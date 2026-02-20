MC tuổi Ngọ xinh đẹp của Vietnam Today: "5 phút trước khi lên sóng là khoảng thời gian thót tim nhất"

Mùng 4 Tết, khi nhiều người còn đang thong thả trong không khí du xuân và sum họp thì ở một góc trường quay, có những gương mặt trẻ đã sẵn sàng bước vào guồng quay tin tức quốc tế. MC Phương Anh (SN 2002) - một trong những MC song ngữ trẻ nổi bật trên kênh Vietnam Today - kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và phát sóng là một trong số đó. Cô chính thức lên sóng từ ngày 9/9/2025, sau gần 5 tháng vượt qua quy trình tuyển chọn khắt khe.

Ở tuổi 23, hành trình của Phương Anh không chỉ là câu chuyện về một MC trẻ nói tiếng Anh trôi chảy mà còn là hành trình đi qua nhiều "phiên bản" của chính mình, từ cô giáo đứng lớp, người dẫn chương trình thiếu nhi đến gương mặt đại diện Việt Nam trước khán giả quốc tế. Và trong mỗi chặng đường đó, Phương Anh đều ghi dấu ấn theo cách riêng.

MC Phương Anh - nữ MC tuổi Ngọ của kênh Vietnam Today

Từ bục giảng đến trường quay

Được biết, trước khi chính thức trở thành một trong những gương mặt Gen Z của Vietnam Today, Phương Anh đã tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh tại Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2024. Trước đó nữa, cô gái trẻ này cũng đã có cho mình nhiều trải nghiệm sự nghiệp thú vị.

Phương Anh từng thực tập tại VOV5 rồi cộng tác với VTV4. Cô cũng từng xuất hiện trên VTV7 với vai trò giáo viên dẫn dắt các chương trình như Tiếng Anh Lớp 1 Vui hay Tiếng Anh Lớp 3. Ở đó, khán giả thấy một Phương Anh rạng rỡ, gần gũi, luôn biết cách biến những tiết học khô khan thành không gian đầy năng lượng. Thế nhưng, việc quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với truyền hình đối ngoại đã buộc cô phải thực hiện một cú "vặn mình" thực sự.

Phương Anh thừa nhận, chuyển từ môi trường sư phạm sang guồng quay tin tức quốc tế của Vietnam Today là một cuộc tái định nghĩa bản thân. Với vế trước, điều quan trọng nhất Phương Anh cần làm chỉ là giữ được sự vui tươi, năng lượng tích cực để học sinh dễ tiếp nhận kiến thức. Cô có thể thoải mái hơn trong cách diễn đạt, thậm chí "chơi" với ngôn ngữ để tạo không khí học tập nhẹ nhàng. Nhưng với Vietnam Today, mọi thứ khác hoàn toàn.

"Mỗi lời nói, ánh mắt hay cử chỉ của mình đều đại diện cho Việt Nam trước khán giả quốc tế, nên áp lực lớn hơn rất nhiều. Mình phải học cách kiềm chế cảm xúc, giữ thần thái chuyên nghiệp và tập trung vào độ chính xác của thông tin hơn là sự sinh động trong cách truyền đạt", nữ MC trẻ cho biết.

Hình ảnh Phương Anh khi lên sóng

Bên cạnh đó, cô cũng phải bỏ lại thói quen về sự linh hoạt về thời gian. Trước đây khi dẫn ở các kênh khác, cô có nhiều thời gian chuẩn bị và tập dượt, còn giờ mọi thứ diễn ra trong guồng quay cực kỳ nhanh.

Sự khắc nghiệt này không chỉ nằm ở phong thái mà còn xuất hiện ngay từ những giây phút "cân não" trong quá trình tuyển chọn. Để ngồi được vào vị trí hiện tại, Phương Anh đã phải trải qua 5 tháng cạnh tranh khốc liệt.

Cô nhớ lại khoảnh khắc nhận ra nếu mình yếu hơn một chút thôi thì sẽ bị loại: "Khoảnh khắc đó chính là ở hai vòng kiểm tra trực tiếp cuối cùng, khi mình phải xử lý các tình huống bất ngờ như mất kịch bản, mất hình hay lỗi kỹ thuật ngay trên sóng thử. Đó là lúc mình nhận ra rằng chỉ cần mất bình tĩnh vài giây thôi là có thể mất nhịp cả bản tin".

Chính những trải nghiệm "xương máu" ấy, cộng thêm 5 năm làm việc với người nước ngoài trong vai trò diễn viên lồng tiếng và phiên dịch, đã giúp Phương Anh rèn luyện được tính kỷ luật thép. Sự cộng hưởng giữa phản xạ tiếng Anh tự nhiên từ nhỏ và tư duy làm việc chuẩn quốc tế đã định hình nên phong cách dẫn mà khán giả nhận xét là "mang hơi hướng CNN" rõ nét như hiện nay.

Phía sau 15 phút rực rỡ là những lần "thót tim"

Nhìn Phương Anh tự tin trên sóng, ít ai biết rằng mỗi bản tin 15-30 phút là một cuộc đua marathon về trí tuệ và tinh thần với người làm MC. Áp lực không chỉ đến từ máy quay mà còn từ sự thiếu hụt thời gian. Thông thường, cô chỉ có khoảng 40-60 phút để vừa đọc hiểu kịch bản, vừa tra cứu từ vựng chuyên ngành lẫn chỉnh sửa lời dẫn.

"5 phút trước khi lên sóng là khoảng thời gian 'thót tim' nhất - cảm giác đó áp lực hơn rất nhiều so với tất cả công việc mình từng làm", Phương Anh chia sẻ.

Phía sau bản tin vài chục phút là áp lực không thể kể hết đối với người làm MC

Phương Anh và các đồng nghiệp luôn phải làm việc trong trạng thái căng não

Với nữ MC, nỗi sợ lớn nhất không phải là sự cố kỹ thuật mà là kiến thức chưa đủ vững: "MC song ngữ phải nắm bắt thông tin ở vô số lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến các vấn đề quốc tế và truyền đạt chúng một cách chính xác bằng ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Nếu có bất kỳ sai sót nào về phát âm hay hiểu nhầm ngữ cảnh, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vì mỗi lời nói đều đại diện cho hình ảnh Việt Nam".

Chính vì hiểu rõ sức nặng của vị trí mình đang đứng, Phương Anh tự đặt mình vào một chế độ tập luyện không kẽ hở. Mỗi ngày, cô đều soi lại bản tin của mình để tìm từng lỗi nhỏ trong phát âm, nhịp nói và duy trì thói quen chăm sóc giọng nói cực kỳ nghiêm ngặt.

Trước quan điểm cho rằng làm MC trong môi trường kỷ luật cao là lựa chọn "an toàn" so với các lựa chọn như khởi nghiệp, kinh doanh… của bạn bè đồng trang lứa, Phương Anh không đồng tình.

"Mình không cho rằng làm MC trong môi trường kỷ luật cao là lựa chọn 'an toàn'. Trên thực tế, đây là một trong những nghề đòi hỏi sự cạnh tranh khốc liệt nhất, vượt qua nhiều ứng viên trong gần 5 tháng tuyển chọn đã chứng minh điều đó.

Còn về phần 'oai', cái 'oai' của nghề này không nằm ở thu nhập hay sự hào nhoáng mà ở việc được đại diện cho đất nước trên sóng truyền hình quốc tế mỗi ngày", cô nói.

Theo Phương Anh, trong lĩnh vực cạnh tranh như truyền hình, điều khiến một cá nhân nổi bật không chỉ là giọng nói hay khả năng tiếng Anh mà là thần thái và cá tính riêng. Bản thân Phương Anh không cố thể hiện hoàn hảo mà chỉ muốn khán giả cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực và đáng tin cậy.

Đổi lại, cô gái trẻ này phải chấp nhận mất đi sự tự do về thời gian so với bạn bè đồng trang lứa, lịch làm việc không cố định, có hôm quay đến khuya, hôm khác dậy rất sớm, gần như ngày nào cũng khác ngày nào. Phương Anh cũng phải duy trì tính kỷ luật cá nhân cực kỳ cao để giữ được phong độ.

Phong cách dẫn của Phương Anh được khán giả đánh giá rất cao

Khi "năm tuổi" không phải là rào cản

Ở tuổi 23, Phương Anh ý thức rất rõ sự khác biệt giữa các "phiên bản" của mình. Khi đứng lớp, cô vui vẻ và sáng tạo; khi ở nhà, cô được cưng chiều và thoải mái; còn trên sóng truyền hình, mọi cử chỉ đều phải cân nhắc.

"Phiên bản khiến mình cảm thấy là chính mình nhất chính là khi mình ở cùng bạn bè trong cuộc sống bình thường hoặc khi chia sẻ về tiếng Anh trên kênh Threads với hơn 50.000 người theo dõi. Lúc đó mình không cần cố gắng thể hiện điều gì mà chỉ đơn giản chia sẻ niềm yêu thích tiếng Anh và cách cảm nhận cuộc sống qua ngôn ngữ này. Mình luôn đồng cảm với người học tiếng Anh, hiểu cảm giác tự ti, sợ sai hay mất động lực, vì mình cũng từng trải qua", Phương Anh bộc bạch.

Phương Anh và rất nhiều "phiên bản" khác nhau của bản thân

Bước vào năm Bính Ngọ 2026 - năm tuổi của mình, Phương Anh thừa nhận cảm giác "vừa phấn khích vừa áp lực". Đây là năm đầu tiên cô có cơ hội làm việc trọn vẹn tại Vietnam Today sau khi chính thức lên sóng bản tin đầu tiên vào ngày 9/9/2025:

"Mình hiểu rằng mình vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi và trau dồi, đặc biệt là kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực chính trị, kinh tế quốc tế".

Với Phương Anh, những gì đạt được mới chỉ là một cột mốc. Cô mong muốn được ghi nhận là một BTV - MC "có năng lượng tích cực, đáng tin cậy, chứ không chỉ là 'cô BTV nghiêm túc, hơi đanh thép' trên sóng".

Nếu nhìn xa hơn 12 năm tới - một chu kỳ năm Ngọ tiếp theo, Phương Anh hy vọng về một hành trình gắn liền với truyền thông và giảng dạy, nhưng ở một tâm thế bình yên và sâu sắc hơn. Cô mong, được nhớ đến như một BTV thân thiện, gần gũi và truyền năng lượng tích cực cho khán giả. Và nếu có cơ hội quay lại bục giảng, những trải nghiệm tuổi trẻ này sẽ trở thành chất liệu sống động để cô truyền đạt không chỉ kiến thức, mà còn cả góc nhìn và câu chuyện thật từ đời sống.

Những trải nghiệm từ VOV5 hay các kênh VTV4, VTV7 chính là "lãi" lớn nhất của tuổi trẻ mà cô nâng niu. Với Phương Anh, dù ở phiên bản nào, điều quan trọng nhất vẫn là được sống trọn vẹn với đam mê và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.