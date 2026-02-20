Nam NSƯT miền Nam ra tận biệt phủ một bầu show quyền lực miền Bắc chúc Tết

Mới đây, NSƯT Kim Tiểu Long từ miền Nam đã ra Hà Nội để tới nhà nghệ sĩ Vượng Râu chúc Tết.



Nghệ sĩ Vượng Râu hiện ở tại biệt phủ riêng ở Nam Định, muốn tới phải đi phà qua sông Hồng.

Kim Tiểu Long trong biệt phủ của Vượng Râu

Ở biệt phủ của mình, Vượng Râu xây hẳn một điện thờ Tổ nghề riêng, theo phong cách làng cổ Bắc Bộ truyền thống. Có thể nói, đây là một công trình kiến trúc đắt giá, với tỷ lệ lớn là gỗ quý, được trạm trổ tinh xảo theo lối sơn son thếp vàng.

Bên ngoài sân là nhiều cây cảnh đắt tiền, bề thế. Bên trong điện thờ, nghệ sĩ Vượng Râu trang trí hoành tráng với đầy đủ các đồ lễ, hương án, hoa quả… toát lên sự trù phú, sang trọng, giàu có của chủ nhân.

Qua đó cũng cho thấy, nghệ sĩ Vượng Râu rất tín tâm với nghề, đầu tư lớn để thờ cúng Tổ nghề một cách chu đáo.

Đích thân nghệ sĩ Vượng Râu mặc áo dài cổ truyền đứng ra làm lễ và đưa hương cho các đồng nghiệp. Anh nói với Kim Tiểu Long: "Em có hai cái, còn một cái như thế này ở Hà Nội nữa.

Năm nào cũng vậy, em mất rất nhiều công sức để trang hoàng chỗ này. Đồ lễ cũ phải hạ từ trên xuống dưới, mất một ngày lau dọn rồi bày đồ lễ mới lên, rồi lại xếp lại, sau đó em mới vào công việc".

Nghệ sĩ Vượng Râu tiếp đón Kim Tiểu Long rất chu đáo, mời uống trà và mời ở lại ăn cơm thân mật.

Anh chia sẻ với Kim Tiểu Long: "Em sống trên Hà Nội còn đây là quê em. Nhưng nhà em dưới quê thì lại ở ngoài phố kia, còn điện thờ này là em mua đất riêng để xây lên. Đây là đất biệt thự phân lô, em mua về mới xây lên".

Kim Tiểu Long tỏ ra choáng ngợp trước biệt phủ của Vượng Râu. Anh còn ra đứng trước cửa ca một đoạn vọng cổ để tặng Vượng Râu. Vượng Râu thấy vậy cũng góp giọng ca vọng cổ rất hay.

Ngoài diễn hài, Vượng Râu còn được biết tới là một bầu show quyền lực, có tiếng tại miền Bắc, chuyên làm video băng đĩa hài và tổ chức show lớn. Anh có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ miền Nam và thường xuyên mời các nghệ sĩ ra diễn show.