùng đôi khuyên tai tua rua nổi bật. Mái tóc tém cá tính càng làm tôn lên đường nét gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và thần thái rạng rỡ. Nhiều người nhận xét nếu không biết trước, khó ai đoán bà đã ở độ tuổi trung niên U50.

Không ít bình luận dành lời khen cho mẹ vợ Đoàn Văn Hậu, gọi bà là "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá", "visual không tuổi"... Bởi lẽ, hiếm có mẹ vợ cầu thủ nào lại giữ được phong thái trẻ trung, gu thời trang tinh tế và khí chất nổi bật như vậy.

Mẹ Doãn Hải My diện áo dài, xách túi hiệu du xuân, visual trẻ đẹp không tuổi chuẩn "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá"- Ảnh 3.

Mẹ Doãn Hải My diện áo dài, xách túi hiệu du xuân, visual trẻ đẹp không tuổi chuẩn "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá"- Ảnh 4.

Mẹ Doãn Hải My diện áo dài, xách túi hiệu du xuân, visual trẻ đẹp không tuổi chuẩn "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá"- Ảnh 5.

Sở hữu nhan sắc nền nã cùng phong cách sống chỉn chu, bà Mai Đoàn được cho là một trong những yếu tố giúp Doãn Hải My luôn xuất hiện với hình ảnh thanh lịch, sang trọng. Từ thần thái đến gu thẩm mỹ, hai mẹ con nhiều lần được khen "giống nhau như hai chị em".

Đầu năm mới, hình ảnh mẹ Doãn Hải My diện áo dài du xuân không chỉ mang đến không khí Tết nhẹ nhàng, ấm áp mà còn một lần nữa khẳng định: danh xưng "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá" quả thật không phải tự nhiên mà có.

Mẹ Doãn Hải My diện áo dài, xách túi hiệu du xuân, visual trẻ đẹp không tuổi chuẩn "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá"- Ảnh 6.

Theo Tú

Phụ nữ số

