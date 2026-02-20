Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoà Minzy đón tết muộn cùng Doãn Hải My - Văn Hậu tại khu biệt thự sang chảnh, đốt pháo hoa tưng bừng

20-02-2026 - 11:45 AM | Lifestyle

Hoà Minzy đón tết muộn cùng Doãn Hải My - Văn Hậu tại khu biệt thự sang chảnh, đốt pháo hoa tưng bừng

Văn Hậu cùng vợ trở về sau chuyến thi đấu Singapore, đón Tết muộn cùng hội bạn thân.

Do lịch trình thi đấu cùng CLB Công an Hà Nội tại Singapore trong khuôn khổ AFC Champions League Two, Đoàn Văn Hậu đã không thể đón giao thừa và những ngày đầu năm mới tại Việt Nam. Ngay khi vừa trở về nước, nam cầu thủ cùng bà xã Doãn Hải My đã nhanh chóng tổ chức một buổi tụ họp thân mật để tận hưởng không khí Tết muộn cùng những người bạn tri kỷ.

Hoà Minzy đón tết muộn cùng Doãn Hải My - Văn Hậu tại khu biệt thự sang chảnh, đốt pháo hoa tưng bừng- Ảnh 1.

Doãn Hải My cùng Bảo Hân và Hoà Minzy (Ảnh: FBNV)

Hoà Minzy đón tết muộn cùng Doãn Hải My - Văn Hậu tại khu biệt thự sang chảnh, đốt pháo hoa tưng bừng- Ảnh 2.

Hải My ăn ngay bún bò khi về Việt Nam, trước đó cô cùng con trai sang Singapore cổ vũ Văn Hậu thi đấu (Ảnh: FBNV)

Tâm điểm của buổi gặp gỡ là sự xuất hiện của dàn khách mời đình đám, vốn là những gương mặt thân thiết nhiều năm qua của cặp đôi. Trong khung hình rạng rỡ, người hâm mộ dễ dàng nhận ra nữ ca sĩ Hòa Minzy, diễn viên Bảo Hân cùng vợ chồng cầu thủ Hà Đức Chinh - Mai Hà Trang. Sự hiện diện của những người anh em, bạn bè thân thiết nhất đã xua tan sự mệt mỏi sau chuyến bay dài và nỗi tiếc nuối khi phải ăn Tết xa quê hương của nam hậu vệ sinh năm 1999.

Không khí Tết tưng bừng của gia đình Văn Hậu cùng hội bạn thân (Video: FBNV)

Khoảnh khắc đáng chú ý nhất chính là màn bắn pháo hoa tưng bừng ngay tại khu vực biệt thự nhà Văn Hậu. Dưới ánh sáng lung linh của pháo hoa, Doãn Hải My cùng Hòa Minzy và Bảo Hân không giấu được sự phấn khích, cùng nhau nhảy múa và lưu lại những kỷ niệm đẹp.

Dù đón Tết muộn hơn mọi người, nhưng sự chuẩn bị chu đáo của Doãn Hải My trong việc vun vén tình cảm gia đình và duy trì mối quan hệ bền chặt với bạn bè vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi. Hình ảnh rạng rỡ của cả nhóm không chỉ thể hiện tinh thần lạc quan sau những trận cầu căng thẳng mà còn minh chứng cho tình bạn đẹp, hiếm có giữa các ngôi sao bóng đá và giới nghệ sĩ Việt.

Sau buổi tiệc "ăn Tết bù" này, Đoàn Văn Hậu sẽ sớm trở lại tập trung cùng CLB Công an Hà Nội để chuẩn bị cho các vòng đấu tiếp theo tại V.League.

